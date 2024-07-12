10 أحداث مذهلة في احتفالات زفاف "أمباني": من عروض"ريهانا" إلى سحر "ديفيد بلين"
يحتفل رجل الأعمال الملياردير "موكيش أمباني" بالحفل الختامي الفخم لحفل زفاف ابنه هذا الأسبوع، مما يسلط الضوء على ثروته المذهلة، فضلاً عن النمو الاقتصادي السريع في الهند والتفاوتات المالية الشديدة.
ومن المقرر أن يتزوج "أنانت"، الابن الأصغر لأمباني، وخطيبته "راديكا ميرشانت"، وكلاهما يبلغ من العمر 29 عاماً، في حفل هندوسي يستمر لثلاثة أيام في العاصمة المالية للهند مومباي بدءاً من اليوم 12 يوليو.
نعم، حفل الزفاف الفعلي لم يحدث بعد: كل تلك التجمعات المليئة بالنجوم – والاحتفالات الفخمة التي تم إحياؤها بعروض مباشرة من ريهانا إلى جاستن بيبر – كل هذا لم يكن سوى مقدمة.
هل تراكمت عليك أخبار ما يفعله "الأثرياء الآسيويون المجانين" خلال حفلات أمباني؟ إليك ملخصاً:
1. حفل ريهانا الخاص
بدأت احتفالات الزفاف في شهر مارس بحفل لمدة ثلاثة أيام لأكثر من 1500 ضيف في ولاية "جوجارات".
وأحيت ريهانا حفلها الأول منذ حفل السوبر بول العام الماضي. وبحسب التقارير، فقد كان عرضاً مدته 90 دقيقة حيث غنت 19 أغنية.أما بالنسبة للمبلغ، فقد أفادت التقارير أنّها تقاضت 5 ملايين جنيه استرليني.
2. حضور مارك زوكربيرج
من المؤكد أن نجوم بوليوود سيحضرون الحفل، ولكن عندما يحضر مؤسس فيسبوك مارك "زوكربيرج" و"إيفانكا" ابنة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" إلى الحفل، فالقصة مختلفة. كانت قائمة الضيوف مليئة بالشخصيات المؤثرة في العالم منذ البداية.
3. عرض سحري من ديفيد بلين
تكون الحفلات أفضل بكثير مع العروض السحرية - ولكن بما أننا نتحدث عن حفل زفاف أمباني، فلا يمكن أن يكون أي ساحر. في اليوم الثاني من الاحتفالات في شهر مارس، اختاروا أشهر شخص يمكن أن يخطر ببالك: الساحر الشهير "ديفيد بلين".
4. رحلة بحرية لمدة أربعة أيام للجميع
وفي يونيو/حزيران، تمت دعوة حوالي 1200 ضيف ليس فقط إلى "حفلة أخرى"، بل إلى رحلة بحرية في البحر الأبيض المتوسط لمدة أربعة أيام.
5. حفلة "كاتي بيري"
أقيمت حفلة تنكرية في قصر فرنسي في مدينة كان، وغنت كاتي بيري للجميع.
بالمناسبة، قام فريق "باكستريت بويز" Backstreet Boys) ومغني الراب الأمريكي "بيت بول" بعروض أيضاً.
6 . من ديفيد جيتا إلى أندريا بوتشيلي
أحيا الدي دجي ديفيد جيتا حفلة توجا في البحر.
وانتهت الرحلة البحرية في بورتوفينو بإيطاليا، حيث غنى المغني الأوبرالي العالمي "أندريا بوتشيلي" في الحفل في ساحة المدينة.
7. رؤية الحيوانات الغريبة
وتضمنت الاحتفالات أيضاً رحلة إلى "مركز إنقاذ الحيوانات" لدى أمباني الذي يضم حيوانات غريبة.
8. وليمة لـ 50.000 شخص
ومن قال أنّ الحفلات للأغنياء والمشاهير فقط؟ خلال الجولة الأولى من الحفلات، أقام أمباني وليمة لـ 50 ألف شخص في مسقط رأسه "جامناجار" في ولاية جوجارات.
كما نظمت العائلة حفل زفاف جماعي لـ 52 من الأزواج "الفقراء" بالقرب من مومباي، ووعدت بدعم "مئات من حفلات الزفاف المماثلة" في جميع أنحاء الهند.
9. إرسال "صندوق" دعوة مميز واستثنائي
في عصر يمكن أن تؤدي فيه الدعوات الرقمية المهمة، اختار أنانت وراديكا التميز: لقد أرسلا صناديق دعوة - وليس بطاقات. وكانت هذه الصناديق خشبية معقدة: افتحها وستجد معبداً فضياً صغيراً.
10. شيك بقيمة 10 ملايين دولار لجاستن بيبر؟
أشعل مغني البوب جاستن بيبر الحفل وجعل الجمهور يغني ويرقص ويبكي خلال حفل خاص للزوجين وضيوفهما. الثمن؟ بحسب ما ورد، فقد حصل على 10 ملايين دولار مقابل أدائه.