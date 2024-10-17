دبي:منصة تعليمية مجانية.. تجربة فريدة تجمع الطلاب والمعلمين
من السهل أن تتعلم عندما يتحدث المعلم لغتك. ولعل هذا هو السبب وراء شعبية (ستادي ميت) StudyMate، وهي منصة تعليمية عبر الإنترنت مقرها دبي تربط بين الطلاب والمعلمين. هذا بالإضافة إلى أنها مجانية.
"كان "أفيان آريا"، وهو طالب يبلغ من العمر 14 عاماً من مدرسة دبي، متوتراً بشأن الاختبار القادم عندما عثر على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول (ستادي ميت) StudyMate. قال: "أردت تجربته، وكانت هذه طريقة رائعة للقيام بذلك. يمكنني التحدث مع معلمي، "تانغ لي"، على المستوى الشخصي، وكان بإمكانه أن يقدم لي بعض النصائح للاختبار. كنتُ أتطلع إلى الجلسات، لأنها لم تكن مثل الدروس الخصوصية، بل كانت أشبه بالدراسة مع صديق."
ويتذكر المغترب الهندي في مقابلة مع الخليج تايمز"لقد تمكن تانغ من تزويدي بالمصادر، وكانت تجربة ممتعة وتفاعلية. لقد تعلمت الكثير من الموضوعات على مدار الأسابيع الأربعة التي قضيتها مع تانغ، من القوس الانعكاسي إلى الإنزيمات، ومن العين إلى الدماغ، وما إلى ذلك".
المنصة هي من نتائج أفكار "أدفاي جوبتا"، وهو طالب في مدرسة دبي، اكتشف التدريس خلال سنوات كوفيد-19، عندما علِمَت والدته بطالب صغير يبحث عن مدرس خاص. ولأنه كان بارعاً في تعليم أخته الرياضيات، فقد أوصته بتجربتها. واتضح أن لديه مهارات تواصل فعالة، ومع انتشار أخبار مهاراته، تقدم المزيد من أقرانه - بعضهم ليسأل عما إذا كان بإمكانهم التعلم منه؛ والبعض الآخر ليسأل كيف يمكنهم الانخراط في هذا العمل.
"وبعد فترة وجيزة، أصبح لديه عدد من الطلاب أكبر مما كان يتوقع. يقول: "في مرحلة ما، كنت أتلقى طلبات أكثر بكثير مما أستطيع التعامل معه، لأن لدي الكثير من التزاماتي الخاصة. حصلت على شهادة الثانوية العامة في السنة الحادية عشرة، وكان عليّ أن أرفض الكثير من الناس."
"في ذلك الوقت تقريباً، صادف منصة تسمى (سكول هاوس) Schoolhouse، وهي منصة تعليمية مجانية مقرها الولايات المتحدة، الشيء الوحيد هو أنها كانت تتضمن المنهج الأمريكي. وعندما رأى الفجوة في السوق، بدأ في صياغة خطة لبرنامج التعلم من نظير إلى نظير. قال: "شعرت أنه يمكن توسيع هذا البرنامج ليشمل منطقتنا، حيث أعرف الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة بشكل مباشر. واعتقدت أنه سيكون هناك طلاب على استعداد للتعلّم منهم. ولهذا السبب بدأت (ستادي ميت) StudyMate. كما كنت أعلم بنفسي مدى تكلفة الدروس الخصوصية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن للناس أن يتقاضوا أي مبلغ من 200 إلى 500 درهم في الساعة مقابل الدروس الخصوصية."
طريقة عملها
"ويضيف أنه بدلاً من وجود برنامج مستمر، يتم تنظيم "معسكرات" التدريس على دفعات. ويقول: "نبدأ بصياغة رسالة تقول في الأساس إننا نبحث عن متطوعين من طلاب المدارس الثانوية الذين يتمتعون بتفوق أكاديمي في موادهم الدراسية، بينما هناك طلاب يعانون من صعوبات في أي موضوع آخر."
"يمكن للمجموعتين ملء نموذج على الموقع الإلكتروني. بالنسبة للمعلمين ، يقومون بتنظيم المعلومات على أساس العمر والمرحلة والمؤهلات ومهارات التواصل. أما بالنسبة للطلاب، يقول جوبتا: "نحن لا نفعل الكثير لأنهم يريدون التعلم. نتواصل مع أولياء أمورهم ونتحدث معهم لمعرفة ما يبحثون عنه بالضبط. ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار المعلمين، فنحن دقيقون للغاية."
