"ميسي" و"يامال": من صورة عابرة إلى أسطورتين في كرة القدم

بحلول عام 2007، كان ميسي بالفعل أفضل لاعب شاب في كرة القدم، حيث سجل أهدافاً رائعة ضد ريال مدريد وخيتافي.

لكن مونفورت قال إن العبقري الأرجنتيني الشاب بدا حائراً عندما طلب منه حمل الطفل يامال من أجل جلسة التصوير.