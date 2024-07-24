7 بطاقات إماراتية يمكنك حفظها في هاتفك الذكي

تخيل أن يُطلب منك بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك، دون أن تضطر إلى البحث عن حامل بطاقتك الذي ضاع داخل حقيبتك بطريقة أو بأخرى، احفظه على هاتفك – ويمكنك سحبه بمجرد الضغط على زر.

اعتماداً على الهاتف الذي تستخدمه والبطاقات التي تحتاجها كل يوم، فمن المؤكد أنه من الممكن أن تصبح بدون محفظة في دولة الإمارات.

بعض التصاريح والمعرفات متاحة فقط لمستخدمي" الآيفون" iPhone، بينما يمكن حفظ البعض الآخر فقط على" سامسونج" Samsung وهواتف "الأندرويد" Android الأخرى.

فيما يلي دليل لسبعة أشياء يمكن للمقيمين في دولة الإمارات حفظها في محافظ هواتفهم الذكية: