eTravel: المتطلبات الجديدة للسفر إلى الفلبين

منذ إطلاق برنامج السفر الإلكتروني، ساد بعض الارتباك بين المسافرين. فقد اعتقد العديد من أولئك الذين لم يكونوا على علم بالمنصة الجديدة أنهم بحاجة إلى بطاقة One Health Pass بدلاً من ذلك.