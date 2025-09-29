4 آلاف درهم لكفالة أقارب الدرجة الأولى: تعديلات شاملة على الإقامة وتأشيرات الزيارة بالإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن سلسلة من التحديثات على قواعد تأشيرة الزيارة، حيث قدمت أربع فئات جديدة من التأشيرات وعدلت مدد وشروط العديد من التصاريح الحالية.

وفي إطار هذه التغييرات، حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أيضًا الحد الأدنى لمتطلبات الدخل الشهري لرعاة تأشيرات الزيارة.

بموجب القواعد المُحدّثة، يجب على المقيمين الراغبين في كفالة زوار استيفاء الحد الأدنى من متطلبات الدخل. ولإحضار أقارب من الدرجة الأولى، يجب ألا يقل دخل الفرد الشهري عن 4000 درهم إماراتي؛ ولإحضار أقارب من الدرجة الثانية أو الثالثة، يجب ألا يقل الراتب الشهري عن 8000 درهم إماراتي. أما في حالة كفالة الأصدقاء، فيجب ألا يقل راتب الوافد عن 15000 درهم إماراتي شهريًا.

ويعد شرط الراتب جزءًا من مجموعة أوسع من التغييرات التي أدخلها برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الشفافية ودعم التنوع الاقتصادي وجذب الأفراد الموهوبين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

مدة التأشيرة وتمديدها

تُحدد اللائحة مدد وصلاحيات تمديد تأشيرات الزيارة، مُحددةً ستة أنواع من الإقامات المسموح بها. يُسهم هذا في تبسيط الإجراءات وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة.

أربع فئات جديدة لتأشيرات الزيارة

وتضمنت اللوائح الجديدة أيضًا أربع فئات جديدة من تأشيرات الزيارة للمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والترفيه والفعاليات وسفن الرحلات البحرية والسفن الترفيهية.

الحالات الإنسانية

ومن بين التغييرات الأخرى، أصبحت التأشيرة الإنسانية الآن محدودة بعام واحد، مع منح المدير العام صلاحية تمديد التأشيرات للأفراد من البلدان المتضررة من الحرب أو الكوارث أو الاضطرابات دون وجود كفيل.

يخضع تجديد أو تعليق التأشيرة لموافقة هيئة الهجرة والجوازات، ولا تُعتبر التأشيرة صالحة في حال مغادرة المستفيد دولة الإمارات. قد تُطبق استثناءات للأقارب في ظل ظروف إنسانية، مع تخفيف المتطلبات المالية أو متطلبات العلاقة مع الالتزام بالقواعد الفنية والاقتصادية.

تأشيرة استكشاف الأعمال

أن يكون المتقدم لديه القدرة المالية وفقاً لطبيعة النشاط التجاري المقصود أو أن يكون لديه خبرة مهنية سابقة من خلال شركة قائمة أو ممارسة مهنية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأشيرات سائقي الشاحنات

وينص القرار أيضاً على تعديل شروط بعض التأشيرات الحالية، بما يسمح لسائقي الشاحنات الأجانب بالحصول على تأشيرة لرحلة واحدة أو متعددة، شريطة أن يكون الكفيل شركة شحن أو نقل بضائع، وتوفير الضمان المالي والرسوم، وأن يكون المستفيد حاصلاً على تغطية صحية.

إقامة للأرامل أو المطلقات الأجنبيات

ويسمح القرار للأرملة أو المطلقة بالحصول على الإقامة في الإمارات دون كفيل.

إذا كان الزوج مواطنًا إماراتيًا، يُمكن إصدار التأشيرة خلال ستة أشهر من وفاته أو الطلاق. أما الزوج الأجنبي، فيمكن منح التأشيرة للأرملة أو المطلقة وأطفالها خلال ستة أشهر، شريطة أن تكون داخل الإمارات، وأن تكون حاضنة لأطفالها (في حال التقدم بطلب إقامتهم)، وأن تستوفي الشروط المالية والسكنية. تُحل أي نزاعات تتعلق بالحضانة من قِبل لجنة مُخصصة، ويُمكن تمديد التأشيرة لأسباب جدية.

أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن إضافة فئات جديدة من تأشيرات الزيارة وتعديل شروطها، جاء بعد دراسات أجرتها الهيئة حول التوجهات الحالية والمستقبلية في مجال الإقامة والشؤون الخارجية، محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويأخذ القرار في الاعتبار أيضًا التقييمات الدورية للخدمات الحالية، وردود الفعل والاقتراحات من أصحاب المصلحة من خلال مجالس العملاء ومراكز الاتصال ومنصة الاستفسار والشكاوى.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تسهم أيضاً في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التجارة والنقل، ودعم قطاعات التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية والقدرة الاقتصادية للدولة محلياً وإقليمياً ودولياً.