الطلاب يترقبون معايير القبول الجامعي الجديدة بعد إلغاء "إمسات"

وأعربت غلا الهاجري، وهي طالبة إماراتية تبلغ من العمر 16 عاماً، عن شعورها بالارتياح وعدم اليقين. وقالت: "أشعر بالارتياح ولكنني مرتبكة بعض الشيء بشأن القواعد الجديدة التي سيتم وضعها". وعلى الرغم من أنها لم تستثمر وقتًا كبيرًا في التحضير لاختبارإمسات EmSAT، إلا أنها أكملت بعض الاختبارات التدريبية ولا تزال ملتزمة بأهدافها الأكاديمية. وأضافت: "بفضل هذا الوقت الفارغ، سأركز بالتأكيد على الاستعدادات المختلفة".