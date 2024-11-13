مليون شتلة مجاناً في الإمارات ضمن حملة زراعية وطنية

وسيتم توزيع الأشجار مجاناً مصحوبة بدليل إرشادي شامل لضمان زراعتها والمحافظة عليها بشكل صحيح. وسيتم الإعلان عن خطوات حجز شجرة من جراسيا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقع المبادرة الإلكتروني اعتباراً من الأول من يناير. وقال الحامد إن المشاركين ملزمون بتوقيع معاهدة عند استلام أشجارهم، "للتأكيد على أنهم سيصورون مقطع فيديو أثناء زراعتهم للشجرة ويشاركونه مع تفاصيل الموقع".