10 مزايا تعزز رفاهية الموظفين في الشركات الإماراتية

الإجابة: في عالم تسود فيه التخصيصات الشخصية ــ من قوائم التشغيل المخصصة إلى إعلانات التسوق التي تبدو وكأنها تقرأ أفكارك ــ لا يؤثر هذا الاتجاه على طريقة تسوقنا فحسب؛ بل إنه يعيد تشكيل أماكن عملنا. فالموظفون يتوقعون الآن الحصول على مزايا فردية مثل توصياتهم على Netflix، بما يلبي احتياجاتهم وأنماط حياتهم الفريدة.