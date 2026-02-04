وداعاً للإيجار.. 70% من سكان دبي يخططون للتحول إلى "ملاك " في 2026

لم يعد تملك المنازل حلماً بعيد المنال للمقيمين في الإمارات، حيث يتحول المزيد من المستأجرين إلى مشترين وسط خطط الإقامة طويلة الأجل والسياسات الداعمة وارتفاع الدخل.

تُظهر بيانات جديدة من Property Finder استمرار نية الشراء في أبوظبي ودبي، حيث يشير نشاط المنصة في عام 2025 إلى التزام متزايد بامتلاك المنازل بدلاً من الاستئجار.

وفقاً لاستطلاع رأي المستهلكين نصف الشهري للمنصة، يخطط 70 بالمائة من المستجيبين في دبي للشراء خلال الأشهر الستة المقبلة. يستمر اهتمام المشترين في تجاوز الطلب على الإيجار، حيث تشكل مشاهدات قوائم المبيعات ما يقرب من نصف إجمالي النشاط على البوابة. كما شهدت أبوظبي ارتفاعاً حاداً في نية التملك، وهو ما يظهر من خلال زيادة سنوية في عمليات البحث التي تركز على المبيعات.

في دبي، تم دعم التحول نحو التملك من خلال سياسات الإقامة طويلة الأجل، وتأشيرات مرتبطة بالملكية، ومبادرات مثل برنامج المشترين للمرة الأولى، الذي مكّن آلاف المقيمين من دخول سوق العقارات في العام الماضي وحده. وقد برز المشترون للمرة الأولى كمحرك رئيسي للطلب، بينما يقوم أصحاب المنازل الحاليون بشكل متزايد بالترقية إلى عقارات أكبر أو ذات جودة أعلى مع تعزز الثقة في الاستقرار طويل الأجل.

تنعكس هذه الثقة أيضاً في سلوك المشترين. يخصص الباحثون عن المنازل حصة أكبر من دخلهم لدفعات الرهن العقاري، حيث ارتفعت من 23 بالمائة في عام 2024 إلى 31 بالمائة في عام 2025. ويظهرون تفضيلاً واضحاً للمنازل الفاخرة والواسعة.

الشقق مقابل الفلل

تستمر الشقق في الهيمنة على أحجام المعاملات بسبب العرض الأوسع والقدرة على تحمل التكاليف، لكن الفلل — المقيدة بالمخزون المحدود — سجلت نمواً أقوى في الأسعار.

تشهد أبوظبي تحولاً هيكلياً مشابهاً. فقد استحوذت قوائم المبيعات على حصة أكبر من إجمالي الطلب، مما يشير إلى تزايد عدد المقيمين الذين يتطلعون إلى الاستقرار بدلاً من الإيجار. وتظل الشقق هي النمط السكني الأكثر طلباً، حيث تمثل غالبية المعاملات، مدعومة بعرض صحي عبر المواقع ونقاط الأسعار. ومع ذلك، ضمن قطاع الفلل، يقوم المشترون بوضوح بالترقية إلى أحجام أكبر، حيث تشكل المنازل العائلية الأكبر الآن حصة متزايدة من المعاملات.

في كلتا الإمارتين، تشير البيانات إلى سوق سكني ناضج حيث يُنظر إلى التملك بشكل متزايد على أنه قرار نمط حياة طويل الأجل وليس مجرد قرار مالي.

المجتمعات السكنية الشهيرة

ظلت المجتمعات القائمة، بما في ذلك وسط مدينة دبي، ومرسى دبي، ونخلة جميرا، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، وجميرا بيتش ريزيدنس، ودبي هيلز استيت، تحظى بشعبية في عام 2025. وقد اجتذبت المشاريع قيد الإنشاء مثل جزر دبي والمدينة البحرية اهتمامًا قويًا، خاصة للمنازل الفاخرة والواجهة البحرية.

كما ذكرت صحيفة الخليج تايمز، من المتوقع أن تقود الفئة العمرية 25-35 عامًا المرحلة التالية من نمو السوق، وفقًا لمطلعين على الصناعة.

كما قال يوجيش بولشانداني، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة صن رايز كابيتال: “نحن نشهد تدفقًا كبيرًا من المشترين الشباب. ستعتمد المرحلة القادمة من نمو العقارات في دبي على القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول، مما يضع الفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا كديموغرافية رئيسية لهذا التحول.”

وقال خبير آخر، إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة IAH، إن فكرة ملكية المنازل أصبحت جزءًا من التفكير المالي طويل الأمد للأجيال الشابة.