هلا عبد الله ترسم ملامح الفخامة السعودية الجديدة نحو العالمية

عن رحلتها في تصميم كل قطعة، تروي هلا أن البداية تكون دائماً من لوحة إلهام أو رسم تخطيطي، يتطور إلى نموذج ثلاثي الأبعاد، ثم إلى اختيار المواد والتجربة الحرفية، وتقول "أعمل بشكل وثيق مع صاغة الذهب ومثبتي الأحجار في دبي، فالتواصل الواضح هو أصعب ما في العملية، لكنه يضمن أن يحمل العمل النهائي كل تفصيلة من رؤيتي الأصلية".