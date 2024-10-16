تعاون علمي بين "أمريكية دبي" وجمعية الطيران العمودي

أبرمت الجامعة الأمريكية في دبي وجمعية الطيران العمودي في الامارات اتفاقية تعاون علمي، وقعها الدكتور "كايل لونغ" رئيس الجامعة وسالم المسلم رئيس الجمعية ـ فرع الامارات.

واشار رئيس الجامعة الى أهمية التعاون مع الجمعية في تدريب الطلبة واكسابهم مهارات علمية وعملية في هذا المجال المهم في حياتنا اليومية والمستقبلية.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز الموارد التعليمية، وتشجيع مبادرات البحث العلمي والتقني، وتنمية الابداع بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومجتمع الطيران الأوسع لتعزيز تقنيات الطيران العمودي في الدولة.

وأكد الدكتور وائل بزي عميد كلية الهندسة أن هذه الإتفاقية تعد خطوة مهمة تعبر عن التزام الجامعة برفع مستوى تقنيات الطيران العمودي في الدولة، من خلال الجمع بين الأوساط الأكاديمية والخبرة الصناعية، واضاف : نعمل على انشاء منصة ديناميكة للإبداع وتبادل المعرفة، والتوجيه والتي من شأنها إعداد طلابنا ليصبحوا قادة في هذا القطاع الحيوي.

من جهته ذكر سليم مسلم رئيس جمعية الطيران العمودي ان الاتفاقية تمثل انجازا مهما لدور جمعية الطيران العمودي في تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، ونحن متحمسون للفرص التي ستنتج عن هذ التعاون.

تتضمن الأهداف الرئيسية للإتفاقية مايلي:

ـ تسهيل تبادل المعرفة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وخبراء الصناعة لمعالجة الموضوعات المتطورة في الطيران العمودي .

ـ التعاون البحثي لإستكشاف التقنيات والمنهجيات الجديدة في هذا المجال.

ـ تشجيع الشبكات والإرشادات في الصناعة، والجمع بين التخصصات المختلفة لاستكمال عملية التصميم والتطوير .

وتستضيف الجامعة الامريكية في دبي يوم 21 اكتوبر 2024 لقاءً علميا تنظمه جمعية الطيران العمودي يتحدث فيه خبراء من داخل الدولة وخارجها، يناقشون خلاله تاريخ ومبادرات الجمعية، والحدث مفتوح للطلبة واعضاء هيئة التدريس والمهنيين في هذا المجال.