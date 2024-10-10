نعيمة كريم..من الألم إلى الإبداع في مواجهة الاكتئاب

اليوم هو اليوم العالمي للصحة النفسية. وبصفتي كاتباً علمياً، فقد كنت أكتب مقالات بمناسبة هذا اليوم منذ عام 2008. في ذلك الوقت، لم يكن هذا اليوم في معظم دول الخليج أكثر من مجرد ذكرٍ للشرائط الخضراء أو تقديم كعكات صغيرة مبتسمة. لكن الأمور تغيرت الآن، وأصبح هذا اليوم يحظى باهتمامٍ أقرب لما يستحقه؛ ومع ذلك، لا أزال أعتقد أن تخصيص شهر كامل للصحة النفسية سيكون أكثر ملاءمة.