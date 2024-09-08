16.8 مليون درهم خسائرالمقيمين لرفض تأشيرات"شنغن"
شهدت دولة الإمارات نمواً بنسبة 25% في الطلب على تأشيرة شنغن في عام 2023 مقارنة بعام 2022، مما يشير إلى استمرار الطلب على السفر إلى أوروبا، وفقاً لوكالة خدمة التأشيرات VFS Global.
ومع ذلك، بسبب رفض التأشيرات، "أهدر" مقيمون في الإمارات مبلغاً ضخماً قدره 16.8 مليون درهم (4.19 مليون يورو) في عام 2023. وبلغ عدد طلبات التأشيرة المرفوضة من الإمارات 22.44 في المائة - أي أعلى بنسبة 25 في المائة من العام السابق، وفقًا لشركة"شينجن فيزا" Schengen Visa Info.
وبلغ إجمالي عدد طلبات الحصول على تأشيرة شنغن المقدمة من المقيمين في دولة الإمارات 233.932 طلباً في عام 2023، وبلغت نسبة المتقدمين من الدولة 2.27% من إجمالي طلبات التأشيرة المقدمة على مستوى العالم، مما يجعلها الدولة العاشرة من حيث عدد طلبات الحصول على تأشيرة شنغن المقدمة العام الماضي. كما أنفقوا ما مجموعه 74.9 مليون درهم (18.7 مليون يورو) على طلبات الحصول على تأشيرة شنغن.
إن رفض طلب الحصول على تأشيرة قد يكون أمراً مؤلماً للغاية، ويسبب الكثير من التوتر والإحباط. وغالباً ما يعني ذلك تغيير خطط السفر والاندفاع لحجز رحلة في اللحظة الأخيرة إلى وجهة لا تتطلب تأشيرة، وغالبًا ما تكون التكلفة أعلى كثيرًا، أو حتى التخلي عن خطط العطلة تمامًا.
إذا تم رفض طلب الحصول على تأشيرة شنغن، فلديك خياران: الاستئناف أو إعادة التقديم. يتضمن الاستئناف طلب مراجعة طلبك الأولي، بينما يعني إعادة التقديم بدء عملية التقديم من الصفر.
متى يتم الاستئناف
يمكنك الاستئناف إذا كنت واثقاً من دقة مستنداتك ولديك أدلة كافية لإثبات امتلاكك أموالاً كافية لرحلتك، خاصة إذا كان هذا هو سبب رفضك السابق.
قد يكون الاستئناف مناسباً إذا لم تكن في عجلة من أمرك لزيارة إحدى دول شنغن، حيث أن العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستئناف هو خيار منخفض التكلفة يمكن أن يوفر لك المال مقارنة بإعادة تقديم طلب للحصول على تأشيرة. إذا أصدرت دولة ما تنبيهًا ضدك، فإن الاستئناف على الرفض يعد أيضاً خياراً قابلاً للتطبيق.
خيار إعادة التقديم
إذا قمت بحل المشكلات التي أدت إلى رفض التأشيرة الأولية وكانت زيارتك ذات طبيعة عاجلة، فقد يكون إعادة التقديم خياراً أسرع للحصول على تأشيرة شنغن مقارنة بالاستئناف.
ومع ذلك، يتطلب إعادة التقديم البدء في عملية التقديم من الصفر، بما في ذلك دفع رسوم الخدمة. إذا كنت على استعداد لاستثمار المزيد من المال والوقت، فقد يكون إعادة التقديم هو الخيار الأفضل لحل المشكلة بشكل أسرع.
المستندات المطلوبة
تأكد من توفير جميع المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن أو إعادة التقدم بطلب للحصول عليها. فيما يلي قائمة بالمستندات التي تحتاج إلى تقديمها:
نموذج طلب التأشيرة المكتمل والموقع
صورتين للمتقدمين
يجب أن تكون الصور قد تم التقاطها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من تقديم الطلب
يجب أن يكون جواز سفرك صالحًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد المغادرة من منطقة شنغن
مسارات الرحلات الجوية، بما في ذلك تواريخ السفر مثل تواريخ الدخول والخروج من منطقة شنغن، وأرقام الرحلات الجوية
إثبات وجود تأمين صحي للسفر، واستيفاء متطلبات تأمين تأشيرة شنغن التي حددتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي/شنغن
سجلات الإقامة - يمكن أن تكون إما حجز فندق أو خطاب دعوة من أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء
يتعين على المتقدمين إثبات امتلاكهم أموالاً كافية لتغطية نفقاتهم طوال فترة إقامتهم المقصودة في منطقة شنغن.
تشير القدرة المالية إلى قدرة الفرد على إعالة نفسه ماليًا أثناء إقامته في بلد أجنبي. وهو عامل مهم يجب مراعاته في عملية التقدم للحصول على تأشيرة شنغن.
بالإضافة إلى ذلك، توفر مستندات التوظيف معلومات حول حالة توظيف الفرد ودخله
إثبات دفع رسوم التأشيرة، وتختلف الرسوم حسب عمر المتقدم ونوع التأشيرة التي تقدم بطلب للحصول عليها والحالة الوظيفية
إعادة التقديم بعد الرفض
راجع أسباب رفضك الأولي للحد من خطر رفض طلب التأشيرة مرة أخرى. سيساعدك فهم هذه الأسباب في معالجة المشكلات وتحسين فرصك في الحصول على تأشيرة شنغن.
تعد خطط السفر غير المتسقة، أو عدم كفاية الأموال، أو عدم وضوح دوافع الزيارة من الأسباب الأكثر شيوعاً للرفض. لمواجهة هذه المشكلات، تأكد من تقديم جميع المستندات اللازمة وتحقق مرة أخرى من تقديم معلومات كاملة ودقيقة حول رحلتك.
يمكن رفض طلب التأشيرة الخاص بك إذا كانت هناك شكوك معقولة حول نيتك في مغادرة أراضي الدول الأعضاء قبل الحصول على التأشيرة. لذا، تأكد من تقديم جميع التفاصيل والمستندات التي تُظهر عدم اهتمامك بالبقاء في الدول الأوروبية السبع والعشرين.
يعد تأمين السفر مهماً لأنه يمكن أن يحمي المسافرين من النفقات غير المتوقعة.
بلد الزيارة
إذا ظلت خطط سفرك كما هي، فمن الأفضل عادةً إعادة تقديم الطلب في نفس البلد الذي قدمت فيه طلبك السابق. بهذه الطريقة، يمكنك معالجة أي مخاوف أو مشكلات بشكل مباشر مع نفس القنصلية.
ومع ذلك، إذا تغيرت وجهتك، فيجب عليك التقدم بطلب إلى البلد الذي تخطط لزيارته وتقديم معلومات دقيقة حول خط سير الرحلة الجديد. وهذا يضمن مراجعة طلبك بدقة. إذا غيرت وجهتك، فقد يُطلب منك تقديم إشعار الرفض من الطلب السابق.
خطاب تقديمي
إذا تم رفض طلب التأشيرة الخاص بك وتعتقد أن الأسباب كانت غير مبررة، ففكر في كتابة خطاب تقديمي. اشرح بوضوح أسباب الرفض السابق وكيف تعاملت معها.
قبل إعادة التقديم، تأكد من أهليتك من خلال الاتصال بسفارة الدولة العضو التي رفضت طلبك الأولي. بمجرد الموافقة على إعادة التقديم، قم بإرسال خطاب التقديم الخاص بك.
ابق على اطلاع دائم بمتطلبات المستندات من خلال مراجعة السفارات أو القنصليات. تأكد من أن خطاب التقديم والطلب صادقان ومتسقان، بما في ذلك تواريخ السفر الدقيقة، وبلد الدخول، وتفاصيل الإقامة، والأسباب الواضحة لزيارتك.
لا يوجد حد لعدد المرات التي يمكنك فيها التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. ومع ذلك، في كل مرة تتقدم بطلب، يجب عليك تقديم أدلة جديدة لتعزيز فرصك في الحصول على الموافقة على تأشيرتك.
تتيح تأشيرة شنغن للزوار السفر عبر 27 دولة أوروبية. وفي عام 2023، برزت ألمانيا باعتبارها الخيار الأول للمغتربين من الإمارات العربية المتحدة، بإجمالي 26024 طلب تأشيرة مقدم للبلاد.
أحدث البيانات (2023)
تلقت دول شنغن 10,327,572 طلب تأشيرة في عام 2023.
معدلات الموافقة والرفض
منحت دول شنغن 10,327,572 تأشيرة في عام 2023 (83.23% من إجمالي الطلبات).
رفضت دول شنغن 1,632,984 طلباً.
بلغت نسبة رفض كافة طلبات التأشيرة 15.81%.
الجنسيات الأكثر تقدما بطلبات الحصول على تأشيرة شنغن (انظر أدناه):