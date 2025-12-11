11 تغييراً في 2025 للحصول على تأشيرة الإمارات

في فبراير، وسعت الإمارات برنامج التأشيرة عند الوصول للهنود ليشمل أولئك الذين يحملون تصاريح إقامة سارية من ست دول إضافية. يمكن للهنود الذين يحملون جوازات سفر عادية وتصاريح إقامة سارية من أستراليا، كندا، اليابان، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، وسنغافورة الحصول على تأشيرة عند الوصول في أي نقطة دخول في الإمارات.