بعد مراجعة الطلبات، يعقد جوبتا وزملاؤه - بريرت بوتشا، ورامي الفهد، وآيان قاسم - مقابلة مع المعلمين. "يجري هذه المقابلة رؤساء المواد (أو المواد التي يتمتع هؤلاء الأربعة بأكبر قدر من الثقة فيها)".
"خلال المقابلة، يتم طرح ثلاثة أسئلة عليهم تتعلق بالمدة التي يريدون تدريسها، وذلك لقياس مدى معرفتهم ومهاراتهم في التواصل. إذا اجتازوا هذه المرحلة، يتم إدراجهم على الموقع الإلكتروني، وإذا كان هناك طالب متوافق يريد تعلم المادة التي يرغبون في تدريسها، يتم وصلهم معاً."
"إنه مشروع يتطلب الكثير من العمل، ويتساءل جوبتا عن مستقبله. ويضيف: "آمل أن أجد طالباً في السنة الثالثة أو آخرين على استعداد لمواصلة هذا المشروع بمجرد تخرجي من المدرسة. وأبحث عن أشخاص لتعليمهم التعقيدات التي ينطوي عليها تطبيق (ستادي ميت) StudyMate."
ويوضح أن أحد أفضل أجزاء هذه المنصة هو أنها لا تركز على منهج أو مادة واحدة. ففي الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن للطفل دراسة مناهج البكالوريا الدولية والبريطانية والأمريكية و الهندية وغيرها، توفر (ستادي ميت) StudyMate للجميع فرصة التواصل مع شخص يعلمهم على مستواهم - مجاناً.
حتى الآن، سجل حوالي 70 طالباً لتلقي الدروس الخصوصية وسجل 50 شخصاً للتدريس.
يقول محمد أنس سالي، وهو مهاجر من جنوب أفريقيا يدرس في كامبريدج عبر الإنترنت، إن الدراسة الأكاديمية كانت دائماً نقطة قوته، لذا عندما سمع عن (ستادي ميت) StudyMate، انبهر بها. "اعتقدت أنني أستطيع مساعدة بعض الأطفال واكتساب بعض الخبرة في هذا المجال أيضاً، لأنني أعمل في التدريس الخصوصي منذ فترة طويلة الآن".
نقطة انطلاق للمعلمين
"كما يوصي (ستادي ميت) StudyMate لأولئك الذين يفكرون في العمل في مجال التعليم. يقول: "إذا أراد شخص ما العمل في التدريس، فهذه فرصة جيدة حقاً للبدء في هذا المجال، لأنه لا يتطلب الكثير من العمل في وقت واحد. كما تعلم، فإن الأمر يتطلب البدء بطالب واحد ثلاث مرات في الأسبوع. يمكنك الحصول على المنهج الدراسي مسبقاً، لذا فهي فرصة جيدة حقاً للبدء في هذا المجال. كان لدي صديق أو صديقان أرادا العمل في التدريس بشكل احترافي، وأوصيتهما بهذا البرنامج."
بمجرد وضع الخطط لبدء دفعة جديدة، فقد حان الوقت للتسويق، و حان الوقت لنشره في مجموعة الأمهات.
"والدتي منضمة إلى مجموعات كبيرة على تطبيقي واتس آب وفيسبوك تضم العديد من الأمهات الأخريات، لذا أطلب منها نشر الأخبار. ويشاركها الكثير من الناس. وأطلب من أمهات جميع أصدقائي مشاركتها".
ويتأمل جوبتا خططه التوسعية. ويوضح: "أتطلع إلى توسيع نطاق الدروس الخصوصية لتشمل المجتمعات المحرومة حقاً. لذا، فإن ما تفعله (ستادي ميت) StudyMate حالياً هو أننا نقدم الدروس الخصوصية للطلاب في دبي بشكل أساسي". وقد كشفت رحلته إلى دور الأيتام في الهند ونيبال، حيث قام بمشروعه الآخر (ديسيرفينغ إيرث) Deserving Earth - الذي يجمع الملابس المتبرع بها في الإمارات العربية المتحدة ويرسلها إلى المحتاجين في الخارج - عن نقص الموارد اللازمة للتعلم للأطفال. ويقول: "أجري بالفعل محادثات مع العديد من دور الأيتام لترتيب الدروس التي يمكنني القيام بها خلال وقت فراغي والعطلات".
إن جوبتا بارع حقاً في الرياضيات. فهو يجمع بين اثنين واثنين ليحصل على أربعة، أو في حالة منصته التعليمية في دبي، يحصل على درجة A+.