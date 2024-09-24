16 مكاناً يحظر دخول الأطفال إليهم لحمايتهم بالإمارات

يغطي القانون مجموعة من أشكال الحماية، بما في ذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الحماية من الإهمال والاستغلال والإساءة. كما يؤكد القانون على دور الآباء والمدارس والمؤسسات في الإبلاغ عن أي شكل من أشكال إساءة معاملة الأطفال. ويضع عقوبات صارمة على المخالفات، مما يعزز بيئة آمنة لجميع الأطفال في الإمارات العربية المتحدة.