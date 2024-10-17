دبي:منصة تعليمية مجانية.. تجربة فريدة تجمع الطلاب والمعلمين

"كان "أفيان آريا"، وهو طالب يبلغ من العمر 14 عاماً من مدرسة دبي، متوتراً بشأن الاختبار القادم عندما عثر على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول (ستادي ميت) StudyMate. قال: "أردت تجربته، وكانت هذه طريقة رائعة للقيام بذلك. يمكنني التحدث مع معلمي، "تانغ لي"، على المستوى الشخصي، وكان بإمكانه أن يقدم لي بعض النصائح للاختبار. كنتُ أتطلع إلى الجلسات، لأنها لم تكن مثل الدروس الخصوصية، بل كانت أشبه بالدراسة مع صديق."

ويتذكر المغترب الهندي في مقابلة مع الخليج تايمز"لقد تمكن تانغ من تزويدي بالمصادر، وكانت تجربة ممتعة وتفاعلية. لقد تعلمت الكثير من الموضوعات على مدار الأسابيع الأربعة التي قضيتها مع تانغ، من القوس الانعكاسي إلى الإنزيمات، ومن العين إلى الدماغ، وما إلى ذلك".