10 أحداث مذهلة في احتفالات زفاف "أمباني": من عروض"ريهانا" إلى سحر "ديفيد بلين"

يحتفل رجل الأعمال الملياردير "موكيش أمباني" بالحفل الختامي الفخم لحفل زفاف ابنه هذا الأسبوع، مما يسلط الضوء على ثروته المذهلة، فضلاً عن النمو الاقتصادي السريع في الهند والتفاوتات المالية الشديدة.

ومن المقرر أن يتزوج "أنانت"، الابن الأصغر لأمباني، وخطيبته "راديكا ميرشانت"، وكلاهما يبلغ من العمر 29 عاماً، في حفل هندوسي يستمر لثلاثة أيام في العاصمة المالية للهند مومباي بدءاً من اليوم 12 يوليو.

نعم، حفل الزفاف الفعلي لم يحدث بعد: كل تلك التجمعات المليئة بالنجوم – والاحتفالات الفخمة التي تم إحياؤها بعروض مباشرة من ريهانا إلى جاستن بيبر – كل هذا لم يكن سوى مقدمة.

هل تراكمت عليك أخبار ما يفعله "الأثرياء الآسيويون المجانين" خلال حفلات أمباني؟ إليك ملخصاً: