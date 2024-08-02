50% ارتفاع أسعار تذاكر الطيران قبيل افتتاح المدارس

ارتفعت أسعار تذاكر الطيران إلى الإمارات بشكل كبير قبيل الدخول المدرسي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يعود المغتربون والمواطنون إلى البلاد بعد إجازات الصيف الطويلة.

وعادة ما يكون منتصف شهر أغسطس هو الوقت الذي تعود فيه العديد من العائلات في الإمارات من العطلات وزيارات الوطن، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير. ومن المقرر أن تفتح معظم المدارس في الإمارات أبوابها حوالي 26 أغسطس، وعادة ما تخطط العائلات لعودتها قبل ذلك بأيام قليلة.