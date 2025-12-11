11 تغييراً في 2025 للحصول على تأشيرة الإمارات

تظل الإمارات واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم للسفر والعيش والعمل. يتم تقديم مختلف برامج التأشيرات من قبل الحكومة وتعديلها من وقت لآخر لتشجيع وتمكين تدفق المواهب والاستثمارات العالمية إلى البلاد.
في عام 2025 وحده، أضافت الإمارات فئات جديدة تحت تأشيرة الذهب وتأشيرات الزيارة، وغيّرت بعض القواعد المتعلقة بالتقديم والأهلية، مما أعاد تشكيل كيفية تعامل السياح والمهنيين والمقيمين مع لوائح الدخول والإقامة.
نقوم بإدراج أهم تغييرات قواعد التأشيرات في 2025 وما تعنيه للزوار والمغتربين والمقيمين.
1. أربع فئات جديدة لتأشيرات الزيارة
في سبتمبر، تم تقديم أربع فئات جديدة لتأشيرات الزيارة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، تُمنح للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والترفيه والفعاليات والسفن السياحية واليخوت الفاخرة.
للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي: تصريح دخول فردي أو متعدد لفترة زمنية محددة، بناءً على خطاب من جهة راعية أو مضيفة.
للترفيه: لفترة مؤقتة لأغراض الترفيه.
للأحداث: تأشيرة مؤقتة لحضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة أو أنشطة اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو دينية أو مجتمعية أو تعليمية أو أحداث مشابهة.
للسياحة: تأشيرة دخول متعددة لأغراض السياحة عبر السفن السياحية والقوارب الترفيهية لفترة مؤقتة.
2. متطلبات الحد الأدنى للراتب للرعاة لتأشيرة الزيارة
أعلن في سبتمبر أن المقيمين في الإمارات الذين يكفلون صديقًا أو قريبًا للحصول على تأشيرة زيارة يحتاجون إلى تلبية متطلبات الحد الأدنى للراتب الشهري. اعتمادًا على العلاقة، يحتاج المقيمون إلى كسب 4000 درهم، 8000 درهم أو 15000 درهم ليتمكنوا من كفالة زياراتهم.
سيحتاج إلى تقديم إثبات القرابة عند التقدم للحصول على تأشيرة الزيارة.
3. توسيع التأشيرة عند الوصول للهنود
في فبراير، وسعت الإمارات برنامج التأشيرة عند الوصول للهنود ليشمل أولئك الذين يحملون تصاريح إقامة سارية من ست دول إضافية. يمكن للهنود الذين يحملون جوازات سفر عادية وتصاريح إقامة سارية من أستراليا، كندا، اليابان، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، وسنغافورة الحصول على تأشيرة عند الوصول في أي نقطة دخول في الإمارات.
أضاف هذا التوسع إلى معايير الأهلية الحالية، التي سمحت للهنود بالحصول على تأشيرة عند الوصول إذا كانوا يحملون تأشيرة سارية، تصريح إقامة، أو البطاقة الخضراء من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة.
4. تأشيرات دخول متعددة لمدة خمس سنوات للباكستانيين
أعلن سفير الإمارات لدى باكستان، حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، في أبريل أن الباكستانيين يمكنهم الآن الحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، بعد حل القضايا القائمة. زادت السلطات الإماراتية من التدقيق في الباكستانيين القادمين إلى البلاد بسبب تورطهم المزعوم في الجريمة والأنشطة غير القانونية.
تصدر الإمارات تأشيرات سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات. تسمح التأشيرة للشخص بالقيام بعدة رحلات إلى البلاد من تاريخ الإصدار، دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف في الإمارات.
5. تقديم نسخة من غلاف جواز السفر للحصول على تصريح دخول
أصبح إرفاق صفحة الغلاف الخارجية لجواز السفر لجميع طلبات تصريح الدخول إلزاميًا في سبتمبر. يجب على المتقدمين للحصول على تصريح دخول تقديم نسخة من جواز السفر، صورة واضحة بحجم جواز السفر، تأكيد حجز الفندق، نسخة من تذكرة الذهاب والعودة وصفحة الغلاف الخارجية لجواز السفر.
