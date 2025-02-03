تحديثات جديدة على رسوم سالك دبي خلال شهر رمضان

في أيام الأسبوع، تبلغ رسوم المرور عبر بوابات "سالِك" 6 دراهم خلال ساعات الذروة الصباحية (من 6 صباحاً إلى 10 صباحاً) وساعات الذروة المسائية (من 4 مساءً إلى 8 مساءً). أما خارج ساعات الذروة، بين 10 صباحاً و4 مساءً ومن 8 مساءً إلى 1 صباحاً، فتكون الرسوم 4 دراهم. وفي أيام الأحد، باستثناء العطلات الرسمية والمناسبات الخاصة والأحداث الكبرى، ستكون الرسوم 4 دراهم طوال اليوم، ومجاناً من 1 صباحاً إلى 6 صباحاً.