7 أنواع من المحتوى الإلكتروني المحظور في الإمارات

هل سبق لك أن قمت بإعادة توجيه منشور تبين أنه مزيف؟ أو هل تستمتع أحيانًا بمضايقة الناس؟

في الإمارات العربية المتحدة، قد تتعرض لعقوبة بسبب مثل هذا السلوك. إن نشر معلومات مضللة أو شائعات أو التشهير بشخص ما عبر الإنترنت قد يعرضك لمشاكل خطيرة في الدولة.