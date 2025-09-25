"مدارس الأبطال الموحدة".. 11 مليون دولار من الإمارات لتعزيز الدمج عالمياً

وأكدت سعادة الدكتورة شما المزروعي، المدير العام بالإنابة لدى مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني: "تجسد هذه الشراكة إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن التعليم الدامج يمتلك القدرة على إحداث تحول جوهري في حياة الأفراد والمجتمعات والدول، فقد لمسنا عن قرب كيف يتجاوز أثر هذا التعليم حدود الصفوف الدراسية، ليُسهم في تشكيل العقول، وإطلاق الطاقات، وإلهام مسيرة التغيير الإيجابي. ومن خلال هذا الدعم للمركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، فإننا نواصل ترسيخ إرث رائد انطلق مع استضافة أبوظبي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، ونمهد الطريق لبناء مستقبل يُمكّن كل طفل من تحقيق طموحاته والازدهار".