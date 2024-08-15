مقاهي الفلل: وجهة اجتماعية جديدة في أحياء دبي الراقية

تتطور ثقافة المقاهي في دبي، مع ظهور توجه جديد يجذب اهتمام المدينة: مقاهي الفيلات. وتعيد هذه المساحات الحميمة والأنيقة والمتنوعة تعريف تجربة المقاهي التقليدية وتصبح نقاط جذب للسكان المحليين والسياح على حد سواء.

وتقع مقاهي الفيلات في الأحياء السكنية الراقية في المدينة، وتوفر أكثر من مجرد القهوة - فهي توفر ملاذاً إلى جو فريد حيث يجتمع التصميم والراحة و الجو الأسري معاً.

وتتميز مقاهي الفلل في دبي بموقعها المميز في الفلل المعدلة أو المنازل الواسعة، مما يوفر شعوراً مريحاً يتناقض بشكل واضح مع المقاهي الأنيقة والحديثة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. ويمزج المفهوم بين دفء المنزل وفخامة نمط الحياة الراقية في دبي. وتم تصميم كل مقهى في الفيلات بعناية لتوفير أجواء فريدة من نوعها، وغالباً ما تتميز بتصميمات داخلية أنيقة ومساحات خضراء مورقة ومناطق جلوس خارجية تشبه الأفنية الخاصة.

وما يميز مقاهي الفيلات هو التركيز على الجماليات والراحة. على عكس المقاهي التقليدية ذات الديكور الموحد، تتميز مقاهي الفيلات بتصميمات داخلية مخصصة تعكس مزيجاً من الاتجاهات المعاصرة والأناقة الكلاسيكية. توقع أن تجد أماكن جلوس فخمة وديكوراً فنياً وقوائم تشغيل موسيقية مختارة تعزز أجواء الاسترخاء. تدمج العديد من مقاهي الفيلات أيضاً عناصر من الطبيعة، مثل الحدائق الداخلية أو التراسات على الأسطح، مما يخلق بيئة هادئة مثالية للاسترخاء أو التواصل الاجتماعي.

كافيه فيلا 515

يعد مقهى فيلا 515 الواقع في جميرا من الأماكن الشهيرة بين السكان. يتميز هذا المقهى بحديقة، ويشتهر بأطباقه مثل الباو والبرجر. وقد أصبح مكاناً اجتماعياً للمستقلين في العمل الذين يحبون احتساء القهوة وتناول بعض الوجبات اللذيذة. بالإضافة إلى العديد من خيارات الإفطار ابتداءً من الحلوة والمالحة إلى السلطات والوجبات الرئيسية والمعكرونة والحلويات وحتى الآيس كريم محلي الصنع،فهذا المقهى يقدم كل ما تريد.

"منذ البداية، اشتهرت فيلا 515 بأركانها الرئيسية - المكان والأشخاص والمنتج"، كما صرحت "ليزلي كونتاباي"، المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال في فيلا 515. "إن التزام فيلا 515 بالتميز شامل، الذي يشمل كل جانب من جوانب تجربة العملاء. الأمر لا يتعلق فقط بتقديم منتج، بل يتعلق أيضاً بخلق تجربة حيث يعمل كل عنصر - الموقع والموظفين والبضائع - في انسجام لتقديم رضا لا مثيل له".

وتتنوع عروض الطهي في مقاهي الفيلات بقدر تنوع تصميماتها. حيث تتميز العديد منها بقوائم طعام شهية مع التركيز على المكونات الحرفية والمحلية. تلبي مقاهي الفيلات مجموعة متنوعة من الأذواق، من المعجنات الرائعة وخيارات وجبات ما بين الفطور والغداء إلى مزيج القهوة المبتكر والمشروبات المصنوعة يدوياً. غالباً ما تكون الحلويات المتخصصة هي محور الاهتمام، إلى جانب مجموعة مختارة من الأطباق العالمية والمحلية المصنوعة ببراعة.

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وهذه الأطباق المنزلية التي تم ابتكارها بلمسة فريدة من نوعها تحظى بشهرة كبيرة، حيث يقوم العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أصحاب محتوى الطعام بتجربتها وإضافة المزيد إلى شهرتها.

واكتسب مطعم فيلا 60 في الطوار بدبي شهرة واسعة بعد أن جرب العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أطباقه الشهيرة مثل الأرز اللزج بالمانجو وتيراميسو المانجو وكعكة القهوة.

وتقول عائشة صديقي (exploring_mytalents على إنستغرام): "لقد استمتعت حقاً بتيراميسو المانجو. لقد كان شيئاً فريداً ولذيذاً".

وقالت صفية منصور (@cuptaleswithsafia على إنستغرام)، وهي صاحبة محتوى طعام شهيرة أخرى في الإمارات العربية المتحدة: "يقدم فيلا 60 حلويات منزلية بسيطة. ليست حلوة للغاية أو فاخرة، فقط حلويات لذيذة عالية الجودة".

تقول صفية إن Dishwish وVilla 60 من المقاهي المفضلة لديها، "إن اللمسة المنزلية هي ما يميزهما، والجودة رائعة لأنهما ينتجان كميات قليلة كل يوم، كما يقدمان نكهات جديدة كل أسبوع".

أرز المانجو اللزج في فيلا 60

وتعدّ فيلا أوميدان جوهرة أخرى مخفية في منطقة سكنية في جميرا، وهي عبارة عن استوديو زهور شامل ومقهى سري في الحي "إذا كنت تعرف أنك تعرف" ومفهوم المتجرهو أنه يمكنك العثور على البضائع الرائعة الأكثر تميزاً في دبي بما في ذلك علامة Laggar التجارية للأحذية.

فيلا أوميدان

وأسس أحمد ونورا المحسن، "فيلا أوميدان"، هذه الشركة انطلاقاً من شغفهما بالطبيعة والجمال والفن والموضة. وفي حين تشغل نورا منصب المدير الإداري، يعمل أحمد كمدير إبداعي في فيلا أوميدان.

لطالما أحبت نورا الزهور وأرادت افتتاح متجر للزهور. ومع اهتمام أحمد بالفن والتصميم الداخلي وعصر النمط الفني، نجح الاثنان في تجسيد فكرة فيلا أوميدان. وقالا: "نحن كلاسيكيون للغاية في جمالياتنا ولكننا نحب إضافة لمسات حديثة، ونعتقد أن هذا يعكس شخصيات عائلتنا".

وأحدث مقهى ومتجر Comptoir 102 ضجة بين السكان، والذي افتتح أبوابه في عام 2012 كرائد في فكرة تجربة التسوق وتناول الطعام الصحي الفريدة في هذه المدينة. تم تصميم هذا المكان، الذي احتفلت به أدلة السفر العالمية ومجلات الموضة، ليشعرك وكأنك في منزلك. يتميز بمطبخ وصالة وحديقة وتراس، يمزج بسلاسة بين عناصر الموضة والجمال والأدوات المنزلية والمقهى الذي يقدم الأطعمة العضوية.

وتقول "إيمانويل ساوكو"، مؤسِّسة المشروع: "من المدهش أن نشهد تطور مقاهي الفلل والمتاجر المتخصصة في دبي منذ ذلك الحين. فمنذ البداية، كنا نرغب دائماً في إنشاء مساحة تشبه المنزل، لتوفير ملاذ هادئ من المدينة الصاخبة ومراكز التسوق، مع تعزيز الشعور القوي بالمجتمع. ومن الرائع أن نرى المزيد من الفلل تتحول إلى مساحات واسعة، وتوفر تجارب طعام وتسوق شخصية تعيد تعريف ثقافة المقاهي والبيع في دبي بتجارب فريدة وذات مغزى".

مقهى كومبتوار 102

ايقع المبنى الأصلي في جميرا، وهو مستوحى من الفيلات الكاليفورنية في السبعينيات مع لمسات مغربية، وقد أعيد تصوره بالكامل من قبل مالكيه.

"تتميز مقاهي الفيلات مثل Comptoir 102 عن المقاهي التقليدية السائدة من خلال أجوائها الحميمة التي تشبه المنزل، وتصميماتها الداخلية الفريدة والملهمة"، كما قال ساوكو. "في Comptoir 102، نقدم تجربة شخصية تركز على المجتمع، وفي مقهانا نقدم قائمة تؤكد على الوصفات العضوية عالية الجودة والمحضرة منزلياً."

وتتحول مقاهي الفيلات بسرعة إلى مراكز تجمعات حيث يجتمع الناس ليس فقط لاحتساء فنجان من القهوة ولكن أيضاً للشعور بالارتباط والانتماء. تستضيف المقاهي مجموعة متنوعة من الفعاليات، من المعارض الفنية والعروض الموسيقية الحية إلى قراءات الكتب وورش العمل، مما يتيح مشهداً اجتماعياً نابضاً بالحياة. هذا الجانب المجتمعي جزء لا يتجزأ من جاذبيتها، حيث توفر مساحة تمكن الزبائن من التفاعل مع محيطهم وزوارهم الآخرين في بيئة مريحة وغير رسمية.

وقال ساوكو: "إن فعالياتنا لها هدفان رئيسيان: أولاً، تقديم الجديد إلى دبي والمنطقة، سواء من خلال أعمال الفنانين أو العلامات التجارية المستقلة للمجوهرات والأزياء؛ وثانياً، جمع الناس معاً، وبناء المزيد من ذلك الشعور القوي تجاه المجتمع".

وتستضيف Comptoir 102 معارض فنية خلال معرض آرت دبي وأسبوع دبي للتصميم كل عام، كما يتم تنظيم فعاليات مؤقتة مع العلامات التجارية الناشئة وورش العمل التوعوية. وأضافت: "نحن من المؤيدين بشدة للترويج للمنتجات والعلامات التجارية الحقيقية والنظيفة والمغذية والصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعياً".

وتُعد الاستدامة عاملاً رئيسياً آخر يدفع توجه مقاهي الفيلات. حيث تعطي العديد من المؤسسات الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة، مثل استخدام المنتجات العضوية، وتقليل النفايات، ودعم الحرفيين المحليين. ويعكس هذا التوجه وعياً متزايداً بالقضايا البيئية والالتزام بممارسات الأعمال المسؤولة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الأوسع في دبي.

وتضع شركة Comptoir 102 الاستدامة على رأس أولوياتها من خلال دمج الممارسات الصديقة للبيئة في كل جانب من جوانب عملياتها، بدءاً من الحصول على منتجاتها من المزارع العضوية المحلية إلى إدارة النفايات من خلال الشراكة مع شركة محلية تسمى WASTE LAB، والتي تحول بقايا الطعام إلى تربة. وقال ساوكو: "نسعى جاهدين لخلق تأثير إيجابي على مجتمعنا والبيئة".

تعمل مقاهي الفلل في دبي على إعادة تعريف ثقافة القهوة في المدينة؛ حيث توفر وجهات القهوة هذه تجارب شخصية وراحة وتعزز الشعور بالمجتمع بين الزوار. سواء كنت من خبراء القهوة أو تبحث ببساطة عن مكان اجتماعي جديد، فسوف تحب استكشاف أحد مقاهي الفلل المنتشرة في الأحياء السكنية في جميع أنحاء دبي.