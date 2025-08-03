65 دولة مفتوحة لحاملي جواز السفر الفلبيني

بالنسبة للعديد من الفلبينيين، أصبح حلم استكشاف العالم أقرب من أي وقت مضى. سواءً كان ذلك بالتجول في أسواق المغرب النابضة بالحياة، أو الغوص في مياه فيجي الصافية، أو التجول في شوارع هونغ كونغ الصاخبة، أصبحت المغامرات العالمية الآن في متناول اليد.
في عام 2025، صعدت الفلبين درجة واحدة أعلى في مجال التنقل العالمي، لتحتل المرتبة 72 في مؤشر جوازات السفر لشركة Henley & Partners خطوة صغيرة لكنها ذات مغزى من الرقم 73 لعام 2024. هذا الوضع المُحدّث يعني أن حاملي جوازات السفر الفلبينية يمكنهم الآن السفر إلى 65 دولة، إما بدون تأشيرة، أو بتأشيرة عند الوصول (VOA)، أو من خلال تصريح سفر إلكتروني مُبسّط (ETA).
إليكم القائمة الكاملة للدول التي لا يحتاج الفلبينيون إلى تأشيرة لدخولها، حيث يمكنهم ببساطة إظهار جوازات سفرهم والذهاب:
بربادوس
بوليفيا
البرازيل
بروناي
كمبوديا
كولومبيا
جزر كوك
كوستاريكا
كوت ديفوار
دومينيكا
أثيوبيا
فيجي
هايتي
هونغ كونغ
أندونيسيا
كازاخستان
كيريباتي
لاوس
ماكاو
مدغشقر
ماليزيا
ميكرونيزيا
منغوليا
المغرب
ميانمار
نيوي
فلسطين
بيرو
رواندا
السنغال
سنغافورة
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سورينام
تايوان
طاجيكستان
تايلاند
غامبيا
فانواتو
فيتنام
لهذه الوجهات، لا حاجة لأي أوراق مسبقة. يدفع الفلبينيون فقط ويعالجون تأشيراتهم عند الوصول.
بوروندي
جزر الرأس الأخضر
جزر القمر
جيبوتي
أثيوبيا
غينيا بيساو
إيران
قيرغيزستان
ملاوي
جزر المالديف
جزر مارشال
موريشيوس
موزمبيق
نيبال
نيكاراغوا
جزر بالاو
ساموا
الصومال
سانت لوسيا
تنزانيا
تيمور الشرقية
ترينيداد وتوباغو
توفالو
تتطلب هذه البلدان تقديم طلب تأشيرة بسيط عبر الإنترنت - ولا يلزم زيارة السفارة:
ألبانيا
أنتيغوا وباربودا
أرمينيا
أذربيجان
جزر البهاما
البحرين
بنغلاديش
بنين
بوتسوانا
بوركينا فاسو
الكاميرون
الكونغو
كوبا
غينيا الاستوائية
الجابون
جورجيا
غينيا
الهند
موريتانيا
مولدوفا
مونتسيرات
نيجيريا
عُمان
باكستان
بابوا غينيا الجديدة
قطر
روسيا
ساو تومي وبرينسيبي
جنوب أفريقيا
سانت كيتس ونيفيس
سوريا
توغو
تركيا
أوغندا
أوكرانيا
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان
زامبيا
زيمبابوي
تصاريح السفر الإلكترونية (ETA) أسرع وأسهل من التأشيرات الإلكترونية الكاملة. وهي في الأساس عمليات فحص مسبقة عبر الإنترنت تُجيز للمسافرين الدخول. يمكن للمسافرين الفلبينيين زيارة الوجهات التالية بتصاريح سفر إلكترونية:
كينيا
إسرائيل
سيشل
سريلانكا