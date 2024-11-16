8 فوائد لبطاقة الهوية الإماراتية للمقيمين
إذا كنت تعيش في الإمارات العربية المتحدة ولديك تأشيرة إقامة، فمن المرجح أنك على دراية بأهمية بطاقة الهوية الإماراتية.
تحتوي هذه البطاقة البسيطة - التي تحتوي على شريحة إلكترونية - على كافة المعلومات الأساسية لحاملها، وتحتوي بطاقة الهوية الإماراتية على بيانات مشفرة خاصة بحاملها، ويمكن للجهات المختصة الاطلاع عليها.
تُستخدم بطاقة الهوية الإماراتية في جميع أنحاء الدولة باعتبارها الشكل المفضل للتعريف - من دخول الحفلات الموسيقية إلى الحصول على الرعاية الصحية. وبصرف النظر عن كونها مجرد شكل من أشكال التعريف، فإن هذه البطاقة متعددة الاستخدامات لها أيضًا العديد من الفوائد الأخرى.
إليك خمس طرق تجعل بها بطاقة الهوية الإماراتية حياتك أكثر راحة:
1. الدخول والخروج من البلاد بسهولة
على الرغم من تبسيط إجراءات الهجرة والخروج منها، وحتى أولئك الذين لا يحملون هوية إماراتية يمكنهم الخضوع لفحص الهجرة بسرعة نسبية، إلا أن هذه الهوية تمنح المقيمين ميزة.
يتمكن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة من الدخول والخروج من الدولة باستخدام مسح الوجه وبطاقة الصعود إلى الطائرة من خلال البوابات الإلكترونية.
2. الحصول على إمكانية السفر بدون تأشيرة
يمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة السفر بدون تأشيرة، أو بالحصول على تأشيرة عند الوصول، إلى العديد من الوجهات الشهيرة في جميع أنحاء العالم.
من الوجهات الشاطئية الأقرب إلى المنزل إلى المواقع الجبلية البعيدة - فإن الحصول على الإقامة في الإمارات العربية المتحدة والهوية الإماراتية يمكن أن يغير بشكل كبير طريقة سفر الشخص ويمنحه إمكانية الوصول إلى سفر أبسط.
3. ادفع ثمن الوقود باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك
هل تعلم أنه بإمكانك استخدام بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك لدفع ثمن الوقود في بعض محطات الوقود في الإمارات العربية المتحدة!
في المرة القادمة التي تتزود فيها بالوقود في إحدى محطات أدنوك، تأكد من التسجيل في محفظة أدنوك. يمكنك بعد ذلك ربط بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك بمحفظتك وتحميل الأموال عليها. لذا، في المستقبل، بدلاً من تمرير بطاقة الائتمان الخاصة بك، يمكنك ببساطة تمرير بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك لدفع ثمن الوقود.
4. ليس لديك بطاقة تأمين صحي؟ لا مشكلة!
سيتمكن المقيمون منذ فترة طويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة من تذكر عندما كانوا يحملون بطاقة تأمين صحي منفصلة ليتمكنوا من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
الآن، لم يعد الأمر كذلك. فبطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك تحتوي على كل ما قد تحتاج إلى توفيره للحصول على الرعاية الصحية.
5. التحقق من حالة التأشيرة
إذا كنت بحاجة إلى التحقق من حالة تأشيرتك عبر الإنترنت، فيمكنك القيام بذلك ببساطة باستخدام هويتك الإماراتية!
نعم، يمكنك استخدام بطاقة الهوية الخاصة بك على موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (لدبي) أو موقع هيئة الهجرة والجوازات (لالإمارات العربية المتحدة).
6. التحقق من حظر السفر
هل تعتقد أنه تم إصدار حظر سفر ضدك؟
لا داعي للقلق، يمكنك التحقق عبر الإنترنت باستخدام تطبيق شرطة دبي أو موقع ICP الإلكتروني. ما عليك سوى التوجه إلى قسم الخدمات واختيار خيار حظر السفر، ثم إدخال تفاصيل بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك للتحقق مما إذا كان لديك حظر سفر.
7. الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت
يصبح الوصول إلى الخدمات الحكومية أسهل بكثير بمجرد حصول المقيم على بطاقة الهوية الإماراتية. ويمكن للمقيمين استخدام إحدى البوابات الإلكترونية العديدة للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الداخلية.
8. الحصول على رخصة القيادة
إن التقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة واجتياز اختبارات صارمة للحصول عليها ليس بالأمر السهل في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يتعين على المتقدم الحصول على بطاقة هوية إماراتية للحصول على رخصة قيادة محلية.