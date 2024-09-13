8 آلاف درهم وصل أسعار آيفون 16 في الإمارات
سيفتح باب الطلبات المسبقة على هاتف آيفون 16 في الرابعة عصراً من يوم الجمعة، حيث يعج الإنترنت بالترقب لأحدث إصدارات آبل، وتمتلئ منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإعلانات المبوبة في الإمارات العربية المتحدة بعروض هاتف آيفون 16 الجديد بأسعار مرتفعة.
تعرض الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلانات المبوبة الشهيرة هاتف آيفون 16 للتسليم في 20 سبتمبر بأسعار أعلى بنحو 3000 درهم من سعر التجزئة الرسمي. وقد أدى الطلب المرتفع إلى رفع هذه الأسعار، حيث يتطلع البائعون إلى الاستفادة من حماس المشترين الذين يريدون أن يكونوا من بين أوائل من يمتلكون أحدث أجهزة آبل.
وبحسب البائعين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أكثر الموديلات المطلوبة هو هاتف آيفون 16 برو ماكس بسعة تخزين 256 جيجابايت. وفي حين يبلغ سعره الرسمي على موقع أبل الإلكتروني 5099 درهماً، فإن البائعين يعرضونه بما يصل إلى 8000 درهم. ويعرض نفس الطراز في مواقع أخرى بأسعار تبلغ حوالي 6500 درهم، وهو ما يعكس علاوة قدرها 1500 درهم.
وبالمثل، شهدت الخيارات التي تحتوي على سعات التخزين الأخرى ارتفاعات كبيرة في الأسعار. حيث تم إدراج هاتف آيفون 16 برو ماكس بسعة تخزين 512 جيجابايت مقابل 8000 درهم إماراتي في حين أن السعر الرسمي هو 5949 درهماً. وفي جميع طرازات برو، بدءاً من 4299 درهماً، يضيف البائعون هامش ربح لا يقل عن 1000 درهم إماراتي لكل إصدار.
يتوفر هاتف آيفون 16 برو بأربعة إصدارات تخزين - (128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت). تم إدراج الخيار الأغلى - وهو طراز 1 تيرابايت - عبر الإنترنت مقابل 8000 درهم، وذلك أعلى بكثير من السعر الرسمي وهو 6399 درهماً.
وتواصلت صحيفة خليج تايمز مع أحد البائعين، الذي أوضح أن الأسعار تعتمد إلى حد كبير على الطلب. وقال البائع: "نفرض حالياً زيادة قدرها 1800 درهم على هاتف آيفون 16 برو ماكس سعة 256 جيجابايت. ومع ذلك، إذا ارتفع الطلب، فقد ترتفع الأسعار أكثر. وللشراء بالسعر الحالي، نطلب من المشترين إيداع 500 درهم مع دفع المبلغ المتبقي عند التسليم".
كما يقدم بعض البائعين خصومات على عمليات الشراء بالجملة، مما يشجع العملاء على شراء هاتفين أو أكثر في وقت واحد. ويحاول البعض الآخر خلق شعور بالحاجة الملحة، بزعم وجود مخزون محدود وحث المشترين على التحرك بسرعة للشراء قبل نفاد المخزون المتاح.