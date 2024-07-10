منصة عقارية جديدة لتبديل السكن قبل انتهاء العقد بالإمارات
تتيح منصة جديدة في الإمارات العربية المتحدة الآن للمقيمين تبديل منازلهم بمنازل ملاءمة أكثر دون الحاجة إلى فسخ العقود، حيث تسمح منصة "سويت سي هوم" (SweetcHome)، التي تعرف نفسها على أنها منصة وسيطة اللعقارات الشخصية في الإمارات، والتي تمكن الأشخاص من العثور على سكن من اختيارهم وحتى التبادل مع الآخرين قبل نهاية عقدهم.
كانت إيمان، التي انتقلت إلى شقتها في "جميرا بيتش ريزيدنس" العام الماضي، واحدة من هؤلاء المستأجرين. وقالت في حديثها لصحيفة خليج تايمز: "لقد وجدت أن الازدحام المروري كان أمراً لم أستطع تحمله وأنني بحاجة إلى مساحة أكبر مما كنت أعتقد في البداية لحيواناتي الأليفة. إنهم صغار ولكنهم بحاجة إلى حديقة ومساحة للتجول فيها."
لم تساعد منصة العقارات إيمان في العثور على فيلا جديدة تناسب احتياجاتها فحسب، بل وجدت أيضاً مستأجراً لشقتها حيث لا يزال أمامها ثلاثة أشهر حتى انتهاء العقد. وقالت : "في البداية، كان من الصعب جداً العثور على مكان جديد ومستأجر جديد بمفردي. ولكن العملية كانت سلسة للغاية، وكانت مفيدة للجميع. الآن، تتمتع حيواناتي الأليفة بحديقة جميلة في الفيلا الخاصة بي في منطقة الينابيع، ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة مما أنا عليه الآن."
حالياً، وفقاً لقوانين دولة الإمارات ، يحق للمستأجر إنهاء عقد الإيجار بإخطار المالك قبل 60 يوماً. ومع ذلك، يتعين عليه دفع غرامة تعادل إيجار شهر أو شهرين. في كثير من الحالات، يكون الملاك على استعداد للتنازل عن الغرامة إذا كان هناك مستأجر آخر متاح لتولي عقد الإيجار بمجرد خروج المستأجر السابق.
ورغم أن أي شخص يمكنه الاستفادة من الخدمة التي تقدمها سويت سي هوم (SweetcHome)، فإن إمكانية حدوث التبديل أو عدم حدوثه تعتمد على تعاون أصحاب العقارات والقدرة على التفاوض على صفقة مناسبة لجميع الأطراف. ومع ذلك، وفقاً لسفيان حداد، المؤسس المشارك للمنصة، فإنه لم يقابل بعد مالك عقار رفض العرض. وقال: "إنهم هم المستفيدون لأن العقار الخاص بهم لن يبقى فارغاً ولن يخسروا أي من الإيرادات". "في بعض الأحيان يمكنهم الحصول على المزيد من الإيرادات من خلال عملية التبديل إذا كان المستأجر الجديد على استعداد لدفع سعر أعلى مقابل العقار".
تقليل الوقت
كان أحد الأشخاص السعداء بصفقة تبديل المنزل هو مالك العقار الذي تسكن فيه إيمان، باتريك ناراكوت. يمتلك باتريك شقة في جميرا بيتش ريزيدنس منذ أكثر من خمس سنوات، وكان لديه العديد من المستأجرين طوال فترة الامتلاك. ومع ذلك، إن الأمر الذي يقلق باتريك دائماً وهو ما سيفعله عند حلول وقت مغادرة المستأجر.
وقال: "إنه من الصعب دائماً إدراج العقار للعرض وإجراء الزيارات والمعاينة ثم العثور على مستأجر. عندما أخبرتني إيمان أنها تريد الانتقال من الشقة، اعتقدت أن الأمر سيكون صعباً لكنها أخبرتني أنها قد وجدت مسبقاً مستأجراً آخر يرغب في السكن في مكانها."
بفضل العثور على شخص آخر لينتقل للسكن في الشقة فور خروجها، تمكنت إيمن من تجنب دفع غرامة الإيجار لمدة شهرين. وتفاوض باتريك على عقد جديد مع المستأجر الجديد وفقاً لمعايير السوق الحالية.
على الرغم من أن باتريك كان متشككاً في البداية، إلا أنه اندهش من مدى سرعة اكتمال العملية. قال: "لقد استغرق الأمر ثلاثة أسابيع وزيارتين فقط حتى عثرت على المستأجر الجديد. وهذه العملية تستغرق عادة ثلاثة أشهر.
تجربة شخصية
بالنسبة لسفيان، كانت تجاربه الشخصية هي التي ألهمته للتفكير في مفهوم تبديل المنازل. يقول: "كنت أعيش في فيلا في جميرا كانت أمامها مدرسة مباشرة. وفي كل صباح عندما أخرج لتوصيل أطفالي إلى المدرسة، التي كانت تبعد حوالي 20 دقيقة، كنت أجد كل هذه السيارات متوقفة في الممر الخاص بي. لذا كنت أعتقد أن فيلتنا ستكون المكان المثالي للعديد من هذه العائلات، و بالمقابل ربما كانوا يعيشون في منزل قريب من مدرسة أطفالنا".
في عام 2023، أسس سفيان شركة سويت سي هوم (SweetcHome) بالاشتراك مع أماني ناهض لتسهيل عملية البحث عن العقارات. بعد أن عاشا في الخارج لأكثر من عقد من الزمان، واجه الثنائي تحديات في العثور على المنزل المثالي بالقرب من العمل والمدرسة مع كل عملية انتقال إلى منزل جديد.