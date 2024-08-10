هديل الخطيب ..من الهندسة إلى عالم الأغذية الصحية

بغض النظر عن عدد الكتب التي نقرأها أو مقاطع الفيديو التي نشاهدها، لا شيء يُعِد المرأة للحقائق الصارخة للأمومة. لكن هديل تعاملت مع الأمر. لقد تعاملت مع الأمر حتى وجدت نفسها ذات يوم منهكة - ليس بسبب الأمومة ولكن بسبب شيء أعمق، شيء لم يتم حله، شيء لم يتم تشخيصه حتى الآن. تقول: "قبل أن تبلغ ابنتي عامًا واحدًا، انتقلت إلى دبي. ذات يوم، استيقظت وشعرت بالمرض - عقليًا وجسديًا. شعرت بالانهيار الروحي. اعتقدت أن السبب هو أنني تركت للتو وظيفة أحببتها كثيرًا، لكن هذا لم يكن السبب الوحيد. كنت أنام لمدة 10 ساعات وأستيقظ منهكة. أجريت اختبارات هرمونية ودموية، ولم يكن هناك أي خطأ. لم يكن هناك تشخيص قاطع".