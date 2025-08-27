5 خطوط جديدة للحافلات وتعديل مسارات 9 أخرى بدبي

أخبار سارة لمستخدمي وسائل النقل العام في دبي: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، الأربعاء، عن تشغيل خمسة خطوط جديدة للحافلات، يوم الجمعة 29 أغسطس/آب، استجابة للطلب المتزايد على وسائل النقل العام.
وتشمل المسارات الجديدة ما يلي:
سيعمل خط الحافلات العامة الجديد بين واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي للتعهيد، ويربط المنطقتين بفاصل 20 دقيقة خلال ساعات الذروة.
وذكرت هيئة الطرق والمواصلات أن هذين المسارين الجديدين نتجا عن فصل المسار الحالي 62، حيث سيعمل المسار 62A بين منطقة القصيص الصناعية ومحطة مترو القصيص، بينما سيعمل المسار 62B بين محطة مترو القصيص ورأس الخور - مساكن السماري، كل 30 دقيقة خلال ساعات الذروة.
وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن هذا المسار الجديد سيسهل حركة الركاب داخل منطقة القوز الصناعية، حيث تعمل الحافلات كل 30 دقيقة خلال ساعات الذروة.
ستعمل هذه الخدمة كخط سريع، يُسمى X91، ويمتد بين محطة حافلات الغبيبة ومحطة حافلات جبل علي. يشبه هذا الخط الخط الحالي رقم 91، ولكنه لن يتوقف في محطة مترو الخليج التجاري. على المسافرين بين محطة حافلات الغبيبة ومحطة مترو الخليج التجاري استخدام الخط المعدل رقم 91، والذي سيعمل كل 30 دقيقة.
وبالإضافة إلى خطوط الحافلات الجديدة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أيضًا عن تحديث تسعة خطوط أخرى للحافلات من خلال تعديل مساراتها "لتحسين التنقل اليومي وتوفير رحلات أكثر سلاسة وراحة للركاب".
الطرق التسعة هي:
المسار 7: سيتم تحويله من خدمة دائرية إلى مسار في اتجاهين، يعمل بين محطة حافلات القوز ومحطة حافلات السطوة.
المسار 91: سيتم اختصار المسار ليعمل بين محطة حافلات الغبيبة ومحطة مترو الخليج التجاري (باتجاه الشمال).
المسار F62: سيتم تحويله من خدمة دائرية إلى مسار في اتجاهين، ويعمل بين محطة مترو الإمارات وند الحمر.
المسار 77: سيتم تحويله من خدمة دائرية إلى مسار في اتجاهين، يعمل بين محطة مترو ميدان بني ياس والقرهود.
المسار X25: سيتم اختصار المسار ليعمل بين محطة حافلات الكرامة وواحة دبي للسيليكون.
الخط ٥٠: سيستمر الخط في العمل بين محطة حافلات المدينة العالمية ومحطة حافلات الخليج التجاري. مع ذلك، ابتداءً من التاريخ المُعلن، لن يمرّ الخط عبر مدينة دبي للتعهيد، وسيتم إدخال تعديلات عليه في المدينة العالمية خلال المرحلة الثانية.
المسار 21أ: سيتم اختصار المسار ليعمل بين محطة حافلات القوز ومحطة حافلات الغبيبة.
المسار 21ب: سيتم اختصار المسار ليعمل بين محطة حافلات الغبيبة ومحطة حافلات القوز.
المسار J01: سيتم إعادة توجيه المسار داخل قرية جميرا الدائرية.
وأكد عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «نسعى دائماً إلى توسيع شبكة الحافلات العامة وتعزيز تكاملها مع وسائل النقل العام الأخرى، لجعل النقل العام الخيار الأمثل للتنقل في جميع أنحاء الإمارة».