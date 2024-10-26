8 قواعد يجب معرفتها قبل زيارة القرية العالمية
يتوافد ملايين السكان والسياح من مختلف أنحاء العالم إلى مهرجان القرية العالمية في دبي كل عام. ويفتح المهرجان أبوابه خلال الأشهر الأكثر برودة في الإمارات العربية المتحدة، حوالي شهر أكتوبر، ويغلق قبل ذروة الصيف.
يتوجه عشاق الطعام والمتسوقون والعائلات إلى هذه الوجهة لأسباب مختلفة. فقد تكون هذه الأسباب هي الأطعمة الشهية الفريدة وتجارب تناول الطعام، أو ربما الألعاب النارية الأسبوعية والكرنفال المليء بالركوب والألعاب.
ستخبرك مقاطع الفيديو على TikTok ومقاطع الفيديو القصيرة على Instagram بالأماكن والعروض التي يجب عليك زيارتها في Global Village — ولكن هل راجعت قواعد المنتزه؟ هناك بعض الأشياء التي يجب عليك فعلها وأخرى لا يجب عليك فعلها ربما لا تكون على علم بها. إليك دليل:
1. لا تحضر الطعام والمشروبات التي تم شراؤها من الخارج
هل اشتريت وجبة خفيفة وعلبة من المشروبات الغازية من أحد المتاجر الصغيرة في طريقك إلى القرية العالمية؟ سيتعين عليك الانتهاء منها ووضع القمامة في سلة المهملات قبل الدخول - حيث لا يُسمح بإدخالها إلى القرية العالمية.
2. لا تلوح أو تعرض أي علم آخر غير علم الإمارات
ورغم أن الوجهة تعرض بعض المعالم الثقافية الأكثر شهرة في العالم في 30 جناحاً وطنياً، فمن المهم ملاحظة أنه لا يمكن للزوار الدخول حاملين الأعلام الوطنية، باستثناء علم دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يُطلب من الأشخاص الذين يلوحون أو يعرضون علماً غير ألوان دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ به في حقائبهم.
3. اترك حقائبك في مكان آخر
نظرًا لشعبية هذه المعالم السياحية بين السياح، فمن الممكن أن يتوقف البعض حاملين معهم أمتعة السفر وحقائب السفر. ولكن انتبه إلى أن هذه الحقائب غير مسموح بها داخل القرية.
وتقوم القرية العالمية أيضًا بتفتيش حقائب الضيوف وتمريرها عبر أجهزة الأشعة السينية.
4. ارتدي ملابس محتشمة
سواء كنت رجلاً أو امرأة، تأكد من ارتداء ملابس محترمة. يجب تغطية جذعك، بما في ذلك كتفيك وساقيك وركبتيك في جميع الأوقات.
5. لا يسمح بدخول الدراجات البخارية والدراجات
مع المساحة المفتوحة الضخمة في الوجهة، قد يكون من المغري للأطفال التجول في الحديقة على عجلات؛ ومع ذلك، فهذا أمر غير مسموح به. لا يُسمح باستخدام أي أجهزة ذات عجلات - بما في ذلك الزلاجات الدوارة وألواح التزلج والدراجات والدراجات البخارية - في الجذب السياحي، ما لم يتم استئجارها داخل الحديقة.
6. لا تحضر حيواناتك الأليفة
هل لديك قطة أو كلب أو ثعبان أليف؟ اتركهم في المنزل لأنهم لن يدخلوا. لا يُسمح للحيوانات بالدخول.
7. تجنب العناق والتقبيل
تعتبر القرية العالمية مكانًا مثاليًا للعائلات، ولكنها تحظى بشعبية كبيرة بين الأزواج أيضاً. إذا كنت ستذهب مع شخص مميز، فتجنب أي إظهار للمودة علنًا، مثل العناق والتقبيل. احترم الثقافة المحلية وتذكر أن هناك شبابًا في كل مكان.
8. هل تريد تصوير فيديو؟ احصل على تصريح أولاً
يمكن للزوار التقاط الصور ومقاطع الفيديو بحرية للاستخدام الشخصي. ولكن إذا كنت مؤسسة إعلامية أو مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو شركة إنتاج أو طالبًا يعمل على مشروع ما، فسيتعين عليك الحصول على تصريح. يتوفر نموذج عبر الإنترنت على موقع القرية العالمية.