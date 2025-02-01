3 خطوات للتعافي من أخطاء العمل وتحويلها إلى فرص
لنتحدث بصراحة ــ إن ارتكاب الأخطاء في العمل أمر مزعج للغاية. إذ تشعر بالغثيان، ويبدأ عقلك في التفكير، وللحظة تفكر في التظاهر بالاختفاء. ولكن إليك الحقيقة: الجميع يرتكبون الأخطاء. والاختبار الحقيقي هو كيف تتعافى. سواء أخطأت في عرض تقديمي لعميل، أو أرسلت بريداً إلكترونياً إلى الشخص الخطأ (آسف، أخطأت سارة!)، أو ارتكبت خطأ مالياً له عواقب حقيقية، فإليك كيفية تحويل هذا الخطأ إلى قصة نجاح.
إليك ثلاث خطوات قوية للتعافي من خطأ في العمل:
1. امتلكها مثل المحترفين
تخيل أنك تقود اجتماعاً، وفي منتصف الاجتماع تدرك أنك كنت تشرح أرقام الربع الماضي ــ مرة أخرى. وبدلاً من الانهيار، تتوقف للحظة، وتعترف بالخطأ بروح الدعابة ("حسناً، ما لم نخترع السفر عبر الزمن، فلنلق نظرة على التقرير الصحيح")، ثم تعيد توجيه الحديث. إن الاعتراف بخطئك بثقة يُظهِر الكفاءة، وليس الضعف.
2. إصلاح الأمر بسرعة (وبذكاء)
إذا كان خطأك يؤثر على الآخرين، فلا تعتذر فحسب، بل اعمل على حل المشكلة. هل أرسلت تقريرًا خاطئًا إلى أحد العملاء؟ تابع الأمر بإرسال التقرير الصحيح، مع تصحيح سريع ومهني. هل فاتتك مهلة نهائية؟ قدم جدولًا زمنيًا منقحًا وخطة محكمة لمنع تكرار الخطأ. كلما كان إصلاحك أسرع وأكثر سلاسة، زادت مصداقيتك.
3. افشل للأمام، ولا تتراجع للخلف
هل سمعت من قبل عن مفهوم "الفشل إلى الأمام" الذي ابتكره "جون سي ماكسويل"؟ إنه مفهوم مفاده أن الأخطاء يجب أن تدفعك إلى الأمام، وليس أن تشل حركتك. ولنتذكر الوقت الذي طُرد فيه ستيف جوبز من شركة أبل ــ ثم عاد وأحدث ثورة في صناعة التكنولوجيا. إن خطأك ليس سبب سقوطك؛ بل هو نقطة انطلاقك. تعلم منه، وعدل من نهجك، وأثبت أن خطأً واحداً لا يحدد هويتك.
لماذا السلامة النفسية مهمة؟
دعونا نوضح أمراً واحداً ـ إذا كان مكان عملك يجعلك تخشى الاعتراف بخطأ ما، فهذه مشكلة قيادية، وليست مشكلة شخصية. إن الفرق عالية الأداء (تذكر أبحاث جوجل حول السلامة النفسية) تزدهر لأنها تعامل الأخطاء باعتبارها لحظات للتعلم، وليس كقاتلة للمهنة. إن أفضل القادة يشجعون على تحمل المسؤولية، وليس اللوم.
خلاصة القول: افشل، ارتق إلى مستوى أعلى
إن ارتكاب خطأ في العمل لا يعني إعدامك في حياتك المهنية، بل إنه فرصة لإظهار المرونة ومهارات حل المشكلات والرغبة في التحسن. لذا في المرة القادمة التي تفشل فيها، ارفع الكرة واعترف بها، ثم ارمها مرة أخرى بقوة أكبر. هكذا يحول المحترفون الحقيقيون الفشل إلى انتصارات.
روجين غمساري هو ممارس متمرس في مجال الموارد البشرية وزميل في معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وهي هيئة مهنية للموارد البشرية وتنمية الأفراد. تم اختياره من بين "أكثر ممارسي الموارد البشرية تأثيرًا لعام 2023"، حيث يتميز بالتعاون مع قيادات C-Suite لصياغة وتنفيذ خطط قوية للموارد البشرية، مما يمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.