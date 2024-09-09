45 ألف درهم وظائف خاصة للعائلات الثرية في الإمارات

وأوضحت لينزي: "تتراوح رواتب وظائف رعاية الأطفال من 20,000 درهم شهرياً إلى 30,000 درهم شهرياً". وأضافت: "عادةً ما يكون مديرو المنازل والممتلكات في قمة سلم الرواتب ويمكنهم طلب رواتب تتراوح بين 30,000 و45,000 درهم اعتماداً على الدور ونطاق العمل والموقع. في السعودية، على سبيل المثال، يكون أصحاب العمل عادةً كريمين للغاية. تدفع العائلات مبالغ كبيرة مقابل توظيف محترفين متعلمين جيداً ومدربين بدقة، ومستعدين للتحلي بالمرونة والحفاظ على الخصوصية وأداء أدوارهم على أعلى مستوى."