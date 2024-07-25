4 طرق للإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني في الإمارات
ماذا لو وجدت نفسك فجأة ضحية للاحتيال الإلكتروني رغم كل التحذيرات والتنبيهات؟ ربما تكون قد نقرت على رابط ضار أو أدخلت تفاصيل بطاقتك الائتمانية على موقع ويب يشبه تماماً الموقع الذي تستخدمه جهة حكومية. وفجأة، تجد أن مدخراتك قد اختفت أو أن بطاقتك الائتمانية قد وصلت إلى الحد الأقصى.
الذعر في هذه الحالة طبيعي، ولكن قبل أن تعلق في حالة من الاندهاش، تذكر أن أول ما عليك القيام به هو الإبلاغ عن عملية الاحتيال. لا تنتظر دقيقة أخرى، أبلغ السلطات على الفور.
لكن عندما تكون في حالة صدمة، قد يكون من الصعب عليك الامساك بالهاتف والاتصال بالخط الساخن للشرطة، ناهيك عن التحدث إلى رجال الشرطة وشرح ما حدث.
ولهذا السبب، قامت السلطات الإماراتية بتطوير أدوات سهلة الاستخدام للمقيمين، من خلال التطبيقات والمنصات الإلكترونية، يمكنك الإبلاغ عن جريمة ما على الفور. وإذا لم تكن مرتاحاً لشرح الجريمة شفهياً، يمكنك كتابتها أو أخذ لقطة شاشة وإرسالها.
فيما يلي أربع طرق للقيام بذلك:
1. عبر تطبيق "مجتمعي آمن"
تم إنشاء هذا التطبيق من قبل النيابة العامة في دولة الإمارات ، وقد تم تصميمه فقط لغرض الإبلاغ عن الجرائم، لذا فإن لوحة التحكم الخاصة به بسيطة وسهلة الاستخدام.
وبمجرد فتح التطبيق بعد تثبيته، يمكنك تقديم البلاغ على الفور. يمكنك إرفاق صورة أو مقطع فيديو أو ملف صوتي أو رابط موقع لعرض تفاصيل الجريمة. اختر من بين الخيارات الأربعة المتاحة واشرح ما حدث في المربع المخصص لذلك:
وهناك أداة شاملة في التطبيق تتيح لأصحاب الهمم طلب مكالمة أو تسجيل لغة الإشارة.
2. عبر تطبيق وزارة الداخلية
لقد سهّلت وزارة الداخلية الوصول إلى خدماتها عبر التطبيق، بدءاً من دفع المخالفات المرورية وتجديد تسجيل المركبات إلى خدمات الشرطة مثل الإبلاغ عن الجرائم.
تأكد من وجود تطبيق "الهوية الرقمية" على هاتفك لتتمكن من استخدام التطبيق على الفور. عند فتح التطبيق، اضغط على زر "الخدمات" في الأسفل، واختر "خدمات الشرطة" من قائمة الشريط الجانبي، ثم قم بالتمرير لأسفل قليلاً وستجد "خدمات الجرائم الإلكترونية". اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتقديم البلاغ.
3. عبر خدمة "الجرائم الإلكترونية" التابعة لشرطة دبي
تم إنشاء قسم خاص بالجرائم الإلكترونية في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لقوات الشرطة (https://www.dubaipolice.gov.ae/) واختر "الخدمات" من شريط الأدوات في الأسفل.
اضغط على "خدمات التقارير" ثم اختر "الجرائم الإلكترونية". املأ النموذج ولا تنس إرفاق المستندات أو الصور التي تثبت مزاعمك.
4. عبر خدمة "أمان" التابعة لشرطة أبوظبي
كما سهّلت شرطة أبوظبي عملية الإبلاغ عن الجرائم من خلال خدمة "أمان" الخاصة بها، والتي تعد من بين الأزرار الأولى التي تظهر على الصفحة الرئيسية للسلطة.
انتقل إلى الموقع الإلكتروني (https://adpolice.gov.ae/en) وانقر على خيار خدمة "أمان". اضغط على "إرسال حالة" واملأ التفاصيل. بالإضافة إلى شرح عملية الاحتيال، سيُطلب منك إرفاق اسمك ورقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني حتى تتمكن الشرطة من الاتصال بك.