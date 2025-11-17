4 أيام عطلة عيد الاتحاد لموظفي القطاع الخاص بالإمارات

أعلنت الإمارات عن إجازة لمدة 4 أيام لموظفي القطاع الخاص للاحتفال باليوم الوطني، المعروف الآن بعيد الاتحاد.
أعلنت حكومة الإمارات يوم الاثنين أن الأول والثاني والثالث من ديسمبر — الاثنين والثلاثاء والأربعاء — ستكون إجازات مدفوعة الأجر لموظفي القطاع العام. وستستأنف الوزارات والجهات الاتحادية ساعات العمل العادية في الثالث من ديسمبر. سيتمتع السكان بعطلة نهاية أسبوع طويلة لمدة أربعة أيام عند دمج الإجازات المدفوعة مع السبت والأحد السابقين.
يجمع عيد الاتحاد العائلات والمجتمعات عبر الأجيال، متحدة ومتصلة، حيث يكرمون ماضٍ صامد، ويحتضنون حاضرًا مزدهرًا، ويشكلون مستقبلًا واعدًا. تحتفل المناسبة باللحظة التاريخية في 2 ديسمبر 1971، عندما اجتمعت الإمارات السبع لتشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة.
تتألق أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى بفعاليات خاصة من عروض ثقافية لا تُنسى ومسيرات تراثية إلى ترفيه عائلي ومأكولات متنوعة وتجارب جديدة تمامًا ستغير وجهات المدينة المحبوبة طوال عطلة عيد الاتحاد.
في دبي، يمكن للمقيمين مشاهدة الحفلات الموسيقية الحية بما في ذلك النجمة الإماراتية بلقيس في فيستيفال باي، والاستمتاع بعروض الكوميديا والمسرحيات التي يجب مشاهدتها، ومتابعة الأحداث الرياضية المثيرة وعدم تفويت الألعاب النارية الرائعة التي تضيء السماء.