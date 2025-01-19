13 سبباً لرفض طلبات الإقامة الذهبية في الإمارات

وأكد "سيد زينول"، مستشار الأعمال في شركة MSZ Consultancy التي تقدم خدمات التأشيرة الذهبية لعملائها، أن القواعد الجديدة التي تم تنفيذها للحصول على التأشيرة الذهبية تتطلب من المتقدمين إكمال عامين مع الشركة. كما يجب أن يكون لدى الشركة ما لا يقل عن عشرة موظفين ليكون الموظفون مؤهلين للإقامة طويلة الأجل.