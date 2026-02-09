"قمة دبي للتعلّم 2026".. بوصلة عالمية لجودة التعليم

في كلمتها الافتتاحية، لخصت سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الرؤية المستقبلية لدبي، مشيرة إلى أن استراتيجية التعليم 2033 تضع المتعلّم في قلب الاهتمام، لكنها تؤمن بأن الطريق إلى ذلك يمر عبر "المعلم".