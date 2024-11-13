بنوك الشرق الأوسط تتحدى التوقعات العالمية بأداء مالي متميز وكفاءة عالية

قال مسؤولون كبار في شركة استشارية عالمية يوم الأربعاء: إنّ أداء بنوك الشرق الأوسط كان أفضل من نظيراتها العالمية من حيث الربحية والكفاءة.

وقال "شينال جايانتيلال"، الشريك في شركة "ماكينزي آند كومباني"، في حديثه في مؤتمر البنوك والابتكار والتكنولوجيا الذي نظمته صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء: إن قطاع الخدمات المصرفية العالمية حققت 1.15 تريليون دولار من الأرباح في عام 2023، وهو الأكبر على الإطلاق، ويزيد ثلاثة أضعاف عن قطاع الطاقة.

"إن حجم وربحية هذا القطاع هائلان، ولكن ما يهم ليس بالضرورة الربح المطلق، ولكن ما هو العائد فوق تكلفة الأسهم. منذ عام 2010 حتى الآن، تمكن القطاع من تحقيق عائدات أعلى من تكلفة الأسهم فقط في ثلاث سنوات من بين السنوات الـ 13 الماضية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة، وتمكنت البنوك من تحقيق مستويات غير طبيعية من الأرباح. إن مبلغ 1.15 تريليون دولار أمر رائع، ولكن الواقع هو أن البنوك لا تستطيع، أو لم تفعل تاريخياً تحقيق عائدات أعلى من تكلفة الأسهم. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للبنوك 0.9 مرة على مستوى العالم، في حين بلغت النسبة في جميع القطاعات الأخرى 2.8 مرة، وبالتالي، فإن السوق متشائمة للغاية من حيث قيمة البنوك كصناعة،" قال جايانتيلال.

وأضاف أن الخبر السار هو أن منطقة الشرق الأوسط تتميز بوضوح من حيث الربحية والكفاءة.

وقال جايانتيلال في المؤتمر، حيث شارك بأفكاره حول حالة الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "خلال السنوات الـ 13 الماضية، غطت البنوك في الشرق الأوسط بشكل ثابت تكلفة الأسهم. من الواضح أن الصناعة مربحة للغاية، ومستويات الكفاءة من بين الأفضل في العالم، لذا فإن دول مجلس التعاون الخليجي قصة مختلفة بعض الشيء عندما نقارنها بالصناعة العالمية. إذا نظرنا فقط إلى العائد الإجمالي للمساهمين، فقد تفوقت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على الصناعة المصرفية العالمية، لذا فهي رسالة وتوقعات أكثر إيجابية للمنطقة".

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