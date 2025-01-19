13 سبباً لرفض طلبات الإقامة الذهبية في الإمارات
انطلق برنامج التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2019 بهدف جذب المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتخصصة والباحثين والطلاب المتميزين. ومع مرور الوقت، تم توسيعه ليشمل فئات مختلفة من المهنيين والمستثمرين المساهمين في تنمية الدولة.
وتوفر الإقامة طويلة الأمد العديد من المزايا، بما في ذلك تصاريح الدخول المتعددة والقدرة على كفالة المعالين. فهي تسمح للمغتربين بالعيش والعمل والاستثمار في الإمارات العربية المتحدة بكل سهولة، دون متاعب تجديد التأشيرة بشكل متكرر وتوفر المزيد من الاستقرار. التأشيرة متاحة لمجموعات مختلفة، بما في ذلك:
رواد الأعمال
العلماء
المواهب والعلماء والمتخصصين
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رواد العمل الإنساني
أفراد خط الدفاع الأول
ويحق للعمال المهرة والمهنيين أيضًا الحصول على التأشيرة الذهبية إذا استوفوا معايير محددة. ويشمل ذلك الحصول على عقد عمل ساري المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة لوظيفة مصنفة ضمن المستويات المهنية 1 أو 2.
تصنيف المستوى الأول – المديرون والمسؤولون التنفيذيون للأعمال
تصنيف المستوى الثاني – المهنيون في مجالات العلوم والهندسة والصحة والتعليم والأعمال والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والقانون وعلم الاجتماع والثقافة
يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة البكالوريوس (BA) وأن يستوفوا شرط الراتب 30,000 درهم أو أكثر. اقرأ جميع متطلبات التقديم هنا. ومع ذلك، فإن الفشل في تقديم الطلب بشكل صحيح سوف يؤدي إلى رفضه من قبل الإدارة المختصة أو مكتب الهجرة.
الرفض بسبب قلة الخبرة
قد يكون هناك أسباب مختلفة لرفض طلبات الموظفين في فئة الرواتب المرتفعة. أبلغ مسؤولون تنفيذيون في مراكز الاتصال في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) ومركز "آمر" صحيفة الخليج تايمز مؤخرًا أنهم لاحظوا رفض الطلبات بسبب نقص الخبرة داخل نفس الشركة.
وقال مسؤول تنفيذي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب: "لاحظنا في الآونة الأخيرة أن إدارة الهجرة ترفض طلبات التوظيف، حيث توضح سبب الرفض بشكل واضح حيث يفتقر المتقدمون إلى خبرة لا تقل عن عامين مع الشركة".
وأكد "سيد زينول"، مستشار الأعمال في شركة MSZ Consultancy التي تقدم خدمات التأشيرة الذهبية لعملائها، أن القواعد الجديدة التي تم تنفيذها للحصول على التأشيرة الذهبية تتطلب من المتقدمين إكمال عامين مع الشركة. كما يجب أن يكون لدى الشركة ما لا يقل عن عشرة موظفين ليكون الموظفون مؤهلين للإقامة طويلة الأجل.
كما لاحظت شركة Virtuzone التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تساعد في تحسين ملفات تعريف العملاء لطلبات التأشيرة الذهبية، "اختلافات في نتائج معالجة الطلبات ذات المعايير المماثلة". تقدم الشركة فحص أهلية مجاني عبر الإنترنت لتوجيه العملاء. وأوضح ممثل من الشركة لصحيفة خليج تايمز ، "قد تُعزى الاختلافات في النتائج إلى قوة الحالات المقدمة والملف العام للشركة الراعية".
وأضاف الممثل أنه "بناءً على تفاعلاتنا الأخيرة مع الحكومة، من المتوقع الإعلان رسميًا عن تحديثات معايير التأهيل قريبًا جدًا".
يمكن رفض طلبات التأشيرة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة لأسباب مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
المسمى الوظيفي غير المؤهل: يظل العديد من الأفراد يحملون تسميات تأشيرة غير صحيحة على الرغم من توليهم مناصب عليا.
