هديل الخطيب ..من الهندسة إلى عالم الأغذية الصحية
لا تبدأ رحلة هديل الخطيب في مطعم The Roost Rotisserie أو Broth Lab أو مشروعها الأخير Catcha Matcha - وهي ثلاثة مطاعم صحية أسستها وسلطت الضوء عليها كواحدة من أبرز المدافعين عن الصحة والعافية في المنطقة. بدلاً من ذلك، تبدأ الرحلة بذكريات. ذكرى وطن لم تره أو تذهب إليه من قبل. لكن العقل لديه طريقة لاستحضار الصور. وهذه هي الطريقة التي تعرف بها كيف ستكون رائحة الهواء في مدينة القدس القديمة وكيف تبدو. كيف سيبدو جبل الخطيب (عائلتها التي شهدت أجيالاً من رجال الأعمال تستمد اللقب من السلسلة)! ثم هناك ذكريات عام 1948.
"كان جدي يمتلك عملاً تجارياً، وكان يدير سلسلة فنادق في الأردن. وعندما حدث النزوح، اعتقد الجميع أن الأمر مؤقت. ولكن من أجل السلامة، نقل والدي وجدتي وإخوتي إلى الأردن. لقد كانوا محظوظين لأنهم لم يمروا بما مر به العديد من الفلسطينيين الآخرين".
استقرت عائلة هديل في الأردن. لكن والدها، الذي يعمل مهندساً معمارياً، وجد منزلاً بعيداً عن المنزل في أبو ظبي بعد فترة وجيزة في قطر. هناك ولدت هي وإخوتها ونشأوا. تقول: "لطالما اعتقد والدي أننا سنبقى هنا لفترة قصيرة أثناء توسيع شركته المعمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأننا سنعود إلى الأردن حيث نشأ والدي. لكن هذا لم يحدث. بغض النظر عن مدى تخطيطك، فإن بعض الأشياء خارجة عن سيطرتك. أعتقد أن كل فلسطيني يفهم ذلك".
وبعد بضع سنوات من استقرارها في أبو ظبي، تلقت صدمة أخرى بوفاة والدها في وقت غير مناسب بسبب نوبة قلبية. كانت هديل تبلغ من العمر تسع سنوات ونصف وكان شقيقها الأكبر يبلغ من العمر 16 عاماً. تقول: "كان يقول دائماً إن أي قدر من الدواء لا يمكن أن يساعد عندما يكون المرء حزيناً. هناك جزء مني يعتقد بقوة أن سبب رحيل والدي في سن مبكرة هو الحزن. لقد كان منزعجاً للغاية لعدم العيش في فلسطين لدرجة أنه حمله معه في قلبه".
ربما يكون منطق هديل متجذرًا في علم النفس الحديث الذي يحدد الصدمة بين الأجيال باعتبارها "انتقالًا واضحًا للصدمة بين أجيال الأسرة". بعبارة أخرى، من المرجح أن ينقل أولئك الذين تعرضوا لصدمة نفسية إلى أبنائهم وأحفادهم، وإن كان ذلك دون وعي. بعد سنوات، ستعاني هديل من شيء مدمر... لكنها كانت قادرة على الصمود والتخطيط للخروج منه.
وباعتبارها خبيرة في مجال الموارد البشرية تعمل في قطاع الطاقة في أبو ظبي، فقد كانت في قمة نجاحها لمدة 13 عامًا. وتتذكر قائلة: "لقد قمت بإدارة فريق مكون من 110 أشخاص. كنت مسؤولة عن التدريب والتطوير واختيار الكفاءات. وكان أهم جزء من الوظيفة هو التأكد من أن الأشخاص منتجون وفعالون، وقبل كل شيء، سعداء".
كان التوفيق بين الحياة الزوجية والمهنية أمرًا بسيطًا حتى أصبحت أمًا. تقول: "عندما تزوجت وانتقلت إلى دبي، واصلت السفر إلى أبو ظبي للعمل لأنني أحب عملي. في الواقع، كنت أفعل ذلك حتى الشهر التاسع من حملي". ولكن بمجرد ولادة طفلها الأول، كان هناك ذلك الاختيار الصعب الذي تواجهه معظم النساء - إما رعاية الطفل أو رعاية الوظيفة. بعد الكثير من المداولات، اختارت الخيار الأول بعد إجازة الأمومة.
بغض النظر عن عدد الكتب التي نقرأها أو مقاطع الفيديو التي نشاهدها، لا شيء يُعِد المرأة للحقائق الصارخة للأمومة. لكن هديل تعاملت مع الأمر. لقد تعاملت مع الأمر حتى وجدت نفسها ذات يوم منهكة - ليس بسبب الأمومة ولكن بسبب شيء أعمق، شيء لم يتم حله، شيء لم يتم تشخيصه حتى الآن. تقول: "قبل أن تبلغ ابنتي عامًا واحدًا، انتقلت إلى دبي. ذات يوم، استيقظت وشعرت بالمرض - عقليًا وجسديًا. شعرت بالانهيار الروحي. اعتقدت أن السبب هو أنني تركت للتو وظيفة أحببتها كثيرًا، لكن هذا لم يكن السبب الوحيد. كنت أنام لمدة 10 ساعات وأستيقظ منهكة. أجريت اختبارات هرمونية ودموية، ولم يكن هناك أي خطأ. لم يكن هناك تشخيص قاطع".
