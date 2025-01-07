69% نمو الوظائف اليدوية في الإمارات

وقال "كيني وانج"، كبير مسؤولي التوظيف في شركة "جيني" للتوظيف: "تنشط الإمارات العربية المتحدة في تنويع اقتصادها، وهذا في إطار سعيها للتحرر من قيود الاعتماد على النفط والغاز، ، مركزة بشكل خاص على مشاريع البنية التحتية العملاقة. وقد أدّت هذه المشاريع إلى زيادة الطلب على العمالة في الوظائف التي تتطلّب جهداً بدنياً. كما أن النجاح الذي حقّقته العديد من مشاريع البناء في الدولة، والمعروفة بالتزامها بمعايير الجودة وإنجازها في المواعيد المحددة، قد عزّز ثقة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى هذا القطاع الحيوي.