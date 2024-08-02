موزة اليماحي: فن النسيج الإماراتي بسعف النخيل

كانت المرأة الإماراتية "موزة اليماحي" تقوم بتطهير مزرعتها بعد موسم حصاد التمر عندما لفت انتباهها أكوام من سعف النخيل المجفف. وبدلاً من التخلص منهم، فكرت في منحهم حياة جديدة.

"لقد مرت سبع سنوات عندما رأيت أطناناً من سعف النخيل مهجورة وكان علينا التخلص منها. وقالت اليماحي: "لم أعرف ماذا أفعل بها، ثم قلت في نفسي: لماذا لا أحول هذه السعف إلى شيء مفيد؟"

هذا السؤال البسيط وضعها على طريق بث حياة جديدة في تقليد إماراتي قديم: النسيج، وهي مهنة عرفتها منذ أن كانت طفلة.

"بفضل معرفتي ومهاراتي في النسيج، قررت أن أصنع سلة. وقالت: "لقد خرج الأمر بشكل مثالي."

"نسجتي التالية كانت عبارة عن حصيرة، وقد تم تصنيعها بشكل جيد للغاية. لكن الأمر استغرق الكثير من الوقت." وقالت يماحي، التي أطلقت علامة تجارية أطلقت عليها اسم ‘بنت الدار‘: "ثم فكرت، لنبدأ بهذا في وقت فراغي."

مزرعة اليماحي هي مكان عملها ومنزلها في الفجيرة. تقوم في كل موسم بجمع سعف النخيل وتجفيفه تحت الشمس لعدة أشهر ثم تلوينه وتخزينه كمخزون.

"لقد أصبحت السعف الملونة منتجاً شائعاً. قالت: "إنها تباع جنباً إلى جنب مع إبداعاتي المنسوجة."

وقالت اليماحي إن نسج سعف النخيل هو تقليد متأصل في الثقافة المحلية، مما يعكس براعة الإماراتيين وحرفيتهم. "تاريخياً، لم يتم إهدار أي جزء من نخلة التمر، بل تم استغلال كل عنصر منها، من الأوراق لنسج الحبال والسلال إلى الجذوع لبناء الملاجئ."

لقد تم تناقل هذا الشكل الفني عبر الأجيال، حيث تم تصنيع كل قطعة يدوياً. ولا تخدم التصاميم والأنماط المعقدة الأغراض العملية فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على التراث الثقافي والتعبير الفني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بالنسبة لليماحي، تتطلب هذه العملية عمالة كثيفة ولكنها مجزية. "يستغرق نسج سلة صغيرة حوالي يوم واحد، بينما يمكن أن يستغرق نسج سلة أكبر ما يصل إلى يومين." وقالت: "إن السجادة التي يبلغ نصف قطرها ستة بوصات تتطلب من ست إلى سبع ساعات، في حين أن السجادة التي يبلغ قطرها من 10 إلى 15 بوصة تستغرق يوماً وبضع ساعات أخرى."

أحد العناصر المفضلة لديها التي تقوم بإنشائها هي غطاء الطعام - وهو مخروط منسوج مدبب يضيف لمسة من التقاليد إلى تناول الطعام العصري. قالت اليماحي، "إن أغطية الطعام الخاصة بي مطلوبة بشدة ونحن نحب مثل هذه المنتجات التي تضفي لمسة من السحر على طاولة الطعام لدينا."

"أنا أستمتع بإنشاء هذه القطع." وهي تبيع منتجاتها في المعارض، وعبر الإنترنت، وخدمة التوصيل إلى المنازل، ومن خلال البائعين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين مشاريعها الأكثر إثارة للإعجاب، حصيرة ضخمة تبلغ أبعادها 15 قدماً في 10 أقدام، وهي مصممة لتغطية قاعة معيشة كبيرة. "لقد استغرق الأمر مني أشهراً لنسج السجادة، وكان الأمر يستحق العناء عندما رأيت المنتج النهائي."

وتختلف أسعار منتجات "اليماحي" حسب التصميم والنمط والحجم، حيث تبدأ من 20 درهماً وتصل إلى آلاف الدراهم. عملها لا يجلب الجمال والتقاليد إلى المنازل فحسب، بل يعزز أيضاً الاستدامة من خلال الاستفادة من نفايات المزرعة.

من خلال نهجها المبتكر، لا تحافظ اليماحي على التقاليد فحسب، بل تلهم الآخرين أيضاً لرؤية الإمكانات الكامنة في ما يمكن التخلص منه.