عدم وجود شهادة مناسبة: قد يتم رفض الطلبات لأن مقدم الطلب لم يكن حاصلاً على شهادة قانونية عندما تقدم لأول مرة بطلب للحصول على تأشيرة عمل. يجب تحديث المسمى الوظيفي ليعكس الدور الإداري الكبير الفعلي قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ذهبية.
المسميات الوظيفية: المسميات التي لا تتوافق مع مستوى الأقدمية المطلوب (على سبيل المثال، الأدوار على المستوى التنفيذي أو المناصب المتخصصة مثل الأطباء أو المهندسين) هي سبب شائع للرفض.
عدم استيفاء معايير الراتب: قد يتم رفض الطلب إذا لم يظهر الراتب بوضوح في كشف الحساب المصرفي. يجب على أصحاب العمل تحويل الرواتب من خلال نظام WPS أو الإشارة صراحةً إلى غرض التحويل المصرفي باعتباره "راتبًا" لضمان الوضوح.
المستندات التعليمية غير المكتملة أو غير الموثقة بشكل صحيح: لتلبية معايير الأهلية، يجب أن تكون جميع المؤهلات التعليمية موثقة بشكل صحيح، ومصدقة، وتخضع لعملية المعادلة.
التناقضات في المستندات المقدمة: إذا كان هناك تناقضات بين تحويلات الراتب الموجودة في كشف الحساب البنكي وعقد العمل الرسمي/شهادة الراتب.
مشكلات متعلقة بالهجرة أو حالة التأشيرة: تشمل أسباب الرفض الشائعة مشكلات متعلقة بالهجرة أو حالة التأشيرة. على سبيل المثال، قد يتم رفض الطلب إذا كان مقدم الطلب حاليًا يحمل تأشيرة تجاوزت مدة إقامته أو إذا كانت هناك غرامات معلقة أو انتهاكات للهجرة باسم مقدم الطلب.
عدم إثبات الاستقرار المالي: يجب على المتقدمين إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم وأفراد أسرهم ماليًا. قد يؤدي عدم تقديم إثبات لامتلاك أصول أو دخل كافٍ إلى الرفض. بالنسبة للمستثمرين أو رواد الأعمال، قد يؤدي عدم تقديم إثبات للاستثمارات أو العمليات التجارية في الإمارات العربية المتحدة إلى الرفض.
السجل الجنائي أو الأسباب الأمنية: إذا كان مقدم الطلب لديه سجل جنائي أو تم الإبلاغ عنه من قبل الأجهزة الأمنية، فمن المرجح أن يتم رفض طلب التأشيرة. يمكن أن تؤدي المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة إلى الرفض.
عدم وجود خطاب ترشيح: يعد خطاب ترشيح التأشيرة الذهبية من وزارات محددة أمرًا مهمًا. يدعم الخطاب الطلب من خلال تسليط الضوء على المؤهلات والأهلية. يتم إصداره عادةً من قبل السلطات المعينة وهو جزء أساسي من عملية التقديم.
عدم وجود تأمين صحي: يجب على المتقدمين أن يكون لديهم تأمين صحي شامل لنفسه ولأفراد أسرته عند التقدم للحصول على الإقامة الذهبية.
عدم استيفاء فئة "الموهبة الاستثنائية": إذا فشل المتقدم في مجال إبداعي (مثل الفنانين والرياضيين والباحثين) في إظهار مستوى استثنائي من الخبرة أو الاعتراف العالمي، فقد يتم رفض الطلب.
عدم استيفاء متطلبات الاستثمار: كل فئة من فئات المستثمرين لديها معايير مختلفة، ويجب على المتقدمين إثباتها للحصول على التذكرة الذهبية.
- المستثمر/الشريك: وثيقة التسجيل من الهيئة الاتحادية للضرائب، وأن لا تقل تعاملات الشركة عن 100 ألف درهم سنوياً.
- مستثمر الوديعة: إثبات ملكية وديعة مالية لا تقل عن مليوني درهم في أحد بنوك الدولة، وقد تكون على شكل سندات استثمار أو صكوك.
- المستثمر العقاري: ملكية عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم.
- مستثمر تحصيل الضرائب: رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تفيد بأنه شريك في منشأة أو أكثر ويدفع الضريبة للحكومة، ولا تقل مساهمته في الضريبة عن 250 ألف درهم سنوياً.