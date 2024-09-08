16.8 مليون درهم خسائرالمقيمين لرفض تأشيرات"شنغن"

إن رفض طلب الحصول على تأشيرة قد يكون أمراً مؤلماً للغاية، ويسبب الكثير من التوتر والإحباط. وغالباً ما يعني ذلك تغيير خطط السفر والاندفاع لحجز رحلة في اللحظة الأخيرة إلى وجهة لا تتطلب تأشيرة، وغالبًا ما تكون التكلفة أعلى كثيرًا، أو حتى التخلي عن خطط العطلة تمامًا.