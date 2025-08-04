9 اشتراكات مختلفة لمواقف السيارات في دبي

تتيح باقة الاشتراكات طويلة الأجل التي تطلقها "باركن" في دبي إمكانية الوقوف لساعات طويلة دون الحاجة للبحث عن جهاز دفع أو إرسال رسائل متكررة. هذه الاشتراكات تبدأ من شهر واحد وتمتد حتى سنة كاملة.

تقع المواقف في مواقع استراتيجية بالقرب من المؤسسات التعليمية والمناطق السكنية وفي أماكن رئيسية في المدينة، مما يتيح لأصحاب المركبات ركن سياراتهم بسهولة ولساعات طويلة. يمكن التقديم للاشتراك من خلال موقع “باركن” الإلكتروني، واختيار الاشتراك بحسب الموقع الأنسب.

مواقف الشوارع والأراضي (Roadside and plots parking)

أصحاب المركبات الخفيفة يمكنهم ركن مركباتهم في عدة مناطق ضمن المناطق A, B, C, D، سواء على جانبي الطرق أو في مناطق مخصصة.

رسوم الاشتراك:

شهر واحد: 500 درهم

3 أشهر: 1,400 درهم

6 أشهر: 2,500 درهم

12 شهر: 4,500 درهم

يقوم هذا الاشتراك بتغطية الشوارع في مناطق A و C والأراضي في B و D. ويمكن الركن لمدة أقصاها 4 ساعات متواصلة في الشوارع و24 ساعة متواصلة في الأراضي. لا يمكن تخفيض الاشتراك من فئة "الشوارع والأراضي" إلى "الأراضي فقط".

مواقف الأراضي فقط (Plots-only parking)

هذا الاشتراك متاح فقط لمناطق B و D ويسمح لأصحاب المركبات الخفيفة بالركن لمدة 24 ساعة متواصلة.

رسوم الاشتراك:

شهر واحد: 250 درهم

3 أشهر: 700 درهم

6 أشهر: 1,300 درهم

12 شهر: 2,400 درهم



واحة دبي للسيليكون (منطقة H)

كونها مجتمعاً كبيراً، توفر واحة دبي للسيليكون اشتراكات مرنة للسكان والضيوف.

رسوم الاشتراك:

3 أشهر: 1,400 درهم

6 أشهر: 2,500 درهم

12 شهر: 4,500 درهم

يجب دفع 5% ضريبة قيمة مضافة. ويمكن ربط مركبة واحدة فقط بكل اشتراك، ولا يتيح الاشتراك الوقوف في الأماكن المحجوزة. الركن في أماكن غير مصرح بها يؤدي إلى الغرامات.

مناطق محدودة في واحة السيليكون (Silicon Oasis Limited Area)

إذا كنت تستخدم دسو باستمرار ولكن لا تحتاج لكل الامتيازات، هذا الاشتراك يمنحك حلاً اقتصادياً.

رسوم الاشتراك:

3 أشهر: 1,000 درهم

6 أشهر: 1,500 درهم

12 شهر: 2,500 درهم



دبي هيلز (Dubai Hills)

توفر باقات اشتراك خاصة لسكان وزوار دبي هيلز، ويمكن ربط سيارة واحدة فقط بالاشتراك.

رسوم الاشتراك:

شهر واحد: 500 درهم

3 أشهر: 1,400 درهم

6 أشهر: 2,500 درهم

12 شهر: 4,500 درهم

تطبق هذه الباقات في مواقف دبي هيلز العامة (منطقة 631G).

واسل العقارية (Wasl Real Estate)

الأشخاص الذين يستخدمون مواقف "واسل" العامة يمكنهم الحصول على اشتراك يبتدئ من 300 درهم للمنطقة W و WP، وتتاح الأماكن حسب أسبقية الوصول.

رسوم الاشتراك:

شهر واحد: 300 درهم

3 أشهر: 800 درهم

6 أشهر: 1,600 درهم

12 شهر: 2,800 درهم

يمكن ربط سيارة واحدة فقط بالاشتراك.

