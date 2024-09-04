5 نصائح لتجنب الاحتيال في تأشيرات السفر إلى الإمارات

أحد أشكال الاحتيال الشائعة هو الاحتيال في تأشيرات السفر. في بعض الأحيان، عندما لا يقوم المسافرون بالتحقق الكافي ويعتمدون على معلومات شفهية، يمكن أن يصبحوا ضحايا لعمليات احتيال، حيث يقوم المحتالون بجمع معلومات المتقدمين لاستغلالها أو فرض رسوم عليهم مقابل الحصول على تأشيرات مزيفة.