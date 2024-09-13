8 آلاف درهم وصل أسعار آيفون 16 في الإمارات

تعرض الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلانات المبوبة الشهيرة هاتف آيفون 16 للتسليم في 20 سبتمبر بأسعار أعلى بنحو 3000 درهم من سعر التجزئة الرسمي. وقد أدى الطلب المرتفع إلى رفع هذه الأسعار، حيث يتطلع البائعون إلى الاستفادة من حماس المشترين الذين يريدون أن يكونوا من بين أوائل من يمتلكون أحدث أجهزة آبل.