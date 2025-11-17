4 أيام عطلة عيد الاتحاد لموظفي القطاع الخاص بالإمارات

يجمع عيد الاتحاد العائلات والمجتمعات عبر الأجيال، متحدة ومتصلة، حيث يكرمون ماضٍ صامد، ويحتضنون حاضرًا مزدهرًا، ويشكلون مستقبلًا واعدًا. تحتفل المناسبة باللحظة التاريخية في 2 ديسمبر 1971، عندما اجتمعت الإمارات السبع لتشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة.