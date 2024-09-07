5 خطوات لضمان زيادة راتبك في الإمارات
السؤال: كيف (ومتى) يمكن للموظف أن يطلب زيادة في الراتب؟
الإجابة: قد يبدو التنقل في مهمة الحصول على زيادة في الراتب أشبه بالتخطيط للعبة إستراتيجية، حيث يمكن أن تؤثر معرفة القواعد وفهم ساحة اللعب وتوقيت تحركاتك بشكل كبير على النتيجة. إليك دليل لإرشادك خلال هذه العملية:
الخطوة 1: فهم كتاب القواعد
انغمس في سياسات شركتك وتعرف على الإرشادات الرسمية بشأن مراجعات الأداء وتعديلات الرواتب، إن معرفة المشهد الإجرائي يمكن أن يساعدك في مواءمة طلبك مع إيقاع الشركة وتوقعاتها.
الخطوة 2: أبحاث السوق
قم بأداء واجبك المنزلي حول الأجور في السوق، يمكن أن تكون أدوات مثل Glassdoor أو LinkedIn Salary ذات قيمة لا تقدر بثمن هنا. إن فهم ما يكسبه الآخرون في الأدوار والأعمال المماثلة لا يزودك بالبيانات الضرورية فحسب، بل يساعد أيضاً في تحديد توقعات واقعية لتطلعاتك الخاصة بالراتب.
الخطوة 3: جمع الأدلة الخاصة بك
قم بإعداد ملف مقنع لمساهماتك. قم بتسليط الضوء على المشاريع المهمة، وردود الفعل الإيجابية من الزملاء أو العملاء، وأي مسؤوليات إضافية قمت بتوليها. من الضروري ليس فقط إثبات حاجتك الشخصية ولكن أيضًا مواءمة طلبك مع الفوائد التي تجلبها للشركة. يجب أن تكون الحجة المقنعة لزيادة الراتب أكثر من مجرد أسباب شخصية مثل تعديلات تكلفة المعيشة أو الشعور بأنك "تستحقها". بدلاً من ذلك، ركز على تقديم تقرير موثق جيدًا عن كيفية تأثير أدائك ومساهماتك بشكل إيجابي على أهداف الشركة ونتائجها النهائية.
إذا كنت قد قمت بإدارة مشروع أدى إلى زيادة الإيرادات أو الكفاءة، فاحتفظ بهذه الأرقام في متناول يدك. أظهر كيف أدت مساهماتك إلى نتائج ملموسة في العمل، مثل توفير التكاليف، أو اكتساب عملاء جدد، أو إكمال مشاريع كبيرة. تسلط هذه الإنجازات الضوء على قيمتك للمؤسسة بما يتجاوز مجرد الوفاء بدورك - فهي تُظهر مساهمتك المباشرة في نجاح الشركة.
الخطوة 4: تحديد توقيت تحركك
يعد اختيار الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية. فكر في طلب المساعدة بعد الانتهاء من مشروع كبير أو خلال فترة أعلنت فيها الشركة عن نتائج مالية قوية. يمكن أن يعزز التوقيت الأمثل من قبول طلبك، مما يزيد من احتمالية تلبيته بشكل إيجابي.
الخطوة 5: الاجتماع
حدد موعداً لمناقشة الأمر مع المشرف الخاص بك وكن واضحاً بشأن جدول الأعمال. وتضمن هذه الشفافية استعداد الطرفين، مما يمهد الطريق لمحادثة بناءة. تعامل مع هذا الاجتماع بثقة، مسلحاً بأبحاثك وإنجازاتك.
عند صياغة طلبك، فكّر في الأسباب التي تجعل مديرك أو الشركة يهتمان بمساهماتك. لا يتعلق الأمر فقط بما قمت به، بل يتعلق أيضاً بكيفية توافق ما قمت به مع استراتيجية الشركة وأهدافها. إن إظهارك أنك تفهم أهداف الشركة الأوسع وتساهم في تحقيقها يمكن أن يقدم حجة قوية حول سبب كون الاستثمار فيك مفيدًا للشركة.
في حين أن الأداء الشخصي أمر بالغ الأهمية، فمن الضروري أيضًا تقييم الصحة الاقتصادية الحالية للشركة وسياق الصناعة الأوسع. إذا كانت الشركة تواجه تحديات مالية، فقد يكون من الحكمة تخفيف التوقعات الفورية أو استكشاف أشكال بديلة للتقدير والمكافأة.
تذكر أن المناقشة الشاملة حول التعويضات لا تركز فقط على الراتب، بل تأخذ أيضاً في الاعتبار أشكالاً أخرى من التقدير وفرص النمو داخل الشركة. إذا كانت قيود الميزانية تحد من المكافآت المالية الفورية، فكن منفتحًا لمناقشة أشكال أخرى من التعويضات التي قد تشمل التطوير المهني، أو المسؤوليات الإضافية، أو ترتيبات العمل المرنة. يمكن أن تعزز هذه المناقشات أيضًا التزامك بالشركة ورغبتك في النمو داخلها، كل ذلك مع معالجة تطلعاتك المهنية والمالية.
تم توفير هذا الدليل من قبل معهد تشارترد للموارد البشرية والتنمية، وهو هيئة مهنية للموارد البشرية وتنمية الأفراد. ويدافع معهد تشارترد للموارد البشرية والتنمية عن تحسين العمل وحياة العمل لأكثر من 100 عام. ويساعد هذا المعهد المؤسسات على الازدهار من خلال التركيز على موظفيها ودعم اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.