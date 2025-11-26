ريادة الأعمال تُشكل جيل المستقبل بمهارات الابتكار والتطبيق في دبي

ويؤكد أن الحدث لا يُعد نشاطًا موسمياً بقدر ما هو انعكاس لنهج استراتيجي داخل المدرسة، ويقول: "نحن نعمل على ترسيخ ثقافة ريادية تجعل التفكير الابتكاري جزءًا طبيعيًا من تعامل الطلبة مع التحديات اليومية. كما أن هذا التوجه يهدف إلى تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين مثل المرونة، والمبادرة، والتعاون، والقدرة على التكيف وهي برأيي مهارات أساسية لمستقبل العمل والحياة، بغض النظر عن المسار المهني الذي يختاره الطلبة لاحقًا.