مواعيد "شنغن" تُغلق أبوابها: سباق محموم في الإمارات للحاق بأعياد أوروبا

مع اقتراب موسم الأعياد والعطلات، يتسابق المقيمون في الإمارات لتأمين تأشيرات شنغن لخوض تجربة أسواق عيد الميلاد الساحرة والعجائب الشتوية في أوروبا. أفادت وكالات السفر أن مواعيد التأشيرة تكاد تكون ممتلئة بالكامل، حيث دفع الطلب المرتفع الفتحات المتاحة إلى أوائل العام الجديد.

وقال صباير ثيكبورثفالابيل، مدير أول في "وايزفوكس للسياحة": "تأشيرات مالطا وبلغاريا وبولندا متاحة هذا الشهر، لكن مواعيد هولندا مفتوحة فقط من شهر مارس وألمانيا في يناير. الطلب مرتفع جداً، ولا نحصل على ما يكفي من مواعيد التقديم."

ووفقاً لصباير، فإن وجهات مثل جمهورية التشيك، النمسا، ألمانيا، بولندا، وفنلندا هي من بين الأكثر طلباً في موسم عيد الميلاد هذا، حيث تضم هذه البلدان بعضاً من أشهر قرى ومراكز التسوق الاحتفالية في أوروبا.

رحلات تُخطط حسب موعد التأشيرة

بالنسبة للعديد من المقيمين في الإمارات، أصبحت زيارة أوروبا خلال شهر ديسمبر تقليداً موسمياً، بدءاً من التجول في الشوارع المرصوفة بالحصى والمزينة بأضواء خرافية، وحتى احتساء الشوكولاتة الساخنة في أكشاك السوق وتجربة الثلج لأول مرة.

وقال بافان بوجاري، مستشار سفر في "لاجشري ترافيلز"، إن الناس يخططون لعطلاتهم الآن بناءً على مواعيد التأشيرات المتاحة بدلاً من العكس. وأضاف: "نظراً لرغبة الناس في السفر، فإنهم يفضلون أيضاً مواعيد التقديم للأشهر اللاحقة. السفر إلى أوروبا يشهد ارتفاعاً جنونياً لهذا العام وأوائل العام المقبل."

وحذر وكلاء السفر من أن المحظوظين الذين يحصلون على مواعيد تأشيرة في ديسمبر يجب أن يخططوا بعناية. قال بوجاري: "أقصى موعد لتأشيرة يمكن أن يحصل عليه الناس الآن هو في الأسبوع الأول من ديسمبر. عادةً ما يستغرق الأمر حوالي 15 يوماً للمعالجة، لذا يمكن للمسافرين اللحاق بالمواعيد فقط إذا حصلوا على تأشيراتهم ضمن تواريخ عيد الميلاد."

الوجهات الأكثر تفضيلاً

بين دول شنغن، لا تزال سويسرا هي الأكثر تفضيلاً للمسافرين من الإمارات هذا العام.

تليها عن كثب كل من إيطاليا، إسبانيا، وفرنسا، المشهورة بمدنها الخلابة وطبيعتها الهادئة وأجواءها الاحتفالية.

مع تحول أوروبا إلى جنة شتوية كل ديسمبر، فإن العديد من المسافرين على استعداد للانتظار لأشهر لتجربة ذلك. قال صباير: "الناس لا يمانعون في التقديم الآن حتى لو كان سفرهم في العام المقبل. إنهم يريدون فقط التأكد من حصولهم على مكان في دول شنغن."

نصيحة الخبراء: ينصح خبراء السفر المقيمين بالتخطيط والتقديم مبكراً لأن مواعيد تأشيرات شنغن محدودة. ويمكن لأولئك الذين لا يستطيعون تأمين مواعيد النظر في وجهات أقل شهرة مثل بلغاريا ومالطا، حيث لا يزال التوفر مفتوحاً للتأشيرات.