10 مزايا تعزز رفاهية الموظفين في الشركات الإماراتية
السؤال: بصرف النظر عن الرواتب، ما هي أهم المزايا التي يجب أن يبحث عنها الباحث عن عمل في الشركة؟ مسار وظيفي واضح؟ بدل تعليم الأطفال؟ المزيد من الإجازات المدفوعة الأجر؟ ساعات عمل مرنة؟
الإجابة: في عالم تسود فيه التخصيصات الشخصية ــ من قوائم التشغيل المخصصة إلى إعلانات التسوق التي تبدو وكأنها تقرأ أفكارك ــ لا يؤثر هذا الاتجاه على طريقة تسوقنا فحسب؛ بل إنه يعيد تشكيل أماكن عملنا. فالموظفون يتوقعون الآن الحصول على مزايا فردية مثل توصياتهم على Netflix، بما يلبي احتياجاتهم وأنماط حياتهم الفريدة.
لذا، إذا كنت تبحث عن عمل وتتساءل عما يجب أن تعطيه الأولوية إلى جانب الراتب، فإليك أفضل 10 مزايا تقدمها الشركة والتي تتبنى التخصيص ويمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياتك المهنية والشخصية.
1. التطوير المهني الشخصي والتنقل الداخلي
ابحث عن الشركات التي تقدم مسارات مهنية مخصصة تركز على نقاط قوتك وطموحاتك الفردية. ويشمل ذلك فرص التحركات الجانبية، وتطوير المهارات، والأدوار التي قد لا تتبع المسارات التقليدية ولكنها تضيف قيمة فريدة.
لماذا هذا مهم: النمو يغذي المشاركة. عندما تتاح لك فرص التعلم والتقدم بطرق تتوافق مع أهدافك، فمن المرجح أن تظل متحفزًا ومستثمرًا في عملك.
2. بيئة عمل مرنة
تعرف على المنظمات التي توفر جداول عمل مرنة وخيارات العمل الهجين/عن بُعد، أو حتى تتيح لك تصميم مساحة العمل الخاصة بك واختيار المشاريع التي تثير شغفك. فهي تركز على النتائج، وتثق في قدرتك على تحقيق النتائج بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل.
لماذا هذا مهم: المرونة تعزز التوازن. العمل في الوقت والمكان الذي تكون فيه أكثر إنتاجية يعزز الانسجام بين العمل والحياة ويقلل من الإرهاق.
3. سياسات صديقة للأسرة
من إجازة الوالدين السخية إلى دعم رعاية الأطفال وحضانات الأطفال في الموقع، فإن هذه المزايا تعترف بأن هياكل الأسرة واحتياجاتها تختلف اختلافًا كبيرًا بين الموظفين.
أهمية ذلك: إن الدعم يخفف من التوتر. إن معرفة أن صاحب العمل يقدر التزاماتك العائلية يسمح لك بالتركيز بشكل أفضل في العمل، والثقة في أن أحباءك يتلقون الرعاية.
4. حزم التعويضات الشخصية
تقدم بعض الشركات مزيجًا من الرواتب والمكافآت وخيارات الأسهم ومشاركة الأرباح التي يمكنك تخصيصها وفقًا لأهدافك المالية. وقد تقدم شركات أخرى مساعدة في سداد القروض أو خدمات التخطيط المالي.
أهمية ذلك: إن الرفاهية المالية تقلل من التوتر. تساعدك حزمة التعويضات المخصصة على تحقيق أهداف محددة، سواء كانت سداد الديون أو الادخار لشراء منزل أو الاستثمار للمستقبل.
5. برامج ملكية الموظفين
يمكن أن تكون هذه خيارات الأسهم، أو خطط تقاسم الأرباح، أو مبادرات أخرى تمنحك حصة في نجاح الشركة.
أهمية ذلك: الاستثمار يولد الالتزام. إن وجود مصلحة مالية في أداء الشركة يحفزك على المساهمة بشكل هادف.
6. سياسات "العمل من أي مكان"
القدرة على العمل من مواقع مختلفة، حيث تقدم بعض الشركات فترات يمكنك خلالها العمل دوليًا دون تعقيدات ضريبية.
أهمية ذلك: لا تقتصر الحياة على مكان واحد. تتيح لك هذه المرونة السفر أو الانتقال إلى مكان آخر أو الاستمتاع بتغيير المشهد ببساطة، مما يثري تجاربك الحياتية دون التضحية بحياتك المهنية.
7. مبادرات الصحة والعافية
وهذه هي المزايا الصحية الشاملة التي تتجاوز التأمين الأساسي - مثل الصالات الرياضية في الموقع، وبرامج العافية، ودعم الصحة العقلية، وحتى وسائل الراحة مثل صالونات التجميل.
أهمية ذلك: تعمل الصحة على تعزيز الإنتاجية. فعندما تكون صحتك على رأس أولوياتك، فمن المرجح أن تكون أكثر انخراطًا وفعالية في دورك، مما يؤثر بشكل مباشر على سعادتك وأدائك.
8. مبادرات تحسين تجربة الموظفين
تعرف على الشركات التي تركز على إنشاء رحلة عمل إيجابية، بدءًا من عملية التوجيه وحتى الأنشطة اليومية، مما يعكس الاهتمام الذي توليه لتجربة العملاء.
أهمية ذلك: إن المشاركة تؤدي إلى تحقيق النجاح، كما أن البيئة الداعمة والمثمرة تعمل على تعزيز الرضا الوظيفي والأداء.
9. التكنولوجيا المتطورة والابتكار
أصحاب العمل الذين يقدمون خيارات للتقنيات والأدوات التي تستخدمها - سواء كنت تفضل برامج معينة، أو تحتاج إلى معدات محددة، أو تريد العمل باستخدام أحدث التقنيات.
أهمية ذلك: كن على اطلاع بأحدث التطورات. فالتفاعل مع التقنيات الجديدة يحافظ على مهاراتك ذات الصلة وعملك مثير للاهتمام.
10. المسؤولية البيئية والاجتماعية
فرص للمشاركة في العمل التطوعي، أو جهود الاستدامة، أو القضايا الاجتماعية التي تثير شغفك، غالبًا مع دعم الشركة أو البرامج المطابقة.
أهمية ذلك: الغرض يضيف معنى. إن التوافق مع القضايا التي تهمك يجلب الرضا لعملك ويمكن أن يكون حافزًا قويًا.
مع تطور مكان العمل، من الضروري أن تفكر في ما يهمك حقًا في الوظيفة. يمكن للشركة التي تعترف باحتياجاتك الفردية وتدعمها أن تعزز بشكل كبير من رضاك الوظيفي. من خلال إعطاء الأولوية لأصحاب العمل الذين يقدمون هذه المزايا الشخصية، فإنك تستثمر في مكان عمل حيث يمكنك الازدهار على المستوى المهني والشخصي. بعد كل شيء، يجب أن يكون العمل أكثر من مجرد راتب - يجب أن يكون مكانًا تنمو فيه وتساهم فيه وتجد فيه الرضا.
روجين غمساري هو ممارس متمرس في مجال الموارد البشرية وزميل في معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وهي هيئة مهنية للموارد البشرية وتنمية الأفراد. تم اختياره من بين "أكثر ممارسي الموارد البشرية تأثيرًا لعام 2023"، حيث يتميز بالتعاون مع قيادات C-Suite لصياغة وتنفيذ خطط قوية للموارد البشرية، مما يمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.