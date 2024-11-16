8 فوائد لبطاقة الهوية الإماراتية للمقيمين

في المرة القادمة التي تتزود فيها بالوقود في إحدى محطات أدنوك، تأكد من التسجيل في محفظة أدنوك. يمكنك بعد ذلك ربط بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك بمحفظتك وتحميل الأموال عليها. لذا، في المستقبل، بدلاً من تمرير بطاقة الائتمان الخاصة بك، يمكنك ببساطة تمرير بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك لدفع ثمن الوقود.