منصة عقارية جديدة لتبديل السكن قبل انتهاء العقد بالإمارات

تتيح منصة جديدة في الإمارات العربية المتحدة الآن للمقيمين تبديل منازلهم بمنازل ملاءمة أكثر دون الحاجة إلى فسخ العقود، حيث تسمح منصة "سويت سي هوم" (SweetcHome)، التي تعرف نفسها على أنها منصة وسيطة اللعقارات الشخصية في الإمارات، والتي تمكن الأشخاص من العثور على سكن من اختيارهم وحتى التبادل مع الآخرين قبل نهاية عقدهم.

كانت إيمان، التي انتقلت إلى شقتها في "جميرا بيتش ريزيدنس" العام الماضي، واحدة من هؤلاء المستأجرين. وقالت في حديثها لصحيفة خليج تايمز: "لقد وجدت أن الازدحام المروري كان أمراً لم أستطع تحمله وأنني بحاجة إلى مساحة أكبر مما كنت أعتقد في البداية لحيواناتي الأليفة. إنهم صغار ولكنهم بحاجة إلى حديقة ومساحة للتجول فيها."