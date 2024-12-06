"سنمارك" الأولى عالمياً كأفضل مدارس البكالوريا الدولية
تألقت مدرسة "سنمارك"، التابعة لمجموعة "فورتيس" للتعليم، بحصولها على المركز 69 عالمياً في تصنيف أفضل مدارس البكالوريا الدولية للعام الدراسي 2023-2024. وإلى جانب هذا الإنجاز العالمي، حصدت "سنمارك" المركز الثالث بين أفضل مدارس البكالوريا الدولية من حيث متوسط درجات برنامج دبلوم البكالوريا الدولية، مؤكدة بذلك ريادتها وتميزها في قطاع التعليم بالدولة.
وتحتفي هذه التصنيفات، الصادرة عن "آي بي-سكولز دوت كوم" (IB-Schools.com)، بالمدارس التي حققت أعلى مستويات الأداء في برنامج دبلوم البكالوريا الدولية.
ويشتهر برنامج دبلوم البكالوريا الدولية بمنهجه الأكاديمي المتين، وتركيزه على صقل مهارات التفكير النقدي وغرس قيم التفاهم بين الثقافات، بالإضافة إلى تنمية صفات القيادة لدى الطلاب. وتُعدّ النتائج المتميزة التي تحققها مدرسة "سنمارك" عاماً بعد عام خير دليل على التزامها بهذه المبادئ. فقد أبهر طلابها العالم بأدائهم الاستثنائي، وحصدوا درجات في البكالوريا الدولية تصنفهم ضمن الأفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب "نيكولاس ريكفورد"، مدير مدرسة سنمارك، عن بالغ فخره واعتزازه بإنجازات طلابه قائلاً: "إن حصولنا على هذا التصنيف العالمي المرموق والاعتراف بنا كثالث أفضل مدرسة للبكالوريا الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لهو دليل ساطع على تفوق طلابنا واجتهادهم، وعلى تفاني كادرنا التعليمي المتميز، وعلى بيئة التعلم العالمية التي نقدمها في مدرسة "سنمارك". إن هذه الإنجازات ما هي إلا ثمرة التزامنا الراسخ بمنح طلابنا المهارات والمعارف اللازمة للنجاح والتميز على الصعيد العالمي".
لطالما عُرفت مدرسة "سنمارك"، الكائنة في مثلث قرية جميرا، بريادتها في مجال التعليم المبتكر والتزامها بأعلى المعايير الأكاديمية. ومع تقديمها لمناهج البكالوريا الدولية والبريطانية، تُلبي "سنمارك" احتياجات طلابها المتنوعة، وتُعدّهم للتفوق في عالم مترابط وتنافسي.
يجمع المنهج الدراسي في مدرسة "سنمارك" بين الصرامة الأكاديمية والدعم الشخصي لكل طالب، بما يضمن بلوغه أقصى إمكاناته. ويتجلى تميز المدرسة في تركيزها على تطوير "نقاط القوة الشخصية" و "التعليم الإيجابي"، مما يعزز النجاح الأكاديمي، ويُنمّي المرونة العاطفية ومهارات القيادة والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.
في ظل المنافسة الشديدة بين المدارس الدولية المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعدّ صعود مدرسة "سنمارك" إلى المراكز الثلاثة الأولى في تصنيفات البكالوريا الدولية إنجازاً استثنائياً. يتخطى هذا الإنجاز العديد من المؤسسات العريقة في الدولة، ويُبرز السمعة المتنامية لمدرسة "سنمارك" كوجهة رائدة للعائلات التي تطمح لتوفير تعليم عالمي المستوى لأبنائها في دبي.
أكد الدكتور "نيل هوبكين"، عضو في الجمعية الملكية للفنون، ومدير التعليم في مجموعة "فورتيس" للتعليم، على روح المجموعة قائلاً: "نهدف إلى تمكين طلابنا من تحقيق التميز أكاديمياً واجتماعياً وعاطفياً. ويجسد نجاح مدرسة "سانمارك" في تصنيفات البكالوريا الدولية الجهود المشتركة لمجتمعنا المدرسي، بدءاً من قيادتنا الملهمة، مروراً بمعلمينا المتفانين، ووصولاً إلى طلابنا الطموحين".
وفي ظل هذا التألق المستمر محلياً وعالمياً، تواصل مدرسة "سانمارك" التزامها الراسخ برعاية جيل جديد من المبدعين والقادة وصنّاع التغيير.