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موظفو المؤسسات التعليمية الخاصة

يوفر باركن اشتراكات اقتصادية لمواقف الطرق والأراضي على بعد 500 متر من المؤسسة التعليمية، ويجب تقديم إثبات عمل.

رسوم الاشتراك:

شهر واحد: 100 درهم

3 أشهر: 300 درهم

6 أشهر: 600 درهم

12 شهر: 1,200 درهم

سيارة واحدة لكل اشتراك، ولا تُرد الرسوم. إذا لم تدفع خلال 14 يومًا تُلغى الطلبية تلقائيًا.

الطلاب

يستفيد الطلاب بحسم يصل إلى 80% باستخدام بطاقة الطالب، ويستطيعون ركن سياراتهم بمساحات مريحة حول الحرم الجامعي.

رسوم الاشتراك:

شهر واحد: 100 درهم

3 أشهر: 300 درهم

6 أشهر: 600 درهم

12 شهر: 1,200 درهم

يشترط خطاب إثبات قيد من المؤسسة التعليمية العليا في دبي.

المواقف متعددة الطوابق (Multistorey parking)

توفر اشتراكات مرنة للأشخاص الذين يرغبون بركن سياراتهم في مبانٍ متعددة الطوابق بمناطق مختلفة. يلزم تقديم سند ملكية أو عقد إيجار.

رسوم الاشتراك:

شهر واحد: 735 درهم

3 أشهر: 2,100 درهم

6 أشهر: 4,200 درهم

12 شهر: 8,400 درهم

تتوفر هذه الخدمة حصرياً لسكان أو العاملين في مناطق بني ياس ونايف. يجب دفع 5% ضريبة قيمة مضافة. يسمح بربط 5 سيارات بنفس الملف المروري، لكن لا يمكن ركن أكثر من سيارة في نفس الوقت.

يمكن استخدام الموقف لمدة أقصاها 30 يوماً متواصلاً. تجاوز هذه المدة يعرضك لغرامة 500 درهم، والركن بزاوية خاطئة غرامته 200 درهم، وفي الأماكن المحجوزة غرامة 1,000 درهم.

ملاحظات هامة

المركبات الثقيلة (شاحنات، حافلات، بيك أب) غير مشمولة في الاشتراكات.

تعديل بيانات أية مركبة يتطلب دفع 100 درهم.

الاشتراكات لا تشمل استخدام الأماكن المحجوزة أو نقل الاشتراك أو التنازل عنه لطرف ثالث بدون موافقة مكتوبة من "باركن".

يجب المحافظة على الممتلكات والمعدات العامة للمواقف وعدم إلحاق أي ضرر بها.

تحتفظ "باركن" بحق إلغاء أو تغيير الاشتراك في أي وقت في حالة سوء الاستخدام أو تكرار المخالفة دون استرداد الرسوم.

رسوم الاشتراك غير قابلة للاسترداد إلا في أنواع قليلة إذا ألغي الاشتراك خلال 48 ساعة من صدوره.

في اشتراكات الطلاب وموظفي التعليم والمواقف متعددة الطوابق، تُلغى تلقائياً إذا لم تُدفع الرسوم خلال 14 يومًا.

في اشتراكات الشوارع والأراضي يمكن إضافة حتى 3 مركبات تحت نفس الملف المروري بدبي، لكن لا يمكن تفعيل أكثر من مركبة في الوقت نفسه (مركبة واحدة فقط فعالة في كل آن). أما إذا كان الملف في خارج دبي، أو في دولة أخرى، أو باسم شركة، يمكن إضافة مركبة واحدة فقط.

للمرونة، يُسمح لمستخدم الاشتراك بتبديل السيارة كل 30 دقيقة.

هذه هي تفاصيل خيارات الاشتراك في مواقف "باركن" في دبي وكل ما يجب معرفته عنها لمن يبحث عن حلول طويلة أو مرنة وواضحة لمواقف السيارات في المدينة.