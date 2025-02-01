3 خطوات للتعافي من أخطاء العمل وتحويلها إلى فرص

هل سمعت من قبل عن مفهوم "الفشل إلى الأمام" الذي ابتكره "جون سي ماكسويل"؟ إنه مفهوم مفاده أن الأخطاء يجب أن تدفعك إلى الأمام، وليس أن تشل حركتك. ولنتذكر الوقت الذي طُرد فيه ستيف جوبز من شركة أبل ــ ثم عاد وأحدث ثورة في صناعة التكنولوجيا. إن خطأك ليس سبب سقوطك؛ بل هو نقطة انطلاقك. تعلم منه، وعدل من نهجك، وأثبت أن خطأً واحداً لا يحدد هويتك.