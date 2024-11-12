56% ارتفاع الحجوزات في الإمارات لقضاء اليوم الوطني والعطلات الشتوية

وقال "بافان بوجاري"، خبير السفر في شركة"لوكشيري ترافيلز" Luxury Travels في أبو ظبي، إن الطلب على السفر من الإمارات العربية المتحدة خلال أشهر الشتاء هائل وهو موسم مزدحم بالنسبة لهم. وأضاف: "نعم، يتواصل معنا الكثير من عملائنا للحصول على عروض قبل وقت طويل من سفرهم. فهم لا يريدون تفويت سفرهم، سواء كان في الشتاء أو الصيف".