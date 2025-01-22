60٪ من موظفي الإمارات قلقون من عدم مواكبة مهاراتهم للتطورات المستقبلية
أظهر استطلاع شمل أكثر من 1,000 مقيم في الإمارات أن أكثر من 60٪ من الموظفين يشعرون بالقلق من أن مؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم قد تصبح غير ملائمة على المدى البعيد. وقد تم إجراء الاستطلاع من قبل مؤسسة محلية.
وبتكليف من معهد الاستعداد للمستقبل، وهو معهد لبناء القدرات مقره دولة الإمارات العربية المتحدة، استكشفت الدراسة الآراء تجاه التعلم المستمر وتطوير المهارات.
وقالت الدكتورة "سيلينا نيري"، الرئيسة التنفيذية والعميدة والمؤسسة المشاركة للمعهد: "لم تعد المهارات المطلوبة للاستعداد للمستقبل والبقاء عليه اختيارية، بل أصبحت ضرورة. وفي حين يشعر المشاركون في الدراسة بالتفاؤل بشأن المستقبل، فإنهم قلقون بنفس القدر بشأن المواكبة مع الواقع وتحديث مهاراتهم باستمرار".
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 71٪ من المشاركين يؤمنون بأهمية التعلم المستمر مدى الحياة للاستعداد للمستقبل. وقد أُجري الاستطلاع في الربع الأخير من عام 2024 وشمل المقيمين في الإمارات بين 18 و 45 عاماً.
وفي مقال سابق، نقلت صحيفة خليج تايمز عن أحد كبار المتخصصين في مجال الموارد البشرية قوله إن نصف عمر المهارات الوظيفية أصبح الآن ما بين ثلاث إلى أربع سنوات.
وقال "بيتر تشيز" الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للأفراد والتنمية: "هذا يعني أنه يتعين علينا إعادة تدريب نصف المهارات التي لدينا كل ثلاث أو أربع سنوات. ونحن نشهد تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على العمل، ونرى كيف يتعين على المؤسسات تغيير ممارساتها للاستجابة لهذا العالم المتغير".
الدعم من المؤسسات
وعلى الرغم من التركيز المستمر على تحسين المهارات، فإن 22% فقط من المشاركين شعروا أن أصحاب العمل يوفرون فرصاً مناسبة لتحسين المهارات.
وقال الكابتن ماجد المرزوقي، المدير العام والمؤسس المشارك لمعهد الاستعداد للمستقبل: "من خلال الاستثمار في التنمية الشاملة، سيتاح للأفراد والمؤسسات مواكبة التغيير، ويمكنهم أيضاً إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة وضمان استعدادهم للمستقبل".
وفي الوقت نفسه، أظهرت دراسة أجرتها شركة الاستشارات ميرسر حول اتجاهات المواهب العالمية لعام 2024 أن أكثر من 50% من القادة التنفيذيين يعتقدون أن الاستثمار في رفع مهارات الموظفين من شأنه أن يدفع الإنتاجية في مؤسساتهم.
وقال متحدث باسم الشركة إن ما يقرب من نصف قادة الشركات الذين شملهم الاستطلاع رأوا أن نقص المهارات يشكل تهديداً كبيراً لأعمالهم. وقالت راديكا بونشي، المديرة الإدارية لشركة ميرسر تالنت إنتربرايز: "بعبارة أخرى، فإن زيادة الإنتاجية المتوقعة من الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي لن تأتي إلا إذا تم تدريب والأفراد واعدادهم لدمج هذه الحلول في ممارسات العمل الجديدة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صنف تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الحادية عشرة بين الدول التي ستشهد أكبر تغيير في سوق العمل، مع تغير 41% من المهارات الأساسية للعمال بين عامي 2025 و 2030.