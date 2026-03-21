"هدايا السماء".. زخات المطر تُنعش احتفالات العيد وتُتوج "يوم الأم" في الإمارات

جلبت الأمطار التي هطلت على أجزاء من الإمارات تغييراً مرحباً به في هذا العيد، موفرة شعوراً بالراحة وسط التوترات الإقليمية المستمرة، وحولت اليوم الثاني إلى احتفال أكثر استرخاءً وبدون عجلة للعديد من السكان.

مع درجات حرارة أكثر برودة وسماء غائمة، خرجت العائلات إلى المتنزهات ومراكز التسوق والمقاهي، مستفيدة إلى أقصى حد من هذا الطقس النادر مع تمديد اللحظات الاحتفالية إلى ما بعد تجمعات اليوم الأول.

تزامنت المناسبة أيضاً مع عيد الأم في الإمارات، مما أضاف طبقة إضافية من الدفء للاحتفالات، حيث جمعت العديد من العائلات بين النزهات والتسوق لشراء الهدايا والوقت الذي يقضونه معاً.

عيد أكثر هدوءاً تحت سماء غائمة

بالنسبة للمغتربة السورية مجد الخطيب، كان التحول من شهر من التركيز الروحي إلى النزهات الاحتفالية ذا معنى خاص. بعد أيام “تركزت حول الصلوات وقراءة القرآن،” قالت إن الخروج والاستمتاع بالجو كان منعشاً، خاصة مع عيد الأم، مما جعله “مميزاً للغاية.”