6. ربط تجديد التأشيرة بدفع المخالفات المرورية
في يوليو، أطلقت السلطات نظامًا تجريبيًا يربط دفع المخالفات المرورية في دبي بعملية إصدار أو تجديد تأشيرات الإقامة. بموجب النظام الجديد، يحتاج المقيمون إلى تسوية أي مخالفات مرورية مستحقة قبل أن يتمكنوا من إكمال إجراءات تجديد أو إصدار التأشيرة.
وفقًا للمدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تم إطلاق هذه المبادرة لتشجيع السكان على اتباع قواعد المرور وتسوية أي غرامات متأخرة.
7. التأشيرة الذهبية للممرضين
أطلقت دبي التأشيرة الذهبية للممرضين الذين يعملون مع صحة دبي وخدموا لأكثر من 15 عامًا، تحت توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الإمارات العربية المتحدة.
يهدف الإعلان إلى الاعتراف بمساهماتهم القيمة في المجتمع ودورهم الحاسم في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.
8. التأشيرة الذهبية لمنشئي المحتوى
أطلقت دبي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد لمنشئي المحتوى، مما يوفر لهم بيئة للعيش والعمل دون القلق بشأن مكان العمل أو الانتقال. التأشيرة جزء من برنامج Creators HQ، الذي يستهدف المواهب العالمية، بما في ذلك المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنشئي المحتوى الرقمي، والبودكاسترز، والفنانين البصريين.
يمكن لمنشئي المحتوى التقدم للحصول على التأشيرة الذهبية من خلال موقع Creators HQ عن طريق إكمال نموذج الطلب. بعد التقديم، سيتم مراجعة الطلب، وسيقوم فريق HQ بتأييد أهلية المرشح وفقًا لمعايير التأشيرة الذهبية — فئة منشئي المحتوى والمواهب الإبداعية.
9. التأشيرة الذهبية للمتبرعين بالوقف
يمكن للمتبرعين بالوقف (الوقف الإسلامي أو الصندوق الخيري) الآن الحصول على التأشيرة الذهبية تحت فئة "الداعمين الماليين للعمل الإنساني"، بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر (أوقاف دبي) في أكتوبر.
بموجب الاتفاقية، ستقوم أوقاف دبي بترشيح الواقفين — سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين — الذين يستوفون معايير الأهلية الموضحة في قرار مجلس الوزراء رقم (65) لعام 2022 بشأن فئة التأشيرة الذهبية لـ "الداعمين الماليين للعمل الإنساني".
10. خدمات قنصلية جديدة لحاملي التأشيرة الذهبية
أعلنت الإمارات عن خدمات قنصلية لحاملي التأشيرة الذهبية لتقديم المساعدة في الخارج خلال حالات الطوارئ، كما أعلنت وزارة الخارجية في أكتوبر.
أنشأت وزارة الخارجية خطًا ساخنًا مخصصًا لهؤلاء المغتربين لضمان شمولهم في خطط الطوارئ والإجلاء أثناء الكوارث والأزمات، وتقديم الرعاية والدعم اللازمين في ظل الظروف الاستثنائية مع السلطات المعنية.
تشمل هذه الخدمة أيضًا إعادة جثامين حاملي التأشيرة الذهبية الذين يتوفون في الخارج ودفنهم. يتيح ذلك لعائلات هؤلاء المغتربين إتمام جميع المعاملات بسرعة من خلال خطوات قنصلية وإجرائية مبسطة، مع الحصول على الدعم خلال هذا الوقت الصعب.
11. تأشيرة الإقامة الزرقاء
أطلقت الإمارات تصريحًا لمدة 180 يومًا للمغتربين للتقدم للحصول على تأشيرة الإقامة الزرقاء - إقامة لمدة 10 سنوات تُمنح للأفراد الذين قدموا "مساهمات وجهود استثنائية" في حماية البيئة.
يمكن الآن للأفراد المؤهلين خارج الإمارات التقدم للحصول على تأشيرة دخول متعددة صالحة لمدة 180 يومًا من تاريخ الدخول، وفقًا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP). تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل إتمام جميع الإجراءات اللازمة للحصول على الإقامة الزرقاء.