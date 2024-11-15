نساء ملهمات في دبي: الجري كوسيلة للتمكين والشفاء

وجدت فاليري فاجيرهولت رمضان، وهي مديرة تجزئة وأم تبلغ من العمر 49 عاماً، العزاء والقوة في الجري على مدار عقود من الزمان. نشأت فاليري في الدنمارك، وبدأت الجري في سن الرابعة عشرة تقريباً واستمرت في الأمر طوال حياتها، حيث خاضت كل شيء من استرجاع اللياقة البدنية بعد الحمل إلى قسوة الحياة كأم عاملة. وأثناء فترة طلاقها، أصبح الجري بمثابة ملاذ لها. تقول: "كنت أركض كل صباح بعد توصيل أطفالي إلى حافلة المدرسة، أحياناً أضحك وأحياناً أبكي. لقد ساعدني الجري في الحفاظ على قواي".