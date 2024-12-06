"سنمارك" الأولى عالمياً كأفضل مدارس البكالوريا الدولية

وأعرب "نيكولاس ريكفورد"، مدير مدرسة سنمارك، عن بالغ فخره واعتزازه بإنجازات طلابه قائلاً: "إن حصولنا على هذا التصنيف العالمي المرموق والاعتراف بنا كثالث أفضل مدرسة للبكالوريا الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لهو دليل ساطع على تفوق طلابنا واجتهادهم، وعلى تفاني كادرنا التعليمي المتميز، وعلى بيئة التعلم العالمية التي نقدمها في مدرسة "سنمارك". إن هذه الإنجازات ما هي إلا ثمرة التزامنا الراسخ بمنح طلابنا المهارات والمعارف اللازمة للنجاح والتميز على الصعيد العالمي".