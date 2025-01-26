eTravel: المتطلبات الجديدة للسفر إلى الفلبين
سيتعين على أي شخص يسافر من وإلى الفلبين - بما في ذلك العمال الفلبينيين في الخارج والسياح من الإمارات العربية المتحدة - ملء نموذج عبر الإنترنت قبل ركوب الطائرة.
ويُستخدم نظام إعلان السفر عبر الإنترنت هذا، والذي يُطلق عليه الآن اسم eTravel، في "مراقبة الحدود، ومراقبة الصحة، وتحليل البيانات الاقتصادية". ويمكن الوصول إليه مجانًا عبر الإنترنت ومن خلال تنزيل تطبيق.
منذ إطلاق برنامج السفر الإلكتروني، ساد بعض الارتباك بين المسافرين. فقد اعتقد العديد من أولئك الذين لم يكونوا على علم بالمنصة الجديدة أنهم بحاجة إلى بطاقة One Health Pass بدلاً من ذلك.
حلت خدمة eTravel محل خدمة One Health Pass منذ عام 2023. وتم إطلاق الخدمة الرقمية في عام 2021 لتسهيل السفر خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عندما كان الحجر الصحي وتتبع المخالطين مطلوبين.
عندما تم تخفيف قيود كوفيد-19 في عام 2022، تم استبدال نظام One Health Pass بنظام بطاقة وصول إلكترونية أبسط قبل إطلاق eTravel.
فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الشائعة:
هل لا تزال البطاقة الصحية مطلوبة في الفلبين؟
لا، لم يعد هناك حاجة إلى بطاقة صحية واحدة، وقد تم بالفعل إلغاء تنشيط النظام. الآن، كل ما يلزم هو تسجيل eTravel.
كيفية التسجيل
احتفظ بجواز سفرك وتذاكر الطيران جاهزة لأنك ستحتاج إلى إدخال تفاصيل السفر ذات الصلة.
انتقل إلى تطبيق eTravel أو قم بتنزيله مجانًا.
اضغط أو انقر فوق "إنشاء حساب" وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني. ستتلقى رمز التحقق.
إنشاء كلمة مرور.
قم بملء النموذج وأدخل التفاصيل مثل اسمك وعنوانك ورقم الاتصال ورقم جواز السفر.
قم بتقديم الطلب، ثم سيقوم موقع eTravel بتأكيد حسابك. إن إنشاء حساب ليس كافيًا. سيتعين عليك الإعلان عن رحلتك القادمة والحصول على رمز الاستجابة السريعة الذي يتعين عليك تقديمه إلى موظفي الهجرة.
كيفية تسجيل رحلتك والحصول على رمز الاستجابة السريعة لـ eTravel
لتجنب أي متاعب في المطار، احصل على رمز eTravel الخاص بك مسبقًا. يمكنك التسجيل خلال 72 ساعة أو ثلاثة أيام قبل وصولك إلى الفلبين ومغادرتك منها.
- انتقل إلى التطبيق أو اضغط عليه.
- تسجيل الدخول بحسابك.
- حدد "المستخدم الحالي" واختر "الوصول" أو "المغادرة".
- أدخل تفاصيل سفرك، بما في ذلك معلومات رحلتك.
- إملأ نموذج الإقرار الصحي.
- بمجرد الانتهاء من ذلك، ستتلقى رمز QR الخاص بـ eTravel. يمكنك تنزيل الرمز أو التقاط لقطة شاشة له، والذي سيتعين عليك تقديمه إلى دائرة الهجرة الفلبينية.
هل أحتاج إلى رمز الاستجابة السريعة للدخول إلى الفلبين؟
نعم، رمز QR الخاص بـ eTravel هو الرمز المطلوب الذي يتعين عليك تقديمه عند مراقبة الحدود أو مكاتب الهجرة.
من هم المطلوب منهم التسجيل في eTravel؟
ينطبق التسجيل الإلزامي على جميع المسافرين تقريبًا من وإلى الفلبين:
- الركاب الفلبينيين والأجانب القادمين
- الركاب الفلبينيين المغادرين
- وصول أفراد الطاقم الفلبينيين والأجانب
وتشمل الإعفاءات: الدبلوماسيين الأجانب وأفراد عائلاتهم، وكبار الشخصيات الأجنبية، وأعضاء وفودهم، وحاملي تأشيرة 9 (هـ)، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية/الخدمية، وفقًا لموقع eTravel.
هل يحتاج الأطفال إلى السفر الإلكتروني في الفلبين؟
نعم، يجب على الأطفال أيضًا التسجيل ويجب أن يكون لديهم رمز QR خاص بهم.
هل أحتاج إلى دفع رسوم للسفر الإلكتروني؟
لا، إن خدمة eTravel مجانية تمامًا. ونحث المسافرين على الإبلاغ عن أي فرد أو "رابط ضار" يطالب برسوم مقابل التسجيل.