"هدايا السماء".. زخات المطر تُنعش احتفالات العيد وتُتوج "يوم الأم" في الإمارات

جلبت الأمطار التي هطلت على أجزاء من الإمارات تغييراً مرحباً به في هذا العيد، موفرة شعوراً بالراحة وسط التوترات الإقليمية المستمرة، وحولت اليوم الثاني إلى احتفال أكثر استرخاءً وبدون عجلة للعديد من السكان.
مع درجات حرارة أكثر برودة وسماء غائمة، خرجت العائلات إلى المتنزهات ومراكز التسوق والمقاهي، مستفيدة إلى أقصى حد من هذا الطقس النادر مع تمديد اللحظات الاحتفالية إلى ما بعد تجمعات اليوم الأول.
تزامنت المناسبة أيضاً مع عيد الأم في الإمارات، مما أضاف طبقة إضافية من الدفء للاحتفالات، حيث جمعت العديد من العائلات بين النزهات والتسوق لشراء الهدايا والوقت الذي يقضونه معاً.
بالنسبة للمغتربة السورية مجد الخطيب، كان التحول من شهر من التركيز الروحي إلى النزهات الاحتفالية ذا معنى خاص. بعد أيام “تركزت حول الصلوات وقراءة القرآن،” قالت إن الخروج والاستمتاع بالجو كان منعشاً، خاصة مع عيد الأم، مما جعله “مميزاً للغاية.”
“نحن في المركز التجاري نختار الملابس والعطور والهدايا الصغيرة لأمي وأخواتي. بعد شهر كامل من الطهي في المنزل، كل الوصفات التقليدية، لأنه خلال رمضان لا نحب أن نطلب من الخارج... شعرت أنا وابنتي البالغة من العمر 13 عاماً برغبة في التغيير، لذلك نخطط لتجربة شيء مختلف لتناول الغداء — ربما المطبخ الأمريكي.
ابني البالغ من العمر 16 عاماً، ومع ذلك، ليس من محبي التسوق على الإطلاق، لذلك هو سعيد بالبقاء في المنزل مع أمي بينما نقوم نحن بالتسوق."
بالنسبة للعديد من السكان، امتد عيد هذا العام بلطف عبر الحدود، مع تدفق الاحتفالات من منطقة زمنية إلى أخرى، عبر المكالمات الهاتفية ومحادثات الفيديو واللحظات المشتركة على الشاشة.
جسدت ماريا صديقي هذا الشعور بالاستمرارية، واصفة كيف بدأ يومها ليس في الإمارات، بل افتراضياً في الهند، حيث كان يتم الاحتفال بالعيد. وقالت: "مع الاحتفال بالعيد اليوم في الهند، بدأ صباحي بسيل من المكالمات ومحادثات الفيديو من العائلة في الوطن، جميعهم يطمئنون ويشاركون احتفالاتهم"، مضيفة أنها أرسلت لهم مقاطع فيديو في اليوم السابق "لطمأنتهم بأننا’ بأمان في الإمارات ونستمتع ونحتفل بالعيد هنا."
وقالت إن هذا التواصل جعل المسافة تبدو أقصر، حيث انتقلت المشاهد والتقاليد المألوفة عبر الشاشات. “لقد كان أمراً مؤثراً — رؤية الجميع يرتدون أجمل الثياب، ويظهرون حناءهم، والأطفال بملابسهم التقليدية — حقاً نشعر وكأننا نحتفل معاً على الرغم من المسافة،” وقالت، مشيرة إلى أن الأمطار الخفيفة والطقس اللطيف جعل اليوم الثاني يبدو “أكثر استرخاءً وهدوءاً."
حتى مع مرور اليوم في الإمارات، تستمر احتفالاتها بالتناغم مع تلك التي تقام في الوطن. “كان الأمس مخصصاً في الغالب للتجمعات العائلية، لكن اليوم يتعلق بالالتقاء بالأصدقاء الذين لم أتمكن من مقابلتهم — قد نخرج لتناول القهوة أو الغداء،” قالت، مضيفة أنها ستظل على اتصال مع الأقارب مع تقدم يوم عيدهم. “يبدو وكأن الاحتفالات لم تنتهِ حقاً — لقد استمرت ببساطة عبر الحدود، مزجت اللحظات هنا مع تلك التي في الوطن.”
قالت إيمان مالك، المغتربة الباكستانية، إن الطقس اللطيف والممطر قد أضفى طابعاً أكثر استرخاءً على اليوم الثاني من احتفالات العيد، حيث تخطط عائلتها للتوجه إلى الأماكن الخارجية في وقت لاحق من اليوم.
“سنذهب للشواء في حديقة مشرف أو حديقة الممزر. نحن ثلاث عائلات وسنذهب حوالي الساعة 5-5:30 مساءً. في فترة ما بعد الظهر، خرجنا لتناول الغداء — الطعام يعتمد على اختيارنا، أنا وأخواتي... سواء كانت وجبات خفيفة أو طعام ديزي أصيل.
مستذكرة احتفالات اليوم السابق الداخلية والتبادلات الصغيرة التي أبقت التقاليد حية عبر الحدود، أضافت: “أنا وأختي اشترينا الحناء من متجر باكستاني في وقت سابق، ووصلت بعض الهدايا عبر شخص من باكستان. أرسل أجدادي هدايا لي ولأخواتي.
بالأمس كانت لدينا أنشطة داخلية وتجمع عائلي — كانت حفلة طعام مشترك. اليوم ستكون الأنشطة في الهواء الطلق حيث أن الطقس جيد.”