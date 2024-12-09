من طالب مثالي إلى مدمن رقمي: رحلة تعفن الدماغ

تشبّه الدكتورة "أديشري ياداف"، أخصائية علم النفس السريري في عيادات بوتنتيا، هذه الظاهرة بترك العديد من علامات التبويب مفتوحة على جهاز الكمبيوتر. وتوضح قائلة: "يصبح الدماغ في حالة من التحفيز المفرط، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والارتباك. مع مرور الوقت، تُستنزف النواقل العصبية، مثل الدوبامين والسيروتونين، وهما المسؤولان عن مشاعر السعادة والتركيز".

توضح الدكتورة "أولجا أكسينوفا"، عالمة النفس المؤسسية في شركة "فلوو"، أن المصطلح يبرز أيضاً تأثير التفاعل الرقمي المستمر في قمع الوظائف الإدراكية العليا. وتقول: "يتعرض الفص الجبهي، المسؤول عن اتخاذ القرارات والتفكير التحليلي وحل المشكلات، لضغط مستمر بسبب تدفق المعلومات المتواصل. مع مرور الوقت، تتراجع قدرتنا على ربط الأفكار أو الانخراط في تأمل عميق وهادف، مما يؤدي إلى تضييق نطاق تفكيرنا".

ليس تشخيصاً سريرياً