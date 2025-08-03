65 دولة مفتوحة لحاملي جواز السفر الفلبيني

في عام 2025، صعدت الفلبين درجة واحدة أعلى في مجال التنقل العالمي، لتحتل المرتبة 72 في مؤشر جوازات السفر لشركة Henley & Partners خطوة صغيرة لكنها ذات مغزى من الرقم 73 لعام 2024. هذا الوضع المُحدّث يعني أن حاملي جوازات السفر الفلبينية يمكنهم الآن السفر إلى 65 دولة، إما بدون تأشيرة، أو بتأشيرة عند الوصول (VOA)، أو من خلال تصريح سفر إلكتروني مُبسّط (ETA).