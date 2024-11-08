واجهة الدفع الموحدة لتحويل الأموال من الإمارات إلى الهند
يتمتع الوافدون الهنود المقيمون في الإمارات العربية المتحدة بسهولة استخدام خدمة واجهة الدفع الموحدة (UPI) مباشرة في رحلات عودتهم إلى وطنهم.
تتيح واجهة الدفع الموحدة للمستخدمين تحويل الأموال إلى بعضهم البعض على الفور. ويمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال من الأفراد والتجار، بل وتسمح لهم أيضاَ بدفع الفواتير. ولا تقتصر هذه التحويلات على وقت محدد، وهي متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء هذه المدفوعات ببساطة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) أو إدخال رقم هاتف المستلم أو معرف واجهة الدفع الموحدة (UPI)، مما يلغي الحاجة إلى ادخال تفاصيل البنك عند إجراء التحويل.
في فبراير 2024، أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية تسمح للهنود غير المقيمين بإجراء معاملات واجهة الدفع الموحدة (UPI).
تسمح العديد من البنوك في الهند للمواطنين الهنود غير المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بربط حساب (UPI) الخاص بهم برقم هاتف محمول دولي؛ وهي:
بنك أكسس
بنك كانارا
بنك سيتي يونيون
بنك دي بي إس
بنك إكويتاس للتمويل الأصغر
البنك الفيدرالي
بنك إتش دي إف سي
بنك اي سي اي سي اي
بنك آي دي إف سي الأول
بنك إندوس إند
ببنك البنجاب الوطني
بنك جنوب الهند
في الوقت الحالي، يتم تسهيل الدفعات من وإلى هذه الحسابات المصرفية المحددة فقط:
إذا كنت ترغب في إرسال أموال من حساب في دولة الإمارات العربية المتحدة في أحد البنوك الهندية إلى حساب هندي، يمكنك القيام بذلك من خلال واجهة الدفع الموحدة أيضاً. هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحويل الأموال باستخدام واجهة الدفع الموحدة. تسمح بعض البنوك للمستخدمين بالقيام بذلك مباشرة من خلال تطبيق البنك، أو يمكن استخدام أي من تطبيقات الدفع الرقمية المعتمدة لإجراء التحويل.
فيما يلي قائمة بالبنوك حيث تتاح تحويلات واجهة الدفع الموحدة من خلال التطبيقات:
البنك الفيدرالي (FedMobile)
بنك اي سي اي سي اي (iMobile)
بنك إندوس إند (BHIM Indus Pay)
ساوث إنديان بنك (SIB Mirror+)
إيه يو فايناناس بنك (BHIM AU)
تطبيقات الدفع الرقمية المخصصة للهنود غير المقيمين لإجراء تحويلات واجهة الدفع الموحدة هي:
PhonePe
BHIM UPI
PayTM
Google Pay
كيفية التسجيل
لإجراء مدفوعات فورية داخل الهند من حساب NRE/NRO أو حساب عادي، يمكنك القيام بما يلي:
أولاً، يجب عليك التأكد من إكمال عملية التحقق من هوية العميل الخاصة بحسابك المصرفي. كما يجب ربط رقم هاتفك في الإمارات العربية المتحدة بحسابك المصرفي.
يمكنك استخدام تطبيق البنك الخاص بك أو تطبيق المدفوعات الرقمية المفضل لديك للتسجيل. بمجرد إدخال رقم هاتفك والتفاصيل الأخرى ذات الصلة، ستتمكن من إجراء تحويلات فورية باستخدام هاتفك فقط.