7 بطاقات إماراتية يمكنك حفظها في هاتفك الذكي
قريباً حتى المحافظ ستصبح قديمة – حيث يمكن الوصول إلى كل شيء تقريباً عبر الهواتف الذكية في دولة الإمارات. لماذا تحتفظ بمجموعة من البطاقات البلاستيكية في جيبك الخلفي بينما يمكنك الحصول على محفظة رقمية لجميع بطاقات الهوية والتصاريح التي قد تحتاجها؟
تخيل أن يُطلب منك بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك، دون أن تضطر إلى البحث عن حامل بطاقتك الذي ضاع داخل حقيبتك بطريقة أو بأخرى، احفظه على هاتفك – ويمكنك سحبه بمجرد الضغط على زر.
اعتماداً على الهاتف الذي تستخدمه والبطاقات التي تحتاجها كل يوم، فمن المؤكد أنه من الممكن أن تصبح بدون محفظة في دولة الإمارات.
بعض التصاريح والمعرفات متاحة فقط لمستخدمي" الآيفون" iPhone، بينما يمكن حفظ البعض الآخر فقط على" سامسونج" Samsung وهواتف "الأندرويد" Android الأخرى.
فيما يلي دليل لسبعة أشياء يمكن للمقيمين في دولة الإمارات حفظها في محافظ هواتفهم الذكية:
هويه الإمارات
سواء كنت ترسل الأموال إلى المنزل أو تذهب إلى المستشفى لإجراء فحص طبي، يتعين عليك تقديم نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك. وهو مطلوب في العديد من المعاملات الحكومية - إن لم يكن كلها - أيضاً.
من المؤكد أن بطاقة الهوية الإماراتية مدرجة في القائمة التي لا يمكن نسيانها أبداً لكل مقيم، وسيكون الحصول عليها على هاتفك، فقط بضع نقرات وتمريرة، بمثابة اختراق مناسب.
إذا كنت تستخدم جهاز الآيفون iPhone، فإليك كيفية إضافة بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك إلى محفظة Apple الخاصة بك:
قم بتنزيل تطبيق UAE ICP.
قم بتسجيل الدخول باستخدام بطاقة المرور الإماراتية الخاصة بك.
على لوحة التحكم الرئيسية للتطبيق، ستجد "الهوية الإماراتية" ضمن المفضلة. بدلا من ذلك، اضغط على زر "البطاقات" في الجزء السفلي من لوحة القيادة.
ستتمكن من عرض نسخة رقمية من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك. انقر على المعرف وستجد زرين: "عرض رمز QR" و"إضافة إلى Apple Wallet".
اضغط على "إضافة إلى Apple Wallet".
هذه الميزة ليست متاحة بعد على هواتف سامسونج Samsung وهواتف الأندرويد Android الأخرى. بالنسبة لهذه الهواتف الذكية، يظهر فقط "عرض رمز الاستجابة السريعة" أعلى النسخة الرقمية لهوية الإمارات.
رخصة السائق
إذا كنت تقود السيارة في دبي، فإن رخصتك هي شيء لا ينبغي عليك مغادرة المنزل بدونه.
سيعرف سائقو السيارات الذين تعرضوا لحوادث مرورية أنه بمجرد وصول ضابط الشرطة إلى مكان الحادث، فإن أول شيء سيطلبه هو رخص القيادة. ووجود نسخة رقمية منه يمكن أن يساعد.
ويمكن لأولئك الذين يستخدمون جهازالآيفون iPhone أو سامسونج Samsung حفظ ترخيصهم في محافظهم - ومع ذلك، يجب تنزيل تطبيق RTA أولاً.
افتح تطبيق هيئة الطرق والمواصلات.
اضغط على زر "مستنداتي".
حدد "الترخيص" من علامات التبويب الموجودة في الأعلى.
ستظهر بعد ذلك رخصة قيادتك. أسفل البطاقة، ستجد زرًا مكتوبًا عليه "أضف إلى المحفظة".
بالنسبة لأولئك الذين يحملون تراخيص صادرة في الإمارات الأخرى، لم يتم بعد تقديم عملية إضافة الهوية إلى محفظة الهاتف.
رخصة المركبة
يمكن لأصحاب السيارات في دبي أيضًا حفظ رخصة سيارتهم في محافظهم الرقمية من خلال اتباع نفس العملية على تطبيق هيئة الطرق والمواصلات. يتعين على المستخدمين فقط اختيار الترخيص ضمن علامة التبويب "المركبات" والنقر على خيار "إضافة إلى المحفظة".
تُظهر نسخة المحفظة الإلكترونية لرخصة المركبة كافة التفاصيل الضرورية: تاريخ انتهاء الصلاحية، ورقم الملف المروري، ورقم الهيكل، وطراز السيارة.
بطاقة نول
بالنسبة لأولئك الذين يتنقلون في جميع أنحاء دبي عبر المترو والحافلات، سيكون الحلم هو الحصول على نسخة رقمية من بطاقة نول والاحتفاظ بها في محافظ الهاتف. وعلى الرغم من توفر هذه الميزة، إلا أن عددًا محدودًا فقط من الهواتف يدعمها في الوقت الحالي.
مستخدمو "هواوي" محظوظون، لكن هناك شروط معينة يجب توافرها، بحسب موقعها الرسمي:
يجب أن يكون هاتف Huawei قد تم شراؤه من قناة رسمية.
يجب أن يكون تطبيق Wallet في الإصدار 9.0.11.324 أو إصدار أحدث.
يجب أن يدعم طراز الهاتف بطاقات نول الافتراضية.
يجب على المستخدم تسجيل الدخول إلى تطبيق Wallet باستخدام معرف Huawei المسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يجب ضبط الموقع في إعدادات تطبيق AppGallery على الإمارات العربية المتحدة.
هناك طريقتان لحفظ البطاقة الرقمية في المحفظة:
افتح المحفظة واضغط على زر "زائد" بجوار بطاقات المواصلات.
حدد بطاقة النقل التي تريد إضافتها.
اختر "إضافة بطاقة رقمية جديدة".
حدد مبلغ التعبئة وادفع الرسوم.
إليك طريقة أخرى:
افتح المحفظة واضغط على زر "زائد" بجوار بطاقات المواصلات.
حدد بطاقة النقل التي تريد إضافتها.
اختر "رقمنة بطاقة فعلية موجودة" واتبع التعليمات لمزامنة البيانات من البطاقة الفعلية.
اضغط على "متابعة" وانتظر بضع دقائق حتى تتم ترقيم البطاقة.
يمكن لمستخدمي سامسونج Samsung أيضًا الحصول على بطاقة نول الرقمية ولكن فقط عن طريق تنزيل تطبيق Nol Pay. (انقر هنا للحصول على دليل.)
تذاكر الفيلم
لقد ولت الأيام التي كان عليك فيها الركض إلى شباك السينما قبل 10 دقائق من موعد العرض والصلاة حتى لا يكون هناك طابور. في دولة الإمارات، يمكنك بسهولة حجز تذاكر السينما عبر الإنترنت.
ما هو أكثر من ذلك؟ اعتمادًا على دار السينما التي ستذهب إليها، يمكنك بسهولة حفظ التذكرة في محفظة هاتفك بحيث لا تضطر عند الدخول إلى البحث في بريدك الإلكتروني للحصول على التذكرة.
تدعم Vox Cinemas، على سبيل المثال، هذه الميزة. إذا كنت من النوع العاطفي، فيمكن أن تكون محفظتك أيضًا بمثابة بنك ذاكرة لجميع الأفلام التي شاهدتها على الشاشة الكبيرة - مع ظهور جميع التذاكر الإلكترونية في مكان واحد.
بطاقات الصعود
نظرًا لأنه يوصى بتسجيل الوصول عبر الإنترنت لتخطي طوابير الانتظار في المطار، فإن الاحتفاظ ببطاقات الصعود الرقمية يعد أيضاً الحل الأمثل. وما هي أفضل طريقة لحفظه من تنزيله في محفظة هاتفك؟
تسمح أكبر شركات الطيران في الإمارات العربية المتحدة، طيران الإمارات والاتحاد، للمسافرين بإضافة بطاقات الصعود إلى الطائرة في محافظهم الإلكترونية - ولكن يتعين على المرء التحقق مما إذا كانت أجهزتهم تدعمها.
تؤكد الاتحاد للطيران على موقعها على الإنترنت أن أولئك الذين يستخدمون محافظ Apple وGoogle يمكنهم بسهولة تنزيل البطاقة وحفظها.
تقول طيران الإمارات إن أولئك الذين يستخدمون أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS6 أو الإصدارات الأحدث يمكنهم تسجيل الوصول من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها وتخزين بطاقة المرور في محفظة Apple. ما عليك سوى اختيار "حفظ على الجهاز" في التطبيق.
بطاقات الائتمان والخصم
تم إنشاء محافظ الهاتف بشكل أساسي للبطاقات المصرفية، لذا إذا كان لديك بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيمكنك حفظها بسهولة في هاتفك - والوصول إليها حتى بدون الاتصال بالإنترنت.
افتح تطبيق محفظتك الرقمية (Apple أو Samsung أو Google) وانقر على زر "زائد" أو "إضافة" لحفظ بطاقتك. يجب عليك الاحتفاظ بالبطاقة الفعلية في متناول يدك حيث سيتعين عليك إدخال جميع التفاصيل.