4 طرق للإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني في الإمارات

الذعر في هذه الحالة طبيعي، ولكن قبل أن تعلق في حالة من الاندهاش، تذكر أن أول ما عليك القيام به هو الإبلاغ عن عملية الاحتيال. لا تنتظر دقيقة أخرى، أبلغ السلطات على الفور.

لكن عندما تكون في حالة صدمة، قد يكون من الصعب عليك الامساك بالهاتف والاتصال بالخط الساخن للشرطة، ناهيك عن التحدث إلى رجال الشرطة وشرح ما حدث.

ولهذا السبب، قامت السلطات الإماراتية بتطوير أدوات سهلة الاستخدام للمقيمين، من خلال التطبيقات والمنصات الإلكترونية، يمكنك الإبلاغ عن جريمة ما على الفور. وإذا لم تكن مرتاحاً لشرح الجريمة شفهياً، يمكنك كتابتها أو أخذ لقطة شاشة وإرسالها.