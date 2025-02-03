تحديثات جديدة على رسوم سالك دبي خلال شهر رمضان
أطلقت دبي بوابات التعرفة المرورية "سالِك" في عام 2007 بهدف تقليل الازدحام المروري وتحسين كفاءة حركة النقل في المدينة. توجد هذه البوابات في مواقع استراتيجية عند التقاطعات الرئيسية في دبي، حيث يتم فرض رسوم على المركبات التي تمر من خلالها.
وتقع بوابات الرسوم المرورية العشر في بوابة الخليج التجاري، وبوابة الصفا جنوب، والبرشاء، وجسر القرهود، وجسر آل مكتوم، والممزر جنوب، والممزر شمال، والصفا، ونفق المطار، وجبل علي.
في كل مرة تمر فيها مركبة عبر بوابة رسوم سالك، تقوم تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) بمسح لصاقات سالك، ويتم خصم رسوم المرور من حساب رسوم المرور المدفوع مسبقاً لسائق السيارة.
في أيام الأسبوع، تبلغ رسوم المرور عبر بوابات "سالِك" 6 دراهم خلال ساعات الذروة الصباحية (من 6 صباحاً إلى 10 صباحاً) وساعات الذروة المسائية (من 4 مساءً إلى 8 مساءً). أما خارج ساعات الذروة، بين 10 صباحاً و4 مساءً ومن 8 مساءً إلى 1 صباحاً، فتكون الرسوم 4 دراهم. وفي أيام الأحد، باستثناء العطلات الرسمية والمناسبات الخاصة والأحداث الكبرى، ستكون الرسوم 4 دراهم طوال اليوم، ومجاناً من 1 صباحاً إلى 6 صباحاً.
يمكن لسائقي السيارات شحن حسابات بطاقات "سالِك" الخاصة بهم بسهولة عبر الإنترنت أو من خلال إعادة شحن البطاقات في أي منفذ بيع بالتجزئة مشارك. ومع ذلك، فإن عدم الحفاظ على رصيد كافٍ في الحساب قد يؤدي إلى فرض عقوبات أو قيود على استخدام السيارة.
تبلغ تكلفة بطاقة سالك 100 درهم، بما في ذلك 50 درهماً كرصيد يضاف إلى الحساب عند التفعيل. وفي حالة الشراء عبر الإنترنت، يتم تطبيق رسوم إضافية قدرها 20 درهماً.
أسعار سالك خلال شهر رمضان
خلال شهر رمضان، سيتم فرض رسوم المرور بواقع 6 دراهم خلال ساعات الذروة في أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً إلى 5 مساءً. أما خلال ساعات غير الذروة، ستكون الرسوم 4 دراهم في أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحاً إلى 9 صباحاً، ومن الساعة 5 مساءً إلى 2 صباحاً في اليوم التالي.
التعرفة مجانية من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 7 صباحاً من الاثنين إلى السبت خلال الشهر الفضيل.
ستكون رسوم سالك 4 دراهم طوال اليوم من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 2 صباحاً أيام الأحد (باستثناء أيام العطل الرسمية والمناسبات الكبرى)؛ ومجاناً من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 7 صباحاً.
مخالفة سالك
الرصيد المضاف في حسابات سالك غير قابل للاسترداد أو التحويل، وسيبقى الرصيد في الحساب لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبعدها إذا كانت البطاقة غير نشطة، سيتم مصادرة الرصيد.
إذا كان رصيد حسابك في سالك غير كافٍ عند عبورك للبوابة، سيكتشف النظام ذلك وسيطلب منك إعادة الشحن. من المهم أن تقوم بإعادة شحن الحساب خلال فترة السماح التي تمتد لـ 5 أيام من تاريخ عبور البوابة. بدءاً من اليوم السادس، سيتم فرض غرامة قدرها 50 درهماً يومياً على كل مركبة.
إذا مررت عبر بوابة رسوم المرور في دبي دون الحصول على بطاقة سالك، فلديك عشرة أيام من أول رحلة لك للحصول عليها. وإذا فاتتك هذه المهلة، فسوف تتعرض لغرامات.
في المرة الأولى التي تستخدم فيها بوابة الرسوم بعد تلك الأيام العشرة، سيتم تغريمك بمبلغ 100 درهم.
المرة الثانية التي تمر فيها عبر بوابة الرسوم بدون بطاقة: غرامة 200 درهم. بعد ذلك، غرامة 400 درهم في كل مرة تمر فيها عبر بوابة سالك.