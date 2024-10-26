8 قواعد يجب معرفتها قبل زيارة القرية العالمية

مع المساحة المفتوحة الضخمة في الوجهة، قد يكون من المغري للأطفال التجول في الحديقة على عجلات؛ ومع ذلك، فهذا أمر غير مسموح به. لا يُسمح باستخدام أي أجهزة ذات عجلات - بما في ذلك الزلاجات الدوارة وألواح التزلج والدراجات والدراجات البخارية - في الجذب السياحي، ما لم يتم استئجارها داخل الحديقة.