50% ارتفاع أسعار تذاكر الطيران قبيل افتتاح المدارس
ارتفعت أسعار تذاكر الطيران إلى الإمارات بشكل كبير قبيل الدخول المدرسي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يعود المغتربون والمواطنون إلى البلاد بعد إجازات الصيف الطويلة.
وعادة ما يكون منتصف شهر أغسطس هو الوقت الذي تعود فيه العديد من العائلات في الإمارات من العطلات وزيارات الوطن، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير. ومن المقرر أن تفتح معظم المدارس في الإمارات أبوابها حوالي 26 أغسطس، وعادة ما تخطط العائلات لعودتها قبل ذلك بأيام قليلة.
وقال وكلاء السفر في دبي إن العديد من الوجهات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا تشهد زيادة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية القادمة مع تجاوز الطلب العرض. وتعتبر الرحلات الجوية المنطلقة من شبه القارة الهندية من أكثر الرحلات التي تشهد زيادة كبيرة في أسعار تذاكر الطيران نظراً لأن مواطني جنوب آسيا يمثلون أكثر من نصف سكان الإمارات.
وأظهرت البيانات أن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت بأكثر من 50% على الخطوط الهندية وسط فترة العودة إلى المدارس، خاصة من مومباي وكيرالا. وأكد وكلاء السفر أن أسعار تذاكر الطيران على بعض الرحلات تكاد تتضاعف خلال موسم الذروة هذا.
وفي الآونة الأخيرة، تم تسليط الضوء أيضاً على الأسعار المرتفعة من الهند إلى الإمارات في البرلمان الهندي. وقد كانت هناك نداءات من المقيمين وكذلك وكلاء السفر منذ فترة طويلة لتوسيع سعة المقاعد بين الإمارات والهند لتلبية الطلب المتزايد.
تضاعف أسعار تذاكر الطيران
وقالت رشيدة زاهد، نائبة رئيس العمليات لدى موقع "مسافر" "Musafir.com"، إن الارتفاع في أسعار تذاكر الطيران المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة قبل افتتاح المدارس في أغسطس يرجع في المقام الأول إلى تدفق العائلات المغتربة العائدة إلى البلاد.
وقالت: "بينما تستعد العائلات للعودة للعام الدراسي الجديد لأطفالها، يرتفع الطلب على الرحلات الجوية بشكل كبير. وهذا الطلب المتزايد ومحدودية توفر الرحلات خلال فترات ذروة السفر يؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار التذاكر. غالباً ما تقوم شركات الطيران بتعديل الأسعار لاستيعاب الطلب العالي، مما يؤدي إلى زيادات كبيرة في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق العطلات المدرسية في مختلف البلدان مع التقويم الأكاديمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يزيد من ازدحام السفر".
وأضافت رشيدة أنه في حين أن أسعار تذاكر الطيران تميل إلى الارتفاع عبر مناطق مختلفة خلال فترات ذروة السفر، فإن شبه القارة الهندية تشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مع تضاعف الأسعار تقريباً قبيل إعادة فتح المدارس بسبب التدفق الهائل للمغتربين العائدين.
وقالت نائب رئيس موقع مسافر: "في المقابل، تشهد أوروبا والشرق الأوسط زيادات أكثر اعتدالاً في الأسعار، حيث يختار العديد من المسافرين رحلات الذهاب والعودة ويمكنهم تعديل مواعيد سفرهم لتجنب فترات الذروة".
ذروة مواسم الذروة
وقال "تي بي سوديش"، المدير العام لوكالة "ديرة" للسياحة والسفر، إن الفترة من 15 أغسطس إلى أوائل سبتمبر كانت تاريخياً ذروة مواسم الذروة وأطول فترة أيضاً للسفر إلى الإمارات مع نهاية موسم السفر الصيفي.
وقال سوديش: "هناك تفاوت كبير بين العرض والطلب خلال هذا الموسم. وبالتالي ترتفع أسعار تذاكر الطيران خلال هذه الفترة. حيث لا تستطيع جميع شركات الطيران تلبية الطلب. كما أنه أطول موسم للسفر، فعلى سبيل المثال، تكون فترة ذروة السفر خلال عطلة العيد لمدة 3-4 أيام فقط بينما تبلغ ذروة السفر في عيد الميلاد أسبوعاً واحداً، ولكن هذا الموسم يستمر لأسابيع".
وأضاف سوديش أن الهند وباكستان وسريلانكا هي الطرق الرئيسية التي تشهد طلباً مرتفعاً للغاية على السفر الجوي.
وأضاف سودهيش: "وبالمثل، هناك طلب كبير على الرحلات القادمة من أفريقيا أيضاً في نهاية أغسطس".
انخفاض الأسعارفي سبتمبر
وقال سوديش إن أسعار الرحلات الجوية القادمة لن تنخفض بين عشية وضحاها، ولكنها ستنخفض ببطء على مدى أسبوع أو نحو ذلك.
واضاف: "تسافر العديد من العائلات الإماراتية والعربية إلى أوروبا حيث يقيمون هناك لفترة طويلة. وسوف يعودون أيضاً إلى الإمارات في وقت لاحق من هذا الشهر، وبالتالي، يشهد هذا القطاع اتجاهاً مشابهاً كذلك".
وقالت رشيدة زاهد إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الرحلات الجوية المتجهة إلى الإمارات تدريجياً بعد الذروة الأولية في أغسطس. وأضافت: "يمكن للمسافرين توقع انخفاض ملحوظ في الأسعار اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، مع انحسار الاندفاع للعودة إلى المدارس واستقرار الطلب".