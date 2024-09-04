5 نصائح لتجنب الاحتيال في تأشيرات السفر إلى الإمارات
كل عام، يأتي العديد من الأشخاص إلى الإمارات بحثاً عن فرص حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم. ومع ذلك، هؤلاء الوافدين هم أيضاً هدف للمحتالين الذين يسعون إلى كسب المال بطريقة غير مشروعة.
أحد أشكال الاحتيال الشائعة هو الاحتيال في تأشيرات السفر. في بعض الأحيان، عندما لا يقوم المسافرون بالتحقق الكافي ويعتمدون على معلومات شفهية، يمكن أن يصبحوا ضحايا لعمليات احتيال، حيث يقوم المحتالون بجمع معلومات المتقدمين لاستغلالها أو فرض رسوم عليهم مقابل الحصول على تأشيرات مزيفة.
لحماية نفسك وضمان عدم تعرضك للاحتيال، اتبع النصائح التالية:
1. من يصدر تأشيرتك؟
تأكد من أنك تحصل على التأشيرة من جهة معتمدة لتجنب التعرض للاحتيال. يمكنك الحصول على التأشيرات من وكالات السفر والفنادق المعتمدة في الإمارات، أو من شركات الطيران الإماراتية مثل طيران الإمارات والاتحاد والعربية للطيران وفلاي دبي.
2. هل لديك نوع التأشيرة الصحيح؟
تأكد من أنك تتقدم للحصول على نوع التأشيرة المناسب لتجنب الاحتيال. هناك عدة أنواع من التأشيرات التي يمكن للزوار التقدم للحصول عليها، وهي:
أ. تأشيرة سياحية دخول واحد صالحة لمدة 30 أو 60 يوماً
ب. تأشيرة سياحية متعددة الدخول، صالحة لمدة 30 أو 60 يوماً
ج. تأشيرة سياحية طويلة الأمد متعددة الدخول، صالحة لمدة خمس سنوات
د. تأشيرة عبور إما لمدة 48 ساعة أو 96 ساعة
هـ. تأشيرة عند الوصول، إما لمدة 30 يوماً أو 90 يوماً حسب الجنسية
و. تأشيرة عند الوصول للهنود الذين يحملون تأشيرة زيارة صادرة عن الولايات المتحدة، أو بطاقة خضراء صادرة عن الولايات المتحدة، أو تأشيرة إقامة صادرة عن المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي
ز. تأشيرة إلكترونية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي (يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الدخول بدون تأشيرة)
هذه هي الأنواع الوحيدة من تأشيرات الزيارة التي يمكن التقدم للحصول عليها لدخول الإمارات. إذا وعدك أحدهم بنوع آخر، فقد تكون ضحية لعملية احتيال.
وعليك معرفة أنه لا يمكن إصدار تأشيرات الإقامة من أي نوع إذا كنت خارج الدولة. يجب أن يكون المتقدمون مقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يتمكنوا من معالجة هذه التأشيرة.
3. ما نوع التأشيرة التي ستعمل عليها؟
إذا تلقيت عرض عمل من منظمة في الإمارات، يجب أن يتم إدخالك إلى البلاد بتأشيرة عمل. رغم أنه يمكنك الدخول بتأشيرة زيارة، إلا أنه لن يُسمح لك بالعمل على نفس التأشيرة. تأكد من الحصول على تأشيرة إقامة تسمح لك بالعمل في البلاد قبل بدء العمل.
هناك أربعة أنواع من التأشيرات التي تسمح للمغتربين بالعمل في الإمارات.
4. هل حزمة التأشيرة الخاصة بك جيدة جداً لدرجة يصعب تصديقها؟
إذا اتصل بك شخص ما داخل الإمارات العربية المتحدة وعرض عليك الحصول على تأشيرة بتكلفة "جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها"، فعليك أن تكون حذراً من هذا. وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز مؤخراً، كان المحتالون يعدون طالبي العفو بتأشيرات إقامة بمبلغ لا يتجاوز 5000 درهم إماراتي - وهو أقل بكثير من التكاليف القياسية.
يتم إدراج كافة التكاليف المرتبطة بمعالجة التأشيرات بوضوح على المواقع الإلكترونية الحكومية. لذا تحقق من جميع التكاليف المتعلقة بمعالجة التأشيرات من خلال المصادر الرسمية لضمان مصداقيتها.
5. هل تأشيرتك صالحة؟
للتحقق من صلاحية تأشيرتك، استخدم موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي إذا كانت تأشيرتك قد صدرت في دبي. أما إذا صدرت تأشيرتك في أي إمارة أخرى، يمكنك استخدام "القناة الإلكترونية" (eChannels) للتحقق من صحتها.