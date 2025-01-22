60٪ من موظفي الإمارات قلقون من عدم مواكبة مهاراتهم للتطورات المستقبلية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صنف تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الحادية عشرة بين الدول التي ستشهد أكبر تغيير في سوق العمل، مع تغير 41% من المهارات الأساسية للعمال بين عامي 2025 و 2030.