كانت هذه هي حالة هديل المستقرة - وظلت فيها لمدة ثلاث سنوات. حتى أدركت ذات يوم أنها لم تعد قادرة على تحمل هذا الأمر. فقررت أن تحول نظرها إلى الداخل للتعافي. "لقد التحقت بمعهد التغذية التكاملية في نيويورك. ولكن أثناء الوباء، كانوا يقدمون هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت. لقد تعلمت الكثير عن التغذية وعلم الأحياء، وفهمت أن الشفاء يبدأ في الواقع من الأمعاء".
وتابعت هذه الدورة بدورة أخرى حول شفاء الأمعاء وبدأت في تطبيق البروتوكولات. وتقول: "استبدلت قهوتي الصباحية بمرق العظام. يقولون إن مرق العظام هو ذهب سائل ويحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الضرورية لشفاء الجسم. بدأت في استهلاك المزيد من الأطعمة الفائقة والعصائر المعصورة، وبدأت في قراءة ملصقات أي شيء أشتريه من السوق. أصبح الطعام دوائي. وفي النهاية بدأت في التواصل مع نفسي".
في بعض الأحيان، يعني سعينا إلى الاستقلال والنجاح أننا نضع احتياجاتنا الأخرى جانبًا في سعينا الجاد لتحقيق ما نعتقد أننا نريده. ربما جاء اختبار الواقع الذي مرت به هاديل في هيئة حالة لم يتم تشخيصها، لكن علاجها كان موجودًا دائمًا في داخلها. عندما بدأت في شق طريقها عبر التغذية وتطبيق هذه المبادئ على نفسها، بدأت عملية التجدد.
لقد حان الوقت الآن لنقل هذا التعلم إلى مكان يمكن للآخرين الاستفادة منه أيضًا. كان مطعم The Roost Rotisserie، وهو مطعم صحي تم إطلاقه في عام 2017، نتيجة لهذا المسعى. تقول: "أتذكر أنني كنت حاملاً بطفلي الثاني بعد أن فقدت طفلاً من قبل عندما بدأت The Roost. كان هناك شعور عميق بالرضا لمعرفتي أن المفهوم يمكن أن ينجح. كان منطقي في ذلك الوقت - بالطبع، يمكنك تناول البطاطس المقلية، لكن عليك معرفة الزيوت التي يتم طهيها بها. تناول هذا البرجر ولكن عليك معرفة مصدر المكونات. لا يُقصد من الطعام أن يُقلى أو يُطهى بسرعة. من المفترض أن يُطهى ببطء".
جاء قرار إضافة "الذهب السائل" إلى القائمة كمقبلات مجانية في السنوات التي اكتسب فيها مطعم The Roost شعبية. تتذكر قائلة: "أتذكر أنني ذهبت إلى الشيف وطلبت منه تقديم شيء ما كمقبلات مجانًا، شيء يمكن أن يكون مفيدًا للبكتيريا والإنزيمات المفيدة في الأمعاء". كان ذلك مرق العظام. وعندما بدأت المقبلات المذكورة تحظى بشعبية خاصة بها، قررت هاديل إنشاء Broth Lab في عام 2020 عندما بدأت جائحة كورونا .
إن صناعة الأغذية والمشروبات المحلية تنافسية كما هي. علاوة على ذلك، فإن إطلاق مفهوم جديد أثناء الوباء لم يكن منطقيًا من الناحية التجارية لأي شخص تحدثت إليه هديل. "كان مبرري بسيطًا: لقد علمنا كوفيد أهمية الاعتناء بأنفسنا. لذا، إذا لم يتولى الناس مسؤولية صحتهم من خلال تناول الطعام الصحيح أثناء كوفيد، فمن المحتمل أنهم لن يفعلوا ذلك أبدًا".
في الماضي، كان مرق العظام قد أصبح بمثابة ضجة كبيرة على الإنترنت. وسعت هديل إلى التعاون مع آخرين في السوق، الذين اعتبروا أنفسهم منافسين لها وبالتالي كانوا يعملون بشكل منفصل. "أنا آتية من صناعة حيث كان هناك احتكار. أنا أفهم أن العمل بمفردي ليس صحيًا لأنه لا يجبرك على السعي لتحقيق أداء أفضل. أفضل التعاون على المنافسة، وهذا أمر منطقي في صناعة الأغذية والمشروبات لأن المستهلك هو الذي يختار على أي حال. هل تأكل في نفس المطعم لمدة خمس سنوات؟ يبحث البشر عن التنوع، لذا يجب أن تكون المنافسة صحية".
واليوم، بعد سنوات عديدة وتحديات عديدة، تجد هديل نفسها على وشك التوسع. وسوف يكون لمختبر بروث قريبًا حضور في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. لم تكن الرحلة من محترفة في مجال الموارد البشرية إلى رائدة أعمال في مجال الأغذية والمشروبات سهلة على الإطلاق، لكن الدروس المستفادة كانت مهمة: "يمكنك الحصول على أفضل تعليم، ولكن إذا كنت تفتقر إلى القدرة على التحمل والصبر، فلن تتمكن من البقاء كرائدة أعمال. إن الهوامش في مجال الأغذية والمشروبات صغيرة حقًا، ويستغرق الأمر سنوات حتى ترى الفكرة ثمارها بالطريقة التي تخيلتها". لم يؤت صبر هديل ثماره فحسب، بل مهد الطريق للشفاء الذي يسمح لها بامتلاك روايتها بشروطها.