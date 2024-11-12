56% ارتفاع الحجوزات في الإمارات لقضاء اليوم الوطني والعطلات الشتوية
مع اقتراب موسم الأعياد وعطلة اليوم الوطني، يستعد العديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لقضاء عطلات شتوية. وقد ارتفعت الحجوزات المسبقة لموسم الأعياد بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي. كما لاحظ خبراء السفر زيادة بنحو 11% في أسعار تذاكر الطيران حيث يستغل المسافرون الصفقات المبكرة قبل فترة الذروة للسفر.
وقال "ريكانت بيتي"، المؤسس المشارك لشركة"إيسي ماي تريب" EaseMyTrip: "تشهد الحجوزات المسبقة لموسم الشتاء نشاطًا متواصلًا، مع زيادة بنسبة 56 في المائة مقارنة بعام 2023. ونلاحظ ارتفاع الطلب على الوجهات القريبة مثل إسطنبول وتبليسي وباكو وعمان، المعروفة بتجاربها الثقافية على بعد ساعات فقط".
وأضاف بيتي: "يُظهر هذا التحول نحو الحجز اتجاهاً متزايداً من جانب المسافرين للتخطيط المسبق، حيث يختار 30% منهم الوجهات التي تتطلب الحصول على تأشيرات. ومع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنحو 11% وتجاوز أسعار تذاكر الذهاب والإياب 2800 درهم (إلى الوجهات المذكورة أعلاه)، لا يزال العديد من المسافرين يحصلون على صفقات مبكرة، خاصة مع اقتراب عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة".
الطلب على العطلات الشتوية
وقال "بافان بوجاري"، خبير السفر في شركة"لوكشيري ترافيلز" Luxury Travels في أبو ظبي، إن الطلب على السفر من الإمارات العربية المتحدة خلال أشهر الشتاء هائل وهو موسم مزدحم بالنسبة لهم. وأضاف: "نعم، يتواصل معنا الكثير من عملائنا للحصول على عروض قبل وقت طويل من سفرهم. فهم لا يريدون تفويت سفرهم، سواء كان في الشتاء أو الصيف".
وأضاف بوجاري أن سكان الإمارات يفضلون بشكل كبير الوجهات التي تتساقط فيها الثلوج خلال فصل الشتاء. وقال بوجاري: "بالنظر إلى هذا، فإن الوجهات الاقتصادية المفضلة لدى السكان هي الدول القوقازية مثل جورجيا والدول المجاورة مثل قيرغيزستان وكازاخستان".
وجهات تناسب الميزانيات المختلفة
وتظل تجربة تساقط الثلوج في الدول الأوروبية من بين أكثر الوجهات المفضلة لدى أصحاب الميزانيات المرتفعة. وقال بوجاري: "يفضل المقيمون الذين يحملون تأشيرات شنغن دولًا مثل فنلندا والنمسا وجمهورية التشيك، بينما يختار أولئك الذين لا يحملون تأشيرات شنغن زيارة تركيا ودول البلقان وغيرها".
عروض اليوم الوطني
على منصات مثل Holiday Factory، يتم إدراج باقات لبلدان مختلفة لقضاء عطلات الشتاء والعيد الوطني. ونظرًا للطلب المتزايد، فقد نفدت بالفعل العديد من الباقات. كما أن بعض الباقات إلى أوزبكستان وروما واليونان وجورجيا وقيرغيزستان قد بيعت بالكامل بسبب الطلب المرتفع.