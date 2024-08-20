7 أنواع من المحتوى الإلكتروني المحظور في الإمارات
هل سبق لك أن قمت بإعادة توجيه منشور تبين أنه مزيف؟ أو هل تستمتع أحيانًا بمضايقة الناس؟
في الإمارات العربية المتحدة، قد تتعرض لعقوبة بسبب مثل هذا السلوك. إن نشر معلومات مضللة أو شائعات أو التشهير بشخص ما عبر الإنترنت قد يعرضك لمشاكل خطيرة في الدولة.
وفرضت الإمارات مؤخراً قواعد أكثر صرامة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. اعتباراً من يوليو 2024، ووضعت أبو ظبي قانوناً يعاقب المؤثرين والمؤسسات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل في مجال الإعلان وتقديم الخدمات الإعلانية دون ترخيص.
إليك سبعة أشياء يجب عليك تجنب القيام بها على وسائل التواصل الاجتماعي احتراماً لقواعد وقوانين الدولة:
1. انتقاد أو التهجم على رئيس الدولة أو حكام الإمارات، أو انتقاد أو التهجم على نظام الحكم في الدولة أو المساس بالمصالح العليا للدولة.
2. الإضرار بالنظام الاقتصادي للبلاد من خلال نشر الشائعات أو نشر أخبار مضللة
3. نشر آراء منافية للآداب العامة أو مهينة للقاصرين أو تروج لمبادئ هدامة
5. تشويه المناقشات أو الجلسات العامة للمحاكم أو الهيئات التنظيمية في الدولة
6. نشر أخبار كاذبة أو وثائق مزورة أو ملفقة عمداً أو نسبها إلى الغير زوراً.
7. انتقاد تصرفات موظف عام أو شخص يشغل منصب تمثيلي عام
يمكن أن تتعرض لعقوبة شديدة وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لنشر معلومات أو أخبار أو مواد مرئية أو شائعات عبر الإنترنت بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة.