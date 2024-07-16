14 مخالفة تتعلق بالهوية الإماراتية تصل الى 20 ألف درهم

إذا تأخر المقيمون في التسجيل للحصول على بطاقة الهوية أو تجديدها بعد 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها، فقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامات تأخير بقيمة 20 درهماً في اليوم، والتي يمكن أن تصل إلى 1000 درهم كحد أقصى.

وأوضحت هيئة الجوازات أن غرامة عدم الدقة في طباعة الطلبات من مستخدمي النظام تبلغ 100 درهم، في حين أن تقديم بيانات غير صحيحة (معلومات كاذبة) من قبل متلقي الخدمة يفرض غرامة قدرها 3000 درهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ إصدار التأشيرات أو تصاريح الدخول إلى منشآت غير موجودة (شركة ليس لها نشاط) يؤدي إلى غرامة قدرها 20.000 درهم.