5 خطوط جديدة للحافلات وتعديل مسارات 9 أخرى بدبي

المسار 7: سيتم تحويله من خدمة دائرية إلى مسار في اتجاهين، يعمل بين محطة حافلات القوز ومحطة حافلات السطوة.

المسار 91: سيتم اختصار المسار ليعمل بين محطة حافلات الغبيبة ومحطة مترو الخليج التجاري (باتجاه الشمال).

المسار F62: سيتم تحويله من خدمة دائرية إلى مسار في اتجاهين، ويعمل بين محطة مترو الإمارات وند الحمر.

المسار 77: سيتم تحويله من خدمة دائرية إلى مسار في اتجاهين، يعمل بين محطة مترو ميدان بني ياس والقرهود.

المسار X25: سيتم اختصار المسار ليعمل بين محطة حافلات الكرامة وواحة دبي للسيليكون.

الخط ٥٠: سيستمر الخط في العمل بين محطة حافلات المدينة العالمية ومحطة حافلات الخليج التجاري. مع ذلك، ابتداءً من التاريخ المُعلن، لن يمرّ الخط عبر مدينة دبي للتعهيد، وسيتم إدخال تعديلات عليه في المدينة العالمية خلال المرحلة الثانية.

المسار 21أ: سيتم اختصار المسار ليعمل بين محطة حافلات القوز ومحطة حافلات الغبيبة.

المسار 21ب: سيتم اختصار المسار ليعمل بين محطة حافلات الغبيبة ومحطة حافلات القوز.