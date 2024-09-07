5 خطوات لضمان زيادة راتبك في الإمارات

تذكر أن المناقشة الشاملة حول التعويضات لا تركز فقط على الراتب، بل تأخذ أيضاً في الاعتبار أشكالاً أخرى من التقدير وفرص النمو داخل الشركة. إذا كانت قيود الميزانية تحد من المكافآت المالية الفورية، فكن منفتحًا لمناقشة أشكال أخرى من التعويضات التي قد تشمل التطوير المهني، أو المسؤوليات الإضافية، أو ترتيبات العمل المرنة. يمكن أن تعزز هذه المناقشات أيضًا التزامك بالشركة ورغبتك في النمو داخلها، كل ذلك مع معالجة تطلعاتك المهنية